Według jednej z hipotez, Kleopatra swoją urodę zawdzięczała aloesowi. Takie wzmianki świadczą o jego długiej historii. Przez lata nazywany był "cichym uzdrowicielem" bądź „cudowną rośliną". Dobrą sławę może zawdzięczać swoim właściwościom, które okazują się być bezcenne przy licznych kłopotach zdrowotnych. To także remedium na problemy z jamą ustną – naturalny specyfik sprosta nie jednemu zadaniu. Kiedy należy po niego sięgnąć?

Niepozornie wyglądający aloes doskonale radzi sobie z wieloma dolegliwościami. Zielone, mięsiste liście wykazują szerokie spektrum zastosowań. Jej dobroczynne właściwości świetnie sprawdza się między innymi przy problemach pojawiającymi się w obrębie jamy ustnej. Wystarczy wiedzieć, w jakich sytuacjach go zastosować.

Aloes doskonały na co dzień



Samo szczotkowanie pozwala na eliminację jedynie 25% bakterii znajdujących się w jamie ustnej. Jak więc sobie poradzić z resztą zakamarków?

– Poza nitkowaniem oraz czyszczeniem języka, codziennej higieny nie można zaliczyć do udanych bez użycia płukanki. Około 30-sekundowy zabieg ma zbawienny wpływ na zdrowie zębów i dziąseł, a także świeży oddech – radzi lek. stom. Tomasz Niżański, Eurodent Rzeszów.

Jeśli chcemy znaleźć naturalną alternatywę dla dostępnych na rynku płynów do płukania jamy ustnej, doskonale sprawdza się sok aloesowy. Jak wynika z badań opublikowanych na łamach Ethiopian Journal of Health Sciences, właściwości rośliny przyczyniają się do precyzyjnego oczyszczenia zębów, a także dziąseł z zalegających bakterii tworzących płytkę nazębną. Dlatego warto wybierać pasty z dodatkiem aloesu, w ten sposób zapewnimy zębom maksimum czystości i ochrony przed podrażnieniami.

Aloes do zadań specjalnych



Zauważyłeś niepokojącą infekcję, aftę, a może owrzodzenie? Bakterie, choroby, czy po prostu stres mogą wywołać niepożądane skutki w obrębie jamy ustnej. Przyczyn można się także doszukiwać w urazach czy luźnym łuku aparatu ortodontycznego raniącym dziąsło. Nie ma jednak powodów do paniki. Aloes wykazuje działanie przeciwzapalne, jak i gojące. Co istotne, roślina zadziałana także kojąco na bolesne zmiany.

W tym wypadku sprawdzi się nie tylko płukanie ust sokiem, ale również przyłożenie mięsistej strony przeciętego na pół liścia do stanu zapalnego. Tak przygotowany okład powinien być trzymany przez około 6 godzin.

– Aloes ma działanie antyhistaminowe, czyli pomaga w przypadku wystąpienia zapaleń i ropień. Dodatkowo przyspiesza regenerację delikatnej śluzówki jamy ustnej – komentuje lek. stom. Tomasz Niżański.

Pokonaj nadwrażliwość zębów



Oprócz próchnicy, najczęstszym problemem, z którym borykają się pacjenci, jest nadwrażliwość zębów.

– Bardzo często w gabinecie pojawiają się osoby z bólem podczas spożywania zimnych oraz gorących potraw. Kłopot tkwi w odsłoniętych szyjkach zębowych. Pacjenci są narażeni na takie dolegliwości przez niedokładną higienę jamy ustnej – komentuje lek. stom. Tomasz Niżański.

Także tu należy się ukłon w stronę zielonego liścia aloesu. Miąższ zmniejszy obrzmienie i ukoi ból. Na runku dostępny jest szereg żelów aloesowych. Jak twierdzą eksperci, świetnie sprawdza się on u osób o wrażliwych zębach i dziąsłach. Ze względu na brak środków abrazyjnych, jest łagodniejszy od tradycyjnych past.

Jak pokazują wieloletnie badania nad aloesem, roślina jest idealnym środkiem w leczeniu różnych schorzeń. Jej liczne właściwości wykazują szereg dobroczynnych efektów dla organizmu. Dlatego zamiast wybierać ze sklepowej półki specyfik pełen chemicznych składników, warto sięgnąć po jego naturalny odpowiednik.

