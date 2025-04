fot. Fotolia

1. Bruksizm

Szkodliwym i często nieuświadomionym nawykiem jest zgrzytanie zębami. I nie chodzi tylko o sytuację, gdy nerwowo zaciskasz zęby w trakcie kłótni czy fizycznego wysiłku. - Bruksiści zgrzytają zębami przede wszystkim w nocy, kiedy powtórnie przeżywają emocje minionego dnia lub stresują się przed wyzwaniami kolejnego - mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak z kliniki Unident Union Dental Spa, która obserwuje rozprzestrzenianie się tego nawyku. – Siła nacisku jest tak silna, że niszczy szkliwo, najtwardszą tkankę ludzkiego ciała, o twardości granitu – dodaje. Nawet 2/3 jej pacjentów ma objawy zgrzytania. Szkliwo jest popękane, zęby starte, występują też ubytki, niezwiązane z próchnicą. Stomatolog leczy bruksizm przy pomocy ruchomych aparatów, nakładanych na noc. Zaleca też badania ogólne (niedobory minerałów, pasożyty) oraz techniki relaksacyjne. Ukruszenia odbudowuje za pomocą kompozytu lub przykrywa licówkami porcelanowymi. – Zabiegi estetyczne są możliwe po opanowaniu zgrzytania – zaznacza ekspert.

2. Zęby w funkcji narzędzia

Każdemu z nas zdarzyło się chyba odkręcić butelkę zębami. Rozłupywanie nimi orzechów też jest powszechnym procederem. – Ukruszenia, a nawet pęknięcia zębów z powodu traktowania zębów jak narzędzi to powszechne przypadki – potwierdza dr Gnach-Olejniczak. Ukruszenia można odbudować za pomocą kompozytu, wykonując tzw. bonding. W wersji droższej, ale bardziej trwałej, pamiątki po rozgryzaniu łupiny orzecha, przykryją licówki porcelanowe. A co jeśli ząb się złamał na orzechu? Gdy korzeń jest cały, usuwamy złamaną koronę zęba, leczymy korzeń kanałowo i wzmacniamy wkładem korzeniowo-koronowym, aby móc na nim odbudować ząb za pomocą korony porcelanowej. Gdy pęknięcie doszło aż do korzenia, trzeba ząb usunąć i zastosować implantację. Dla dentysty to nie będzie twardy orzech do zgryzienia, ale dla ciebie wydatek. Pomyśl, czy warto ryzykować, gdy następnym razem będziesz traktował zęby jak narzędzie.

3. Zbyt mocne szczotkowanie zębów

Masz super szczoteczkę i najlepszą pastę, a jednak szkodzisz swoim zębom, szczotkując je rano i wieczorem. Masz wątpliwości? Przypatrz się szczoteczce. Jeśli włosie jest zdeformowane i przypomina rozwiniętą stokrotkę, oznacza to, że myjesz zęby zbyt intensywnie. Szkodzisz zębom i dziąsłom. – Zbyt mocne szczotkowanie wywołuje urazy mechaniczne, prowadzi do stanów zapalnych dziąseł oraz ubytków szkliwa – ostrzega stomatolog i poleca technikę wymiatającą oraz łagodne obchodzenie się z zębami. Myjąc zęby, przesuwaj szczoteczkę ruchem pionowym od dziąseł do powierzchni stycznych zębów, używając tylko delikatnego nacisku. Wtedy nie zaszkodzisz zębom.

4. Gazowane napoje

Jeśli kochasz gazowane napoje, musisz to przeczytać. Napoje gazowane, a w dodatku jeszcze słodzone i kwaśne, wypłukują minerały z twoich zębów, czyli osłabiają szkliwo. Tego typu kąpiele zmieniają pH w jamie ustnej na takie, w którym na potęgę rozmnażają się kwasotwórcze bakterie. Atakują one i osłabiają szkliwo, tarczę obronną twoich zębów. Uzębienie staje się podatne na próchnicę i nadwrażliwość. Dla zdrowia zębów warto więc zrezygnować z gazowanego, soki i inne kwaśne napoje pić przez słomkę, a po spożyciu płukać jamę ustną wodą lub żuć gumę przez kilka minut dla normalizacji pH. - Aby wzmocnić szkliwo, stosujemy płukanki remineralizujące, z zawartością fluoru czy hydroksyapatytu – mówi stomatolog. Takie terapie regenerujące należy prowadzić pod nadzorem dentysty, m.in. dlatego żeby nie przedawkować fluoru. Łączy się je z zabiegami gabinetowymi.

5. Obgryzanie paznokci i nie tylko...

„Gryzonie” są wśród ludzi. Obgryzają zęby, gryzą ołówki, okulary… Czy gryzienie jest niezdrowe dla zębów? To zależy, co się gryzie. - Człowiek ma instynktowną potrzebę gryzienia i żucia. W ten sposób ćwiczy mięśnie i rozbudowuje kości szczęk – mówi stomatolog z kliniki Unident Union Dental Spa. Dieta bogata w chrupkie, surowe warzywa i owoce jest zdrowa dla naszych zębów. Gryzienie jest niezdrowe, tylko jeśli jest parafunkcją. To znaczy, gdy gryziemy przedmioty, których gryźć nie powinniśmy. Nie po to przecież wymyślono ołówki czy okulary, żeby je obgryzać. Także twarde cukierki, np. landrynki należy ssać, a nie rozgryzać. Bo nawet landrynki mogą być powodem pęknięć zębów. - Jeśli pęknięcie obejmuje tylko szkliwo i zębinę, to najlepiej zdecydować się na odbudowę kompozytową – radzi ekspert. Według dr Gnach-Olejniczak dodatkowe szlifowanie pękniętego zęba pod koronę porcelanową mogłoby spowodować zapalenie miazgi.

6. Dieta bogata w skrobię i cukier

- Okazuje się, że szkodliwe dla uśmiechu są papkowate potrawy, zwłaszcza bogate w skrobię i cukier. To prosta droga do ataku próchnicy. - Zalegające na zębach i dosłownie je oblepiające resztki np. chipsów, frytek, ciast, makaronów, pieczywa powodują zakwaszenie środowiska jamy ustnej. Wydzielające się kwasy wywołują ubytki w szkliwie – wyjaśnia dr Gnach-Olejniczak. Jednym z objawów wypłukiwania szkliwa przez kwasy jest wrażliwość zębów na ciepło i zimno. Dzieje się tak, ponieważ unerwiona zębina – czyli tkanka miękka zębów - nie jest odpowiednio zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi. Wtedy czujemy ból. Inny objaw to pojawienie się żółtych plamek w miejscu przechodzenia zęba w dziąsło (tam najczęściej zalegają resztki). To zębina zaczyna prześwitywać spod zbyt cienkiej warstwy szkliwa. W miejscach plamek bardzo szybko może pojawić się próchnica.

