A może piwo pomoże...

Znamy ich całą masę. Zachwycają swa barwą, od ciemnobrązowej przez bursztynową po jasnozłocistą i słomkową. Zdumiewają smakiem ostrej lub łagodnej goryczki, jak również wkomponowanej słodyczy. Jedne są mocno musujące, inne zaś umiarkowanie... Idealnie.

Mogą być klarowne lub mętne. Niektóre urzekają aromatami owocowo-korzennymi. Pod względem zawartości alkoholu, dopasowane są niemalże do każdego. Mają go od kilku do kilkunastu procent.

Niemalże od zawsze piastowały miejsce w naszym jadłospisie – jako dodatek do potraw, orzeźwiający, chłodny napój na upalne dni, czy aromatyczny grzaniec na zimowe wieczory. Kobiety również doceniły ów trunek... w kosmetyce. Stosowanie piwa w formie płukanek na włosy zapobiega ich wypadaniu oraz czyni je bardziej miękkimi i gładkimi.

Beczułka witamin i składników mineralnych

Naturalne piwo jest produkowane z wody mineralnej wysokiej jakości, słodów: jęczmiennego bądź pszenicznego lub obu jednocześnie i drożdży. Doprawiane jest szyszkami chmielu, którym to piwo zawdzięcza swą goryczkę. Niekiedy jest wzbogacane naturalnymi aromatami owocowymi i korzennymi. Trunek ten jest przyswajany przez nasz organizm w około 95%.

Piwo jest wysokokaloryczne, ze względu na zawartość alkoholu. Wartość energetyczna wynosi około 350-450kcal/ litr.

Ten bursztynowy napój jest bogatym źródłem witamin z grupy B:

B1 - pozytywnie wpływającej na tkankę nerwową i układ trawienny

B2 - zapobiega zaburzeniom oka, zmianom skórnym, patologiom nerwów i mięśni

PP – biorącej udział w tworzeniu erytrocytów, obniżającej cholesterol, ponadto rozszerza naczynia krwionośne, przez co dochodzi do polepszenia krążenia, poprawia stan włosów, pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz broni przed gruźlicą

B6 - bierze udział w krwiotworzeniu, poprawia odporność organizmu, zbawiennie wpływa na nerwy, łagodzi objawy PMS

H - lub B7; syntezowana przez florę bakteryjną jelit, dobrze wpływa na skórę i włosy oraz wspomaga funkcjonowanie gruczołu tarczowego

B12 - bierze udział w tworzeniu krwi.

Zawiera też witaminy:

D – która wpływa m.in. na wchłanianie wapnia

E – będącej antyoksydantem, który chroni czerwone krwinki i jest stosowana w leczeniu niepłodności męskiej

β-karoten, czyli prowitamina witaminy A, która również posiada właściwości antyoksydacyjne, przez co zapobiega kurzej ślepocie, wywiera pozytywny wpływ na skórę, paznokcie i włosy

Piwo można określić mianem „koktajlu mineralnego”. Obfituje w magnez, potas, wapń i żelazo. Zawiera też nieznaczne ilości sodu. Magnez i potas są pierwiastkami, które wpływają na normalizację pracy serca, poprawę funkcjonowania mięśni i polepszenie jakości snu. Wapń z kolei to budulec kości, ale również m.in. bierze udział w skurczu mięśni i procesach krzepnięcia krwi. Żelazo jest mikroelementem, który uczestniczy w tworzeniu się erytrocytów. Sód natomiast zatrzymuje wodę w organizmie i razem z potasem bierze udział w prawidłowym utrzymaniu gospodarki wodno-elektrolitowej. Uczestniczy również w skurczu mięśni, przewodnictwie nerwowym oraz regulacji pracy serca. Nie powinien być przyjmowany w nadmiarze, gdyż przyczynia się do powstania obrzęków i nadciśnienia.

„Korpulentna piwa beczułka, lepsza jest niż lek w ampułkach”

Chmiel, stanowiący dodatek do piwa, zawiera żywice działające silnie bakteriobójczo nawet na bakterie oporne na leczenie antybiotykami. Prawdopodobnie niszczy prątki gruźlicy i działa przeciwnowotworowo. Ponadto jest świetnym środkiem moczopędnym. „Płucząc” nerki, zapobiega powstawaniu w nich piasku i kamieni (głównie piwo jasne). Usprawnia też pracę żołądka.

Przez niektórych lekarzy jest zalecane jako środek uspokajający, ułatwiający zasypianie (piwo ciemne) i pobudzający apetyt. Może okazać się pomocny w terapii chorób sercowo-naczyniowych. Wpływa protekcyjnie na naczynia krwionośne, poprzez zapobieganie tworzenia się skrzepów, czyli chroni przed zawałami serca i udarami mózgu. Może również zapobiegać marskości wątroby.

Piwo nie powoduje tycia, jeśli jest spożywane z umiarem. Działa bowiem odwadniająco oraz przyspiesza trawienie tłuszczów i węglowodanów.

Przyjmowanie piwa jako „leku” powinno być uzgodnione z lekarzem prowadzącym, ponieważ nie zawsze jest ono wskazane. Medycy nie zalecają piwa, a nawet kategorycznie go zabraniają przy: wrzodach żołądka i dwunastnicy, cukrzycy, ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki, marskości wątroby, podagrze (dna moczanowa) oraz alergii na chmiel lub inny składnik trunku.

Warto wspomnieć, iż dla kobiet dzienna objętość wypijanego piwa nie może przekraczać 200-250 ml (szklanka), a dla mężczyzn 330 ml ( „małe piwo”).

Jeżeli w spożywaniu piwa zachowamy umiar i będziemy stosować się do wskazówek lekarza, zyskamy na zdrowiu. Napój ten nie tylko działa leczniczo, ale i profilaktycznie. Jest powszechnie znanym trunkiem nadającym smaku różnego typu okazjom. Wymaga zarówno odpowiedniej oprawy jak również towarzystwa. Wówczas toast wzniesiony małym pokalem piwa, zapewni nam wyśmienity humor i dobre zdrowie.

Katarzyna Ziaja