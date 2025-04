Nerki mają bardzo ważne funkcje w organizmie. Filtrują krew, z której usuwają toksyny, nadmiar soli, mocznik i inne zbędne związki. Pobierają z krwi wartościowe substancje. Stoją na straży homeostazy, czyli równowagi całego środowiska organizmu. Bez nerek nie możemy żyć.

Niestety są też narządem podatnym na schorzenia. Powszechną przypadłością jest tworzenie się w drogach moczowych złogów (kamieni nerkowych), co u wielu osób prowadzi do kamicy nerkowej.

Piwo dobre na nerki - fakt czy mit?

Opinia o tym, że piwo jest dobre na nerki, nie wzięła się znikąd. Po pierwsze alkohol ma właściwości moczopędne, dzięki czemu jego picie zwiększa prawdopodobieństwo wypłukania kamieni zalegających w nerkach.

Po drugie faktycznie istnieją badania, które pokazują, że spożywanie niewielkich ilości alkoholu zapobiega rozwojowi kamicy nerkowej. Chodzi o ilość 1-6 standardowych jednostek alkoholu na tydzień, czyli w przeliczeniu na piwa, to ok. 1-6 małych piw (4,5%) na tydzień.

W jednym z badań przeprowadzonych w Korei dowiedziono, że wartości współczynnika filtracji kłębuszkowej (eGFR) - parametru odzwierciedlającego pracę nerek - były po 12 latach lepsze u osób spożywających alkohol, ale pozytywny efekt wystąpił tylko u mężczyzn. To jednak nadal zbyt mało, aby uznać piwo za cudowny lek na nerki.

Czy piwo jest dobre na nerki? Brakuje jednoznacznych dowodów na to, aby picie piwa pomagało w pracy nerek. Spożywanie piwa sprzyja za to odwodnieniu, a to, że odwodnienie zdecydowanie szkodzi nerkom, jest pewne.

Nawet bez nadmiernego picia, regularne zbyt częste picie alkoholu może uszkodzić nerki. (...) Nerki pełnią ważną rolę jako filtr szkodliwych substancji. Jedną z tych substancji jest alkohol. Nerki osób dużo pijących muszą pracować ciężej. Alkohol powoduje zmiany w funkcjonowaniu nerek i zmniejsza ich zdolność do filtrowania krwi. Alkohol wpływa również na zdolność regulowania płynów i elektrolitów w organizmie. Kiedy odwadnia organizm, ten efekt może wpływać na normalne funkcjonowanie komórek i narządów, w tym nerek. Ponadto alkohol może zaburzać hormony wpływające na czynność nerek – przeczytamy na stronie National Kidney Foundation.

Trzeba też pamiętać, że picie alkoholu w wielu przypadkach prowadzi do nadciśnienia, a przez to może uszkadzać nerki.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Piwo jest alkoholem bardzo kalorycznym, o wysokim indeksie glikemicznym, dlatego nie powinny pić go osoby z cukrzycą lub zagrożone tą chorobą. Picie piwa sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej, a przez to również może podnosić ryzyko rozwoju cukrzycy, chorób serca i innych schorzeń.

Obszerna analiza danych ze 195 krajów i regionów na świecie jednoznacznie dowiodła, że spożycie alkoholu niekorzystnie wpływa na zdrowie – im więcej wypijamy, tym gorzej dla zdrowia. Według analizy alkohol stanowi 7. najważniejszy czynnik przyczyniający się do śmierci lub niepełnosprawności na świecie.

A co z wpływem alkoholu na poprawę krążenia? Naukowcy wprawdzie przytakują, że wypijana regularnie niewielka ilość alkoholu może zapobiegać chorobom układu krążenia, takim jak np. udar mózgu, to jednak w przypadku zdecydowanej większości innych chorób ryzyko wzrasta wprost proporcjonalnie do ilości wypijanego alkoholu.

Przeczytaj: Co jest dobre na nerki?

Co pić na sprawniejsze nerki?

Odpowiedź jest prosta – najlepsza dla nerek jest woda. Wypijaj co najmniej 2-3 litry dziennie. Spożycie zalecanej ilości wody pozwala zapobiegać tworzeniu się kamieni nerkowych i chorób układu moczowego, a w przypadku rozpoznanych chorób nerek, spowalnia ich progresję. Z kolei odwodnienie może prowadzić nawet do niewydolności nerek.

Jeśli chodzi o zalecenia dietetyczne, to korzystne dla nerek jest również ograniczenie soli do

