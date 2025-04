Nie ma skuteczniejszej metody walki z uczuleniem niż odczulanie. Sposób ten przez specjalistów nazywany jest immunoterapią. Poleca się go osobom, które mają potwierdzone w testach alergicznych uczulenie wziewne lub na jad owadów. Nie odczula się alergików pokarmowych. Immunoterapię przeprowadza się u osób w wieku od 5 lat.

Reklama

Jak przebiega odczulanie

Polega na dostarczeniu organizmowi niewielkich dawek alergenu, po to by mógł go zaakceptować i przestał zwalczać. Alergeny podaje się w formie szczepionki przez 2–3 miesiące co 7–14 dni. Potem, w czasie leczenia podtrzymującego, pacjent otrzymuje dawkę szczepionki co 4–6 tygodni. Cała terapia trwa 3–5 lat.

Kiedy wybrać się na odczulanie?

Czas ma znaczenie tylko w przypadku alergii na pyłki – wówczas ważne jest to, by pierwszy etap terapii zakończyć przed okresem pylenia.

Reklama

Uwaga! Odczulanie można wykonać w ramach NFZ.