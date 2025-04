Alergie zimną porą?

Biorąc pod uwagę przyczyny alergii, akurat teraz, gdy nic nie kwitnie i nie pyli, nie powinniśmy mieć problemów z charakterystycznymi objawami uczuleń. Jednak to nieprawda. W chłodniejszych porach również jesteśmy atakowani przez różnej maści alergeny. W ciągu roku mamy nieustanny kontakt z roztoczami, pleśniami, a także czworonożnymi, włochatymi pupilami...

Jednak te alergeny nie muszą nam utrudniać życia. Wystarczy z nimi umiejętnie walczyć lub po prostu unikać środowisk, które w nie obfitują. Całkowicie znowuż nie można się odcinać od życia, gdyż roztocza i pleśnie są raczej wszechobecne, a życie w wybitnie sterylnych warunkach nie jest możliwe.

Roztocza kurzu domowego

To maleńkie żyjątka buszujące niemal wszędzie. Bardzo lubią dywany, narzuty, zasłony, futerka, książki... Są wszędzie tam gdzie osadza się kurz, wpadają okruszki, występują pleśnie, fragmenty naskórka i sierść. Wymienione elementy to super pożywienie dla roztoczy – ciepło, wilgoć i jedzonko – to dla nich idealne warunki. To co nas uczula to białka z odchodów tych stworzonek. Co należy robić aby ograniczyć rozmnażanie roztoczy i uchronić się od napadowego alergicznego kichania? Oto parę wskazówek:

wyeliminowanie z mieszkania zbędnych tapicerowanych mebli, zasłon, wykładzin i zrezygnowanie z ogrzewania podłogowego

unikanie pomieszczeń, w których aktualnie się sprząta – jednak można zastosować odkurzacze wodne z filtrami i wilgotne ściereczki do kurzu; trzeba pamiętać o regularnej zmianie worków i filtrów w odkurzaczu, a jeżeli jest taka opcja, warto na czas sprzątania wyjść z domu, udając się za to np. na zakupy

maskotki, książki, płyty trzymać w pudełkach lub w zamykanej szafce

jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie stosować nawilżaczy powietrza

dbać o swoje łóżko – wietrzenie i odkurzanie materaca co kilka dni, wietrzenie pościeli na świeżym powietrzu (zarówno na słońcu jak i na mrozie), pranie w temperaturze minimum 60°C, zaopatrzenie się w pościel antyalergiczną lub materace gęsto tkane, zmiana bielizny pościelowej nie rzadziej niż co 2-3 tygodnie

Pleśnie – domowe grzybki

Wilgoć, ciemność i ciepło – to zgrany tercet grzybotwórczy. Pleśnie, bo akurat tu o nich mowa, zamieszkują w piwnicach, łazienkach i innych niewentylowanych pomieszczeniach. Znajdziemy je także w kurzu domowym. Chętnie też się rozpleniają i egzystują w klimatyzatorach. Aby uniknąć nieprzyjemnych objawów alergii, postarajmy się zastosować do poniższych rad:

rezygnacja z przebywania w pomieszczeniach wilgotnych, jak np. szklarnia, sauna, pralnia, piwnice

częste wietrzenie, unikanie nawilżaczy powietrza i nadmiernego ogrzewania domu

raczej stronić od takich czynności jak koszenie trawy, grabienie liści, kompostowanie, prace przy bydle, drobiu i trzodzie chlewnej

rzetelne sprzątanie i osuszanie łazienek i toalet

stosowanie środków grzybobójczych, tam gdzie jest możliwy ich szybki rozrost – ramy okien, fugi

szybka walka z pleśniami atakującymi ściany mieszkania

systematyczne wynoszenie śmieci

prawidłowe przechowywanie żywności i eliminacja nadpsutych produktów

unikanie składowania drewna do kominka w mieszkaniu

Domowe futrzaki

Zwierzaki przynoszą wielu z nas tyle radości, jednak mogą również przysporzyć problemów zdrowotnych. Bardzo często ich sierść stanowi mocny bodziec wywołujący objawy alergii. Dzieje się tak ze względu na to, że owo futerko jest świetnym magazynem alergenów m.in. z moczu, śliny, łoju i naskórka zwierzęcia. Zatem są bardzo łatwo i szybko przenoszone na grzbiecie czworonogów. Jeżeli towarzystwo sierściuchów nam nie służy, spróbujmy:

unikać zwierząt i miejsc przez nie uczęszczanych, ewentualne nabycie zwierzaka trzeba skonsultować ze swoim alergologiem

przed nieuniknionym, a planowym spotkaniem ze zwierzęciem przyjąć przepisany lek przeciwhistaminowy

po kontakcie z futrzakiem lub miejscem przez niego uczęszczanym dokładnie się umyć i zmienić odzież

ewentualnie dbać o higienę zwierzaka i najbliższego otoczenia oraz zrezygnować z mebli i wyposażenia, które „przyciągają” sierść (tapicerki, narzuty, koce, dywany)

Katarzyna Ziaja