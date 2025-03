Spis treści:

Uczulenie na zimno są to zmiany skórne, najczęściej w postaci pokrzywki, pojawiające się pod wpływem niskiej temperatury. Jest to dolegliwość wrodzona (rodzinna) albo nabyta (może pojawić się z czasem w ciągu życia). Nie jest całkowicie jasne, co powoduje alergię na zimno.

Wiadomo natomiast, że jest to nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego, który w wyniku działania chłodu zaczyna produkować mediatory prozapalne, takie jak histamina. Podobny mechanizm występuje przy innych alergiach. W rezultacie pojawiają się typowe dolegliwości jak wysypka czy świąd. Najczęściej w rodzinie występują przypadki alergii, dlatego można podejrzewać udział czynników genetycznych w rozwoju uczulenia na zimno.

Do czynników prowokujących uczulenie u osób podatnych należą:

Większą skłonność obserwuje się u osób z rozpoznaną alergią pokarmową lub alergią na leki.

Uczulenie na zimno jest rozpoznawane przeważnie u młodych dorosłych, częściej u kobiet. Narażone są również dzieci. Nabyta pokrzywka z zimna stanowi 3% wszystkich rodzajów pokrzywek występujących przewlekle. W niektórych przypadkach pokrzywka z zimna związana jest z chorobą zakaźną lub nierozpoznanym nowotworem krwi.

Głównym objawem uczulenia na zimno są swędzące zmiany skórne w postaci bąbli pokrzywkowych, które pojawiają się w krótkim czasie ekspozycji na chłód, zwykle po kilku-, kilkunastu minutach. Gdy występuje wrodzone uczulenie na zimno - symptomy rozwijają się w czasie od 30 minut do 48 godzin.

Główne objawy uczulenia na zimno to:

Nie są konieczne bardzo niskie temperatury. Wystarczy, że oscylują wokół 0°C. Reakcja organizmu może się pogarszać w miarę ogrzewania skóry. Wilgotna i wietrzna pogoda nasila problem.

Największe zagrożenie wiąże się z narażeniem całego ciała na niską temperaturę, np. podczas pływania w zimnej wodzie. Może rozwinąć się wówczas wstrząs zagrażający życiu.

Alarmujące objawy uczulenia na niskie temperatury:

Charakterystycznymi objawami uczulenia na zimno są zmiany skórne w postaci swędzącej pokrzywki (bąbli przypominających poparzenie pokrzywą) i zaczerwienienie skóry. Lokalizacja wysypki dotyczy zazwyczaj miejsc, które mają największy kontakt z niską temperaturą, a więc twarzy, ust, dłoni. Po zanurzeniu w zimnej wodzie, uczulenie może wystąpić na całym ciele.

Jeżeli zaobserwujesz u dziecka jakiekolwiek zmiany na skórze, które pojawiają się po kontakcie z zimnym powietrzem albo wodą, przede wszystkim unikaj dalszej ekspozycji, a następnie zgłoś się do pediatry lub lekarza rodzinnego. Może to być sygnałem uczulenia na zimno.

Po raz pierwszy objawy uczulenia na zimno u dzieci pojawiają się średnio około 7 roku życia, ale mogą wystąpić też wcześniej, nawet w okresie niemowlęcym. Im wcześniejszy jest początek choroby, tym większe prawdopodobieństwo, że objawy będą utrzymywać się dłużej.

Wystąpienie reakcji alergicznej na zimno u dzieci często jest poprzedzone poważną infekcją wirusową (np. mononukleozą, ospą) lub bakteryjną.

W ramach diagnostyki lekarz może zlecić wykonanie testu prowokacji, który polega na przykładaniu kostki lodu do skóry przez kilka minut. W przypadku alergii na zimno pojawia się typowy bąbel pokrzywkowy. To wystarczy, aby rozpoznać chorobę. Oprócz tego lekarz opiera się na informacjach z wywiadu z pacjentem.

Podstawą leczenia uczulenia na zimno jest unikanie i ochrona ciała przed niskimi temperaturami. W najcięższych przypadkach konieczny może być pobytu w szpitalu. Aby zmniejszyć objawy uczulenia na zimno, na ogół wystarczy przyjęcie leków przeciwhistaminowych, które obniżają w organizmie poziom histaminy, związku odpowiedzialnego za zmiany skórne.

Czasami lekarz przepisuje również glikokortykosteroidy, które działaja przeciwzapalnie i mogą być stosowane doustnie lub miejscowo na skórę. Gdy dojdzie do wstrząsu, konieczne jest podanie adrenaliny. Warto dopytać lekarza (jeżeli nie poinstruował nas wcześniej) o plan reagowania w razie wystąpienia ciężkich i gwałtownych objawów uczulenia.

Leczenie uczulenia na zimno obejmuje unikanie gwałtownego kontaktu z niską temperaturą: chłodnym powietrzem, wodą, zimnymi pokarmami, a także ochronę skóry przed zimnem i przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza.

Same zmiany na skórze dość szybko znikają i w ciągu kilku godzin nie powinno być po nich śladu (w przypadku rodzinnej pokrzywki czas utrzymywania się objawów wynosi do 2 dni). Jednak jako schorzenie uczulenie na zimno może ustąpić po tygodniach, miesiącach, a niekiedy latach. Szacuje się, że średni czas trwania choroby to 5 lat. Warto zwrócić uwagę na początek. Im wcześniej pojawią się pierwsze objawy, tym większe ryzyko, że zmiany będą utrzymywać się dłużej.