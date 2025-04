Antyoksydanty, znane bardziej w języku polskim, jako przeciwutleniacze, to substancje stanowiące dla nas płaszcz ochronny, przeciwko wolnym rodnikom tlenowym. Są to małe cząsteczki, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Bezustannie trwają nad nimi badania naukowe, a doniesienia wydają się być obiecujące...

Co to są wolne rodniki tlenowe?

Wolne rodniki tlenowe to molekuły, powstałe w naszym organizmie, w wyniku utleniania. Do ich powstania dochodzi na skutek niezdrowego trybu życia (brak odpoczynku, zła dieta, bark aktywności fizycznej), działania pewnych hormonów, trwania w nałogu (głównie palenie tytoniu). Wolne rodniki dążą do utworzenia kompleksów z cząsteczkami lipidów, białek, a także materiałem genetycznym. W ten sposób destrukcji ulega wiele żywych komórek.

Jakie są skutki działania wolnych rodników tlenowych?

Najistotniejszy aspekt działania wolnych rodników, to oczywiście aspekt zdrowotny. Zwiększają one zapadalność na pewne choroby, ale też powodują progresję już zaistniałych. Oto do czego doprowadzają wolne rodniki:

przyspieszają starzenie się organizmu

upośledzają procesy regeneracji ciała

wpływają na rozwinięcie się chorób: astmy oskrzelowej, nowotworów, schorzeń reumatycznych, okulistycznych, naczyń krwionośnych, a także związanych z wiekiem geriatrycznym: choroba Parkinsona i Alzheimera

Co to są przeciwutleniacze?

Przeciwutleniacze, jak nazwa wskazuje, to coś działającego prewencyjnie przed utlenianiem. Są to właśnie związki, które hamują lub zapobiegają utlenianiu wiązań chemicznych w innych substancjach. Można je niestety łatwo przedawkować, dlatego też należy je spożywać w mniejszych ilościach od substancji, która jest utleniana. Czyli zatem nie warto bezmyślnie łykać kapsułek i tabletek z przeciwutleniaczami, a wystarczy prawidłowo dobrać produkty spożywcze do swojego codziennego menu.

Jakie mamy antyoksydanty i gdzie one występują?

Najlepiej poznane przeciwutleniacze to witaminy, pierwiastki i polifenole. Te ostanie, znalazły się teraz pod lupą. Zostały bardzo upowszechnione z uwagi na swoje zdrowe właściwości...

Selen

To pierwiastek o silnych właściwościach antyutleniających. Wpływa na prawidłowy stan skóry i przebieg reakcji enzymatycznych. Jego źródłem są przede wszystkim owoce morza, mięso, nabiał, jaja i ryby.

Beta-karoten

Czyli prowitamina witaminy A, którą kojarzymy z marchewką, przez jej charakterystyczny, pomarańczowy kolor. Jednak oprócz marchwi, beta-karoten znajdziemy jeszcze w: pomidorach, dyni, morelach, mango, brzoskwiniach, nektarynkach, melonach, szpinaku, jarmużu, rzepie, cykorii i mniszku lekarskim.

Witamina A

To witamina rozpuszczalna w tłuszczach, świetny przeciwutleniacz, ale bardzo łatwo ją przedawkować... Dlatego uważnie pilnujmy swojej diety i suplementów witaminowych. Witamina A znajduje się głównie w: nabiale, wątrobie zwierząt, jajach kurzych i maśle.

Witamina E

To witamina młodości, która razem z witaminą A, pomaga w utrzymaniu zdrowia skóry i błon śluzowych. Wpływa też na płodność. Występuje w olejach roślinnych, migdałach, orzechach, jajach, ziarnach, nabiale i zielonych warzywach.

Witamina C

To najpowszechniejszy przeciwutleniacz i stymulator ogólnej odporności organizmu. Znajdziemy ją w prawie wszystkich warzywach i owocach, a w szczególności w cytrusach, porzeczkach, jabłkach, truskawkach i pomidorach.

Polifenole

Są substancjami, które ze względu na swoje prozdrowotne właściwości, są coraz bardziej powszechne. Czerwone wino, żurawina, jeżyny, borówki, maliny, porzeczki, morwy, winogrona, oliwa z oliwek, piwo, yerba-mate i zielona herbata – to główne źródła polifenoli, w tym antocyjanów, wpływających zbawiennie na nasz wzrok.