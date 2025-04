Nie boli? To nie znaczy, że zęby są zdrowe!

Bezpłatna aplikacja pozwala na sprawdzenie stanu uzębienia bez wychodzenia z domu. Wystarczy jedno zdjęcie, a diagnozę z ewentualnymi wskazaniami pacjent otrzymuje na swoją skrzynkę mailową.

Aplikacja DiagnoNET – Piękny Uśmiech, bo o niej mowa, jest jedynym tego typu oprogramowaniem dostępnym na telefon. Aby z niej korzystać, aparaty muszą być wyposażone w systemem operacyjnym Android i IOS.

– Często zgłaszamy się do stomatologa dopiero wtedy, gdy pojawia się ból – mówi dr Roman Borczyk z katowickiej Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej, pomysłodawca aplikacji. – Natomiast gdy ból nie występuje, wydaje nam się, że wszystko jest w porządku. A wcale nie musi tak być. Regularne kontrolowanie stanu zębów u dentysty pozwala wykryć problemy, zanim dojdzie do zmian wymagających skomplikowanego i kosztownego leczenia. Kontrole powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na 6 miesięcy.

Zdjęcie dla zdrowego uśmiechu



Czasem ciężko znaleźć czas na wizytę u stomatologa. To miedzy innymi dla tych osób została stworzona aplikacja DiagnoNET. Każdy, kto zainstaluje ją na swoim telefonie, będzie mógł sprawdzić stan swojego uzębienia bez wychodzenia z domu. Wystarczy zrobić zdjęcie przednich zębów z szerokim uśmiechem.

– Podstawowe problemy stomatologiczne często odciskają piętno właśnie na przednich zębach – tłumaczy dr Roman Borczyk. - Są to np. wady ortodontyczne, choroby dziąseł, problemy z higieną (kamień i osad) czy nieprawidłowe wypełnienia w zębach bocznych. Te ostatnie powodują przeciążenia w zębach przednich, takie jak pękanie szkliwa, ścieranie zębów.

Po zrobieniu zdjęcia wysyłane jest ono do komputerowego centrum diagnostycznego. Możliwe jest również dodanie notatki głosowej lub tekstowej, np. informacji o bólu zęba. Pozwala to na postawienie szerszej diagnozy, którą pacjent otrzyma w ciągu 48 godzin na skrzynkę mailową. W zależności od problemów informacja zwrotna może zawierać wskazania do usunięcia kamienia na zębach, konieczności wymiany wypełnień lub założenia koron. Pojawiają się również zalecenia co do stosowania odpowiednich przyborów do higieny jamy ustnej.

Dentysta nadal potrzebny



Żadna, nawet najlepsza aplikacja nie zastąpi wizyty w gabinecie stomatologicznym. DiagnoNET daje wstępną diagnozę stanu uzębienia, jej celem jest zwiększenie świadomości pacjentów co do ewentualnych problemów.

– Nie wszystkie z nich są widoczne gołym okiem – mówi dr Roman Borczyk. – Aby prawidłowo je zdiagnozować, konieczny jest specjalistyczny sprzęt, taki jak laser diagnostyczny, kamera wewnątrzustna, mikroskop, tomograf lub sprzęt radiologiczny. Tak więc kontrole u dentysty są bardzo ważne.

Aplikację można pobrać pod nazwą "Piękny uśmiech" w AppStore lub Google play. Można też pobrać ją ze strony www.borczyk.pl z zakładki DiagnoNET.

