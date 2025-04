Ból zębów po leczeniu kanałowym, ból po wyrwaniu zęba oraz dolegliwości po wypełnieniu ubytku to najczęstsze powikłania związane z leczeniem stomatologicznym. Mogą wynikać z błędu dentysty, nieodpowiedniego postępowania pacjenta, ale również z przyczyn niezależnych.

Po leczeniu kanałowym (czyli endodoncji) możesz odczuwać ból zębów lub tkliwość zęba przez 2-3 dni, a czasem nawet miesiąc. To normalne, pod warunkiem, że dolegliwości nie są zbyt dokuczliwe i słabną z czasem.

Ból zębów po leczeniu kanałowym spowodowany jest wielokrotnie podrażnieniem całego aparatu zawieszeniowego zęba. Współczesne leczenie rozpoczynamy i kończymy na jednej wizycie i są to zwykle długie wizyty, podczas których używamy narzędzi maszynowych, intensywnie płuczemy i aktywujemy środki odkażające ultradźwiękami, wypełniamy kanały płynną gutaperką podgrzaną do wysokiej temperatury. Te wszystkie czynniki podrażniają tkanki otaczające korzeń i musi minąć kilka dni zanim sytuacja się unormuje

Ból zębów po leczeniu kanałowym, który pojawił się po kilku miesiącach albo kilku latach od zakończenia leczenia, jest sygnałem przetrwałego lub nowo powstałego stanu zapalnego tkanki kostnej w okolicy wierzchołka korzenia. Proces chorobowy może ulec zaostrzeniu i przejść w stan ropny.

Gdy doszło do komplikacji po dłuższym czasie od leczenia kanałowego, ból pojawia się nawet przy samym dotknięciu zęba. Towarzyszyć temu może obrzęk i złe samopoczucie. Zmiany zapalne wykryte zbyt późno, szczególnie te toczące się w okolicy górnych zębów trzonowych, mogą powodować odczyny zapalne ze strony zatok szczękowych, a co za tym idzie leczenie jest dużo bardziej skomplikowane

Do dentysty z bólem zęba po leczeniu kanałowym zgłoś się koniecznie, jeżeli pojawi się:

Silny ból zęba po leczeniu kanałowym, który nie mija, może być efektem infekcji, przedostania się materiału wypełniającego kanał do kości, przedziurawienia ścianki lub niedokładnego zaleczenia kanału (i powstania w tym miejscu stanu zapalnego) czy zostawienia w kanale fragmentu złamanego narzędzia. Zależnie od przyczyny dentysta przepisze leki (przeciwzapalne lub antybiotyki) lub ponownie otworzy ząb i opracuje kanały.

Jak zaznacza dr Irmina Materna, zmiany zapalne okołowierzchołkowe zwykle powstają na skutek niepoprawnie wykonanego leczenia kanałowego. Przyczyną infekcji bakteryjnej tej okolicy są zwykle:

Co ważne, ryzyko infekcji po leczeniu endodontycznym podnosi także zbyt późne lub nieszczelne odbudowanie korony (bakterie mają wtedy ułatwiony dostęp do korzeni).

Niekiedy przyczyną dolegliwości bólowych może być pęknięcie korzenia. Tego typu sytuacja kliniczna zmusza nas do usunięcia zęba

Warto pamiętać o odpowiednim dbaniu o ząb po wizycie u stomatologa, co zmniejsza ryzyko powikłań.

Ważne jest, aby wypełnienie, którym kończymy wizytę endodontyczną, było dobrze dopasowane w zgryzie. Ząb nie może być przeciążony, bo dolegliwości będą większe. Starajmy się nie nagryzać leczonym zębem twardych pokarmów przez kilka dni po wizycie. Jeśli ząb boli, zwykle wystarczą ogólnie dostępne leki przeciwbólowe. Jeśli lekarz zalecił leki przeciwzapalne lub antybiotyk, należy je przyjmować zgodnie z zaleceniami. Jeśli mimo to ból nie ustępuje lub nasila się, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym

Aby zlokalizować i potwierdzić przyczynę bólu zęba po leczeniu kanałowym, ocenia się stan zęba, przeprowadza dokładny wywiad z pacjentem i wykonuje się tomografię komputerową.

Te wszystkie informację pozwalają nam na podjęcie decyzji o leczeniu, które zwykle polega na wykonaniu powtórnego leczenia kanałowego (pod mikroskopem) i zaopatrzeniu zęba w szczelną rekonstrukcję (co jest równie ważne jak samo leczenie kanałowe, bowiem szczelna odbudowa zapobiega mikroprzeciekowi bakterii z jamy ustnej do systemu kanałowego). Pamiętajmy, że tego typu zęby należy regularnie kontrolować radiologicznie, zwykle co 6 miesięcy. W większości zmiany zapalne goją się. Jeśli tak się nie dzieje, nasze leczenie kanałowe rozszerzamy o leczenie chirurgiczne

– tłumaczy dr Irmina Materna.