Księga dżungli w Twoich ustach

Poświęcamy dużo czasu na dokładną higienę jamy ustnej. Staramy się myć zęby po każdym posiłku, a usta płuczemy specjalnym płynem. Wszystko po to, aby w naszej jamie ustnej nie zagnieździły się groźne bakterie, które mogą powodować liczne choroby zębów i dziąseł.

Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że w naszej jamie ustnej może żyć nawet około 700 gatunków mikroorganizmów. Są to wirusy, grzyby i pierwotniaki, ale najliczniejszą grupę stanowią bakterie, których liczba może dochodzić nawet do 600 gatunków.

Jest ich tak wiele, że znaczna część z nich wciąż czeka na opisanie i sklasyfikowanie. Zadanie to nie należy jednak do najłatwiejszych, ponieważ w każdym mililitrze śliny może znajdować się aż 100 mln różnych mikroorganizmów.

Czy bakterie w jamie ustnej są groźne?



Bakterie i inne mikroorganizmy, które zamieszkują naszą jamę ustną, zazwyczaj nie są groźne dla naszego zdrowia. Flora bakteriologiczna jamy ustnej kształtuje się w okresie dzieciństwa i stopniowo zmienia się wraz z naszym wiekiem. Wpływ na nią ma również środowisko, w jakim żyjemy, oraz prowadzona przez nas dieta.

Bakterie w jamie ustnej stają się groźne dopiero wtedy, gdy zaburzona zostanie równowaga biologiczna w naszych ustach.

Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy zaczynamy przyjmować antybiotyki. Mogą one prowadzić do szybszego rozmnażania się bakterii jednego gatunku i hamować rozwój innych mikroorganizmów. Taka sytuacja może doprowadzić do poważnych chorób zębów i dziąseł, a także do powstawania próchnicy, kamienia nazębnego czy halitozy.

Bakterie powodujące nieprzyjemny zapach z ust



Halitoza to naukowa nazwa dolegliwości, którą większość z nas określiłaby jako przykry zapach z ust. Wywoływana jest przez beztlenowe bakterie Gram-ujemne, które rozwijają się w naszej jamie ustnej. Widocznym objawem ich bytności są choroby płytki nazębnej oraz dziąseł. Bakterie te mają wyjątkowo złożoną przemianę materii, której skutkiem jest wydzielanie się związków siarczkowych o bardzo przykrym zapachu.

Bakterie wywołujące próchnicę



Najczęstszą przyczyną powstawania próchnicy jest działanie bakterii, które rozkładają cukry.

Wykorzystują one znajdujące się w naszej ślinie węglowodany i rozkładają je, tworząc w naszej jamie ustnej kwaśne środowisko, które z kolei przyczynia się do psucia się szkliwa zębów.

Bakterie te powodują też tworzenie się groźnej dla zdrowia naszych zębów płytki nazębnej. Jej długotrwałe osadzanie się może doprowadzić do powstania kamienia nazębnego, który powoduje poważne choroby zębów.

Choroby dziąseł a bakterie



Jedną z głównych przyczyn zapalenia dziąseł również są bakterie. Jeżeli nie dbamy o prawidłową higien jamy ustnej, wtedy bakterie te szybko rozmnażają się w szyjkach zębów i powodują krwawienia oraz opuchliznę dziąseł.

Czasami takie zapalenie może być bardzo dokuczliwe, ponieważ towarzyszy mu gorączka, ślinotok oraz silne bóle spowodowane poważnymi uszkodzeniami tkanek w jamie ustnej.

