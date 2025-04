Nowoczesne leczenie cukrzycy, to nie tylko stosowanie najnowszych leków. To także korzystanie ze zdobyczy techniki, takich jak aplikacje na smartfony i urządzenia mobilne. Pokazujemy kilka tych, które ułatwiają życie diabetykom. Wszystkie można pobrać ze sklepów Google Play lub App Store.

Diabetee

Aplikacja opracowana przy udziale różnych specjalistów i osób chorych na cukrzycę. Dostarcza wielu praktycznych i łatwych w obsłudze narzędzi pomocniczych ułatwiających życie diabetykom. Zawiera moduły przypominające o porze badania glukozy, podania insuliny albo posiłku. Daje możliwość wygenerowania raportu, który pomoże lekarzowi ocenić, jaki jest nasz aktualny stan zdrowia. Wbudowany GPS pomaga znaleźć drogę do najbliższej apteki dla diabetyków. Funkcja "jedz z głową" pozwala skanować kody kreskowe produktów spożywczych i sprawdzać ich skład oraz wartość indeksu glikemicznego.

Kalkulator wymienników Medtronic

To prosta w obsłudze aplikacja na urządzenia mobilne, przeznaczona dla chorych, którzy chcą obliczać, jaka dawka insuliny jest niezbędna do wyrównania glikemii po posiłku. Te obliczenia noszą nazwę wymienników: węglowodanowych (WW) lub białkowo-tłuszczowych (WBT). Aplikacja została przygotowana na podstawie danych z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, a także wzorów ze Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej w Warszawie. W zakładce "Produkty" znajdziemy całą listę potencjalnych zakupów spożywczych wraz z przydatnymi informacjami (liczba kalorii, wymienniki). Z kolei otwierając zakładkę "Posiłki", można komponować własne dania, składające się z tych produktów (i dodawać je do pamięci). Otrzymujemy dane na temat wartości odżywczych, poznajmy WW i WBT, sumę wymienników, a także procent WBT. Każdą dodaną potrawę możemy dowolnie nazwać i wrócić do niej w przyszłości.

MySugr

Praktyczna aplikacja, która pomaga śledzić poziom cukru we krwi i nadzorować ilość węglowodanów i dawkę insuliny, aby uniknąć hiperglikemii oraz hipoglikemii. Ważne dane takie jak poziom glukozy we krwi, posiłki, lekarstwa, węglowodany/wymienniki węglowodanowe, poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c oraz ilość insuliny są gromadzone w Dzienniczku. Na głównym ekranie aplikacji zawsze widać cyfry oznaczające średni poziom cukru we krwi. Dzięki tej aplikacji można pokazać np. lekarzowi prowadzącemu dzienne, tygodniowe oraz miesięczne analizy poziomu cukru we krwi.

Betes ­

Dziennik cukrzycy, który jest idealną aplikacją dla osób chorujących na cukrzycę typu pierwszego. Użytkownicy mogą dodawać do dziennika wpisy z informacją o poziomie cukru, zjedzonym posiłku, podanej insulinie oraz wysiłku fizycznym. Można w łatwy sposób kontrolować cukrzycę, dopasowując aplikację do swoich potrzeb, dzięki ekranowi konfiguracji. Dane są przedstawione na czytelnej liście z wyraźnie zaznaczonymi kolejnymi dniami. Można także zobaczyć zestawienie danych dotyczących cukrzycy z różnych okresów czasu (statystyki tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne).

Diabdis

To dziennik chorego na cukrzycę, który umożliwia szybki dostęp do wartości glikemii, a kalkulator pozwala na proste sprawdzenie m.in. wymienników węglowodanowych. Pozwala śledzić wahania glikemii, dodawać wartość spożytych posiłków i dawki insuliny. Najważniejsze elementy aplikacji to: rozbudowany dziennik glikemii, kalkulator dla diabetyków, gdzie zamieszczono przeliczone WW, WBT, kalorie oraz wartości odżywcze dla prawie 2 tysięcy produktów spożywczych (i ciągle ich przybywa) oraz czat ze specjalistami. W zakładce “wiadomości" można w dowolnym momencie napisać do konsultantów. Do dyspozycji pacjentów są:

edukator cukrzycowy – udziela wskazówek co jeść, w jakich ilościach i jak często

diabetolog – pomoże dobrać dawkę insuliny;

dietetyk – ułoży odpowiednią dietę cukrzycową;

psycholog – wesprze w walce z cukrzycą i pomoże zrozumieć siebie;

farmaceuta – dokona przeglądu leków oraz doradzi, w jaki sposób je przyjmować;

trener personalny – doradzi jakie ćwiczenia są bezpieczne przy cukrzycy.

Można też wygenerować raport PDF ze wszystkimi wynikami pomiarów glikemii i pokazać go lekarzowi podczas wizyty kontrolnej.

