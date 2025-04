Koronawirus przy cukrzycy – co już wiemy?

Nawet jedna czwarta pacjentów z ciężką postacią zakażenia koronawirusem ma cukrzycę. Jednak to nie oznacza, że każda osoba chorująca na cukrzycę z powodu COVID-19 będzie musiała trafić do szpitala. Znaczenie ma wiek pacjenta, stan zdrowia i to, jak stosuje się do zaleceń lekarskich. Jeśli cukrzyca jest dobrze leczona i chory nie ma powikłań, to nie jest bardziej zagrożony koronawirusem niż inni.