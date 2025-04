Sezon jesiennych przeziębień już tuż, tuż, warto więc zawczasu uzbroić się we wszystkie niezbędne leki i preparaty. Nie wiesz, co powinnaś włożyć do jesiennej apteczki dla dziecka? Wykorzystaj nasz przegląd:

1. Woda utleniona, sól fizjologiczna, okłady, gaziki

Zawsze miej w apteczce paczuszkę wyjałowionych gazików, przydadzą się do zrobienia opatrunku. Razem z nimi włóż do apteczki bandaż, plasterki (możesz kupić takie dla dzieci – mają kolorowe nadruki, np. postaci z bajek). Koniecznie kup też wodę utlenioną.

Sól fizjologiczna przyda ci się do przemywania podrażnionych oczek, albo do oczyszczania dziecięcego noska. Bardzo wygodna w użyciu jest ta w jednorazowych ampułkach lub w spreju.

Żelowe okłady (schłodzone) przydadzą ci się gdy dziecko się uderzy lub będzie miało gorączkę.

2. Ibuprofen, paracetamol

Syropy z ibuprofenem lub paracetamolem działają przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Można je podawać już od trzeciego miesiąca życia, ale zawsze jeszcze trzeba sprawdzić na opakowaniu, od jakiego wieku producent zaleca podawanie konkretnego preparatu i w jakich dawkach. Zwracaj też zawsze uwagę na datę ważności.

Dzieciom nie wolno podawać leków przeciwgorączkowych z kwasem acetylosalicylowym (Aspiryna, Polopiryna), bo mogą wywołać u nich groźny zespół Reye'a (prowadzi do uszkodzenia układu nerwowego i wątroby). Dla maluchów nadają się tylko środki z ibuprofenem lub paracetamolem.

3. Syrop na kaszel, krople do nosa, żel na ząbkowanie

Syrop przeciwkaszlowy stosuje się przy suchym, nieproduktywnym kaszlu, który bardzo męczy malucha. Mukolityczny syrop rozrzedza zalegającą wydzielinę, dzięki czemu łatwiej ją odkrztusić. Zaś wykrztuśny pobudza odruch kaszlu i ułatwia pozbycie się wydzieliny (nie dawaj go smykowi przed snem).

W przypadku kataru udrażniaj mu nosek używając kropli spreju do nosa, np. z wodą morską. Starszakowi, który ma katar, podaj krople w aerozolu.

Żele na ząbkowanie mają działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Wyciśnij trochę żelu na palec i wmasuj w bolące dziąsła maluszka.

4. Zioła

Melisa działa uspokajająco. Koper – rozkurczowo i wiatropędnie. Pomaga na wzdęcia i kolki u niemowląt. Zaś napar z lipy ma działanie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i napotne. Jeżówka przyda się maluchom, które często się przeziębiają, chorują na zapalenie krtani i oskrzeli.

Pamiętaj, żeby nie podawać maluchowi ziół bez konsultacji z lekarzem (szczególnie, gdy chodzi o gotowe suplementy). Może okazać się, że są niebezpieczne dla dziecka lub kolidować z działaniem przepisanych leków.

5. Tran, wapno, probiotyki, multiwitaminy

Trzymaj w domowej apteczce środek probiotyczny. Preparat z dobrymi bakteriami przyda się w wielu sytuacjach biegunki u dziecka, jeśli będzie musiał brać antybiotyk, kiedy trzeba będzie wzmocnić odporność dziecka.

Tran i wapno wzmacniają odporność i poprawiają apetyt. Często zaleca się podawanie ich maluszkowi, który jest osłabiony, np. przeziębieniem lub zmaga się z alergią.

Multiwitaminy możesz podawać dziecko po konsultacji z lekarzem. Przydadzą się, gdy dziecko często choruje, nie ma apetytu i słabo przybiera na wadze.

6. Bańki, czopki, olejki eteryczne, płyn nawadniający

Dla malca najlepiej wybrać bańki gumowe (chińskie) lub zimne (przez otwór zasysa się powietrze pompką). Dobrze jest stawiać je przed snem. Ale uwaga! Użyj ich tylko na wyraźne zlecenie lekarza, bo zastosowane w złym momencie choroby mogą zaszkodzić!

Leki w czopkach działają szybko i nie podrażniają żołądka maluszka. Pamiętaj jednak, że nie możesz zastosować czopka, jeśli twój smyk ma biegunkę.

Dla przeziębionego maluszka najlepsze olejki eteryczne to: jodłowy, sosnowy, świerkowy, eukaliptusowy lub miętowy. Mają one działanie wykrztuśne, bakteriobójcze i przeciwzapalne. Aromaterapia pomoże też udrożnić zatkany nosek. Nie stosuj eterycznych olejków, jeśli twój malec ma skłonności do alergii.

Płyn nawadniający przyda się, gdy dziecko ma biegunkę lub wymiotuje. Płyn chroni przed groźnym odwodnieniem i szybko uzupełnia ważne sole mineralne w organizmie.

Pamiętaj, że do 4 roku życia dziecku nie wolno podawać tabletek - maluch może się nimi zadławić! Zamiast nich wybierz leki w sprayu lub żelu, przeznaczone specjalnie dla niemowląt i małych dzieci.

Na podstawie artykuły zamieszczonego w magazynie "Twój maluszek"