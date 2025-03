Spis treści:

Przeziębienie pęcherza jest to potoczne określenie zapalenia pęcherza, infekcji będącej najczęstszą postacią zakażenia układu moczowego (ZUM). Ochłodzenie miejsc intymnych nie jest bezpośrednią przyczyną tzw. przeziębienia pęcherza, ale może przyczynić się do osłabienia miejscowej odporności i zwiększonej aktywności drobnoustrojów chorobotwórczych.

Problem najczęściej pojawia się u kobiet ze względu na anatomię ciała i łatwiejszy dostęp drobnoustrojów przez cewkę moczową do pęcherza. Przez 1. rok życia zakażenia układu moczowego częściej występują u chłopców, co wynika z występowania u nich częściej wad wrodzonych układu moczowego. Po tym okresie zapalenie pęcherza dominuje wśród kobiet. Zdarzają się nawracające przeziębienia pęcherza. Rozpoznaje się je, gdy w krótkim czasie po leczeniu rozwija się ponownie infekcja. Przyczyną jest przetrwanie bakterii w drogach moczowych.

Główną przyczyną przeziębienia pęcherza jest zakażenie bakteriami, które wniknęły przez cewkę moczową do pęcherza moczowego, w tym zwłaszcza bakterie:

Przeziębienie pęcherza częściej występuje u kobiet, co wynika to z anatomii ciała. Żeńska cewka moczowa ma ok. 2,5-4 cm długości, a męska – ok. 20 cm. W związku z tym bakterie i grzyby u kobiet przenoszą się do pęcherza znacznie łatwiejszą drogą. Cewka moczowa u kobiet jest też zlokalizowana obok odbytu – siedliska wielu bakterii. To wszystko sprawia, że przysłowiowe „złapanie wilka” w większości dotyczy kobiet.

Powikłane infekcje mogą być wywołane nie tylko bakteriami, ale i grzybami.

Przeziębienie pęcherza moczowego to często pojawiająca się dolegliwość. Rozpoczyna się nagle. Objawy to:

pieczenie i ból w trakcie oddawania moczu (zwykle są to pierwsze objawy infekcji),

(zwykle są to pierwsze objawy infekcji), ciągłe parcie na pęcherz oraz kłucie w okolicach układu moczowego,

częste oddawanie moczu w niewielkich ilościach (częstomocz),

bóle brzucha i bóle krzyża,

dreszcze i gorączka,

złe samopoczucie,

krew w moczu.

Zbagatelizowane przeziębienie pęcherza może prowadzić do wielu groźnych powikłań. Jednym z nich jest zapalenie nerek.

Tak zwane przeziębienie pęcherza częściej pojawia się, gdy występują:

ciąża

wady anatomiczne układu moczowego

powstrzymywanie oddawania moczu

zwiększenie pH środowiska układu moczowo-płciowego (np. przez stosowanie nieodpowiednich kosmetyków albo stosowanie środków plemnikobójczych),

kamica moczowa,

obecność cewnika,

niektóre choroby przewlekłe, jak cukrzyca i choroby nerek,

leczenie immunosupresyjne (obniża odporność).

W grupie ryzyka są osoby z obniżoną odpornością. Właśnie dlatego przeziębienie pęcherza często pojawia się w sezonie jesienno-zimowym, gdy organizm jest przeziębiony lub osłabiony po chorobie. Bakterie w cewce moczowej szybko przemieszczają się do pęcherza, gdzie powodują jego zapalenie.

Mitem jest opinia, że przeziębienie pęcherza pojawia się tylko w sezonie przeziębień i grypy. „Wilka” można złapać także w ciepłych miesiącach, np. siedząc na plaży w mokrym stroju kąpielowym. Zapalenie pęcherza może być także skutkiem kontaktów seksualnych, w wyniku których drobnoustroje przemieszczają się z odbytu w kierunku cewki moczowej.

Ryzyko zachorowania zwiększają otarcia błon śluzowych dróg moczowych oraz nieprawidłowe mycie miejsc intymnych, np. z wykorzystaniem nieodpowiednich kosmetyków. Zapalenie pęcherza często pojawia się u kobiet, które często noszą „sztuczną” bieliznę lub obcisłe rajstopy czy spodnie. Dolegliwość występuje też, gdy dojdzie do przegrzania lub przewiania.

Jeżeli podejrzewamy u siebie przeziębienie pęcherza, powinniśmy zgłosić do lekarza, gdyż konieczne może być przyjmowanie antybiotyku. Badania, które mogą być zlecone, to przede wszystkim posiew moczu i ogólne badanie moczu. Diagnostyka laboratoryjna nie zawsze jest konieczna, ponieważ już na podstawie objawów lekarz może postawić diagnozę i wdrożyć skuteczne leczenie. Przy powikłanym zapaleniu pęcherza wykonuje się więcej badań, w tym np. CRP, wskaźniki wydolności miarek, USG układu moczowego, badanie wydzieliny z cewki moczowej, urografia, CT.

Sprawdź: Jak oddać mocz do badania?

Przeziębienia pęcherza nie powinniśmy leczyć samodzielnie. Schorzenie wymaga wizyty u lekarza i zastosowania antybiotyków przepisanych przez specjalistę. Stosowane leki to dostępna bez recepty furazydyna, oraz na receptę antybiotyki: nitrofurantoina, trimetoprim, cyprofloksacyna.

Co ważne, chociaż już po zastosowaniu pierwszych dawek objawy przeziębienia znikają, leki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza do końca kuracji. Przedwczesne przerwanie terapii może prowadzić do wznowienia infekcji i zwiększa problem oporności bakterii na leczenie. Dolegliwość szybko wraca – i to ze zdwojoną siłą.

Okres ciąży jest szczególny, ponieważ stanowi przeciwwskazanie do zastosowania wielu leków, a jednocześnie ten stan sprzyja zakażeniom układu moczowego. Jeśli chodzi o przeziębienie pęcherza w trakcie ciąży, to do dopuszczalnych leków należą fosfomycyna, penicylina, cefalosporyna, od II trymestru do 38. tygodnia ciąży furazydyna (dostępna bez recepty). Nitrofurantoina może być przepisana dopiero od II trymestru ciąży. Unikać natomiast należy leków z grupy fluorochinolonów. Wspomagająco warto stosować domowe metody na przewiany pęcherz (więcej informacji znajdziesz niżej). O doborze leku i dawkowaniu powinien zdecydować lekarz, dlatego należy się skonsultować w razie wystąpienia przewianego pęcherza.

Dodatkowo, uporczywe objawy przeziębionego pęcherza zniwelujemy domowymi sposobami. W walce z bólem skuteczne będzie wygrzewanie się w łóżku oraz picie dużej ilości płynów, np. wody, słabej herbaty z dodatkiem cytryny czy soku z żurawiny (dostępne są też suplementy z żurawiną). Częste oddawanie moczu powoduje szybsze usuwanie bakterii z dróg moczowych. Warto także wiedzieć, że ból i pieczenie znikną dzięki regularnym nasiadówkom z rumianku bądź innych ziół. Jak zrobić nasiadówkę? Ważne jest też niezwlekanie z oddawaniem moczu, gdyż spowalniamy wtedy oczyszczanie dróg moczowych z bakterii i sprzyjamy ich namnażaniu. Należy też pamiętać o regularnej higienie miejsc intymnych i codziennej zmianie bielizny na czystą.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 30.11.2018.

