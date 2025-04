Spis treści:

Reklama

Silne przeziębienie może spowodować przesunięcie się terminu miesiączki. Może zarówno opóźnić okres, jak i sprawić, że wystąpi kilka dni wcześniej. Dzieje się tak, bo choroba jest rodzajem stresu dla organizmu, a ten powoduje wahania hormonalne. Pod wpływem ostrej infekcji dochodzi m.in. do zahamowania produkcji hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH), którego zadaniem jest regulacja owulacji i cyklu miesiączkowego.

Oprócz przeziębienia inne infekcje też mogą wpływać na przesunięcie się terminu miesiączki. Może do tego dojść, jeśli przechodziłaś grypę, COVID-19 (więcej: COVID-19 a miesiączka) czy zakażenia w obrębie dróg rodnych.

Jak jeszcze przeziębienie może wpływać na okres?

Przejście ostrej infekcji, jaką jest przeziębienie, może nie tylko przesuwać termin okresu, ale także sprawić, że miesiączka będzie trwała dłużej niż zwykle, będzie bardziej obfita, albo rzadziej - skąpa. Niektóre kobiety po infekcji mogą zauważyć więcej skrzepów podczas okresu, które na ogół nie są powodem do niepokoju. Silniejsze infekcje mogą nawet doprowadzić do braku miesiączki, który przemija.

Bez obaw. Jeśli twoja miesiączka wystąpiła w innym terminie niż przewidywałaś, co mogło mieć związek z przeziębieniem, to kolejny okres powinien wystąpić już prawidłowo. W przypadku infekcji cykl powróci do normy z czasem. Jeśli pomimo wyzdrowienia, kolejne cykle nadal są nieregularne i nie wracają do normy, najlepiej to skonsultować z ginekologiem.

Przeziębienie może nie tylko opóźniać lub przyspieszać okres, ale również nasilać objawy napięcia przedmiesiączkowego, takie jak drażliwość, bóle głowy, wzdęcia, uczucie obrzmienia czy obniżony nastrój. Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) występuje przed miesiączką i w trakcie jej trwania. Objawy dokuczają najbardziej kobietom w wieku 30-40 lat, a ustępują po menopauzie. Gdy przeszłaś silną infekcję, możesz przed okresem czuć się bardziej przygnębiona i osłabiona.

U kobiety prawidłowo miesiączkującej okres pojawia się co 28 dni. Zdarza się, że początek miesiączki wystąpi wcześniej o kilka dni lub spóźni się. Powodem spóźniającej się miesiączki nie musi być ciąża. Jest wiele czynników, które mogą powodować przesunięcie się terminu okresu. To np.:

O tym, co zrobić, jeśli twój okres się spóźnia, więcej przeczytasz tutaj: spóźniający się okres - jak postępować?

Reklama

Czytaj także:

Ile trwa okres? 7 ważnych pytań na temat miesiączki

Okres co 2 tygodnie? Co jest przyczyną zaburzeń rytmu miesiączkowego

Jak skrócić okres - czy można skrócić miesiączkę

Jak przyspieszyć okres? Te sposoby pomogą, gdy chcesz zmienić termin miesiączki