Grypa czy świńska grypa?

Najłatwiej odróżnić przeziębienie od grypy. Wystarczy poobserwować objawy i mniej więcej wiemy z czym mamy do czynienia. Ale jak odróżnić grypę od jej jeszcze groźniejszej zmutowanej wersji jaką jest świńska grypa? Podpowiadamy, jak skutecznie ochronić się przed zarażeniem i wytrwać w zdrowiu ten zimowy czas.

Reklama

Coraz częściej słyszymy w mediach o obleganych szpitalach i przychodniach. A ich główna przyczyną nie są tylko ewentualne złamania wynikający z zimowej aury, ale właśnie grypa i jej powikłania. Ponieważ wielu z nas bagatelizuje ją i leczy się na własna rękę. Zamiast odpoczywać i regenerować się w domu, chodząc do pracy, ekspresowo rozsiewając wirusy. A to błąd!

Wirus świńskiej grypy (zwany również H1N1) daje podobne objawy jak w przypadku zwykłej, sezonowej grypy. Wirus ten podobnie jak i inne wirusy ma zdolność do szybkiej, wielokierunkowej zmiany i niestety łatwo mutują, dlatego wielką trudnością jest opracowanie odpowiednio i trwale chroniącej zabezpieczającej szczepionki przeciwko różnym modyfikacjom grypy. Obecnie dostępna jest tylko szczepionka przeznaczona dla trzody. W żadnym wypadku nie chroni ona jednak człowieka.

Jak dostaje się do organizmu?

Podobnie jak i klasyczny wirus grypy przenosi się z człowieka na człowieka, w wyniku bezpośredniego kontaktu drogą kropelkową. Zagrożeniem jest każda wydzielina z dróg oddechowych chorego, dlatego lekarze i epidemiolodzy zwracają uwagę, aby o ile to możliwe unikać kontaktów z zakażonymi osobami. Należy pamiętać także o możliwości zakażenia się nawet po ustąpieniu podstawowych objawów choroby.

Przeczytaj: 5 mitów na temat grypy

Jak wyglądają objawy?

Choroba od początku ma ostry przebieg i towarzyszy jej znaczna gorączka, które utrzymuje się mniej więcej przez okres 4-5 dni. Zwykle ścina nas z nóg wręcz automatycznie. To co charakterystyczne to osłabienie z poczuciem ogólnego rozbicia, brak apetytu oraz silne wyczerpanie. Kaszel początkowo suchy, następnie przechodzi w wilgotny. Do tego silne bóle mięśni i stawów, bóle głowy, ból gardła. U dzieci dodatkowo mogą wystąpić nudności i wymioty, biegunki a nawet skórne wysypki. Szczególną uwagę powinny zwrócić problemy z oddychaniem, połączone z silnymi bólami w klatce piersiowej.

Do najpoważniejszych, niestety często również śmiertelnych następstw należy zapalnie oskrzeli oraz zapalenie płuc prowadzące do niewydolności oddechowej. Konsekwencje nieleczenia są podobne do grypy sezonowej - tzw. pogrypowe zapalenie mięśnia sercowego czy niewydolność nerek. W przypadku klasycznej odmiany grypy powikłania zazwyczaj dotyczą małych dzieci oraz osób w podeszłym wieku. Inaczej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do wirusa grypy. Tutaj powikłania w jednakowym stopniu dotykają wszystkich.

Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia grypą:

Reklama