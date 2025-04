Zimowa apteczka

Zimą nietrudno o przeziębienia i kontuzje. Pozostając w domu, jak również udając się na zimowe wycieczki warto uzupełnić swój standardowy ekwipunek medyczny, w preparaty i materiały opatrunkowe, które mogą okazać się przydatne w razie nagłych wypadków zimą.

Wspomagacze odporności

Kiedy na dworze mamy niekorzystną aurę, a my sami nie grzeszymy odpornością, wówczas pomocne może być farmakologiczne wzmacnianie odporności. Jednak podstawą jej stymulacji nie są leki, a zachowania prozdrowotne – adekwatny ubiór, hartowanie, aktywność fizyczna, odpoczynek i urozmaicona dieta. Lekami, które możemy zastosować celem wzmocnienia odporności to:

preparaty witaminowe – Ascorutical, Cerutin, Rutinoscorbin, Rutinacea, CalciumC, Vitaral, Vigor

preparaty ziołowe – Echinacea, Alliofil (wyciąg z czosnku)

olej z wątroby rekina: Alaskan Plus, Tran, Ecomer

probiotyki: Dicoflor, BioGaia, ProBacti, Trilac

Starcie z infekcjami...

Niestety wpadliśmy w sidła jakiegoś paskudnego choróbska. Co teraz? Oczywiście, jeżeli jest to przeziębienie, wówczas sami możemy sobie dopomóc. Jednak gdy czujemy, że to coś poważniejszego – nie eksperymentujmy z własnym zdrowiem i udajmy się do lekarza rodzinnego. Typowemu przeziębieniu towarzyszy szereg objawów – zacząwszy na stanie podgorączkowym i związanym z nim ogólnym złym samopoczuciem, skończywszy na bólu gardła i katarze. Są to symptomy, które można złagodzić dostępnymi bez recepty specyfikami...



Przeciwgorączkowo

Zależnie od wieku i stanu zdrowia, różnie reagujemy na środki przeciwgorączkowe. Wybierając któryś z nich, możemy sięgnąć zarówno do źródeł natury, jak i po środki syntetyczne.

Ziołami działającymi napotnie jest lipa i malina. Przyrządzamy z nich napary i pijemy kilka razy dziennie. Lekami przeciwgorączkowymi, są powszechnie nam znane, niesteroidowe leki przeciwzapalne. Dzieciom najbardziej jest wskazany paracetamol – APAP, Panadol, dorosłym natomiast ibuprofen (Ibum, Ibuprom, Nurofen), metamizol (Pyralgina), kwas acetylosalicylowy (Aspirin, Polopiryna S, C). Dobrym wyborem może okazać się także zastosowanie preparatów skojarzonych jak np. paracetamol i substancje obkurczające naczynia krwionośne w nosie (Tabcin), ibuprofen z podobnymi substancjami (Modafen, Ibuprom zatoki). Pamiętajmy, że leki przeciwgorączkowe możemy stosować maksymalnie 3 dni. Jeżeli po tym czasie objawy nie ustępują, koniecznie należy udać się do lekarza.



„Coś” na gardło

Ból gardła jest jedną z dolegliwości, które męczą nas podczas zimy. Utrudnia, a niekiedy uniemożliwia przełykanie i mówienie. Balsamem dla podrażnionej i obrzękniętej błony śluzowej gardła mogą okazać się tabletki do ssania, jak np. Tymianek i podbiał, Gardisept, Orofar max; ale nie tylko one. Warto też 2-3 razy dziennie wypić napar z mielonego siemienia lnianego. Co prawda, jego konsystencja i wygląd nie należą do atrakcyjnych, jednak często pomaga na podrażnione gardło, tworząc na nim coś w rodzaju śluzowatej osłonki. Można też zastosować suplementację witamin A (lub β-karoten) i E lub zwiększyć ich podaż w diecie (szpinak, marchew, awokado, oliwa, masło, nabiał, jaja, pomidory, wątroba zwierząt). Witaminy te m.in. wpływają na prawidłową kondycję śluzówek i skóry. Ponadto organizm stopniowo należy nawadniać. Przy bólu gardła wskazane są letnie napoje – należy unikać gorących i zimnych.

Udrożnienie nosa

Katar zimą może mieć różne przyczyny – głównie infekcyjne i alergiczne. W obu przypadkach dochodzi do przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa. Aby skutecznie z tym sobie poradzić, warto zastosować np. preparaty zawierające obkurczającą naczynia fenylefrynę – krople do nosa: Otrivin Allergy, tabletki: Febrisan, Coldrex, Teraflu zatoki, Gripex HotActive; pseudoefedrynę – Modafen, Acatar, Gripex Max/Noc, Cirrus, Aspirin Complex; xylometazolinę – krople do nosa: Xylometazolin, Otrivin/Otrivin Duo, Donosan. Krople te jednak mogą podrażnaić błonę śluzową nosa, co manifestuje się krwawieniem i uczuciem spinania w nosie – zatem korzystnie jest jeszcze stosować np. sól morską w celu nawilżenia śluzówki. Pomocne, choć nie na długo, jest wykonanie inhalacji np. olejkiem mentolowym, sosnowym, anyżkowym lub gotowym specyfikiem, np. Olbas, Amol, maść chińska.

Przeciwkaszlowo i mukolitycznie

Nadprodukcja wydzieliny, którą trudno jest odpluć, zaleganie jej w drogach oddechowych, jak i podrażnienie ich śluzówki, prowokuje u nas odruch kaszlowy. Są różne warianty kaszlu – mokry (z odpluwaniem wydzieliny) i suchy (bolesny, napadowy, szarpiący). Na kaszel mokry powinny pomóc preparaty zawierające ambroksol (Ambroksol, Ambrosol, Flavamed, Mucosolvan), bromheksynę (Flegamina), gwajafenezyna (Guajazyl), erdosteinę (Erdomed), a także acetylocysteina, znana jako ACC. W łagodzeniu kaszlu suchego możemy zastosować Herbapect, Drosetux, Thiocodin. Trzeba także zadbać o to by w mieszkaniu panował prawidłowy mikroklimat, co sobie zapewnimy ustawiając temperaturę na poziomie 23-25°C, nawilżając powietrze i wietrząc pomieszczenia.

Ulga w urazach

Zimą to okres, w którym najczęściej notuje się kontuzje – złamania, zwichnięcia, skręcenia czy stłuczenia. Na izbach przyjęć i w poradniach ortopedycznych, aż roi się od osób które doznały któregoś z wymienionych urazów. Jeżeli ulegliśmy jakiemuś wypadkowi, a urażone miejsce bardzo spuchło, boli, jest sine lub zaczerwienione, znalazło się w nienaturalnym położeniu, a dotykiem czujemy, że goreje – wówczas konieczna jest porada lekarska.

Na drobniejsze kontuzje możemy zastosować pierwszorzędnie zimno – okłady z lodu lub żelowe. Ulgę przyniesie „tradycyjny” okład z Altacetu (dostępny w formie tabletek do rozpuszczenia i żelu) i unieruchomienie opaską elastyczną. Ból możemy łagodzić dostępnymi bez recepty maściami, zawierającymi substancje przeciwbólowe i przeciwzapalne, jak np. Naproxen. Wspomagająco, w celu przyspieszenia wchłaniania się krwiaków i poprawy krążenia, warto sięgnąć po Arcalen, który można wmasowywać w urażone miejsca razem np. z Naproxenem.

Kontuzjowane kończyny, które są unieruchomione np. szyną, gipsem, czy opaską elastyczną, należy oszczędzać, a podczas odpoczynku układać na podwyższeniu.

Jeżeli cieszymy się dobrym zdrowiem i prowadzimy odpowiedni tryb życia, wówczas infekcje i inne nieprzyjemne sytuacje maksymalnie możemy od siebie oddalić. Po medykamenty sięgajmy tylko wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Katarzyna Ziaja