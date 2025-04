Ból pojawia się nagle i obejmuje brzuch po prawej stronie pod żebrami. Czasem promieniuje aż do prawej łopatki. Potocznie mówimy, że tak dokuczają kamienie w woreczku. Lekarze zaś nazywają tę chorobę kamicą żółciową. Warto wiedzieć, co robić, gdy daje się we znaki.

Reklama

Co może przyczyniać się do ataku pęcherzyka żółciowego?

Powstaniu kamieni żółciowych sprzyja tłusta dieta. Powoduje ona krystalizowanie się cholesterolu, który potem w postaci złogów zalega w woreczku (pęcherzyku) żółciowym i utrudnia wypływ żółci potrzebnej do trawienia. W wyniku tego pęcherzyk zaczyna intensywniej się kurczyć i pojawia się trudny do zniesienia ból.

Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku ataku woreczka żółciowego?

Atak kolki żółciowej zaczyna się nagle. Silny ból w okolicy prawego podżebrza lub powyżej pępka najczęściej pojawia się w kilka godzin po tzw. błędach dietetycznych, czyli po zjedzeniu czegoś tłustego lub smażonego. Dolegliwości są mocno nasilone, a towarzyszące im wymioty nie przynoszą żadnej ulgi. Jak sobie radzić w takiej sytuacji?

połóż się i zrób sobie ciepły kompres na brzuch

weź przeciwbólowy środek rozkurczowy (np. No-Spa)

wspomóż się preparatami żółciopędnymi i przeciwzapalnymi, np. Sylimarolem, Legalonem, Raphacholi-nem C.

Konieczne jest również przejście na lekką dietę. Przez pierwsze dni warto ograniczyć się do kleików, niewielkich ilości białego pieczywa i gotowanych warzyw. Do picia najlepsze będą ziołowe napary (np. rumiankowy, nagietkowy). Zrezygnować zaś trzeba z soków. Dopiero po kilku dniach można zacząć rozszerzać jadłospis o inne dania.

Czytaj także:

Pierwsze objawy kamieni w woreczku żółciowym

3 najlepsze zioła na wątrobę

Najważniejsze objawy chorób trzustki

Atak woreczka żółciowego - co dalej?

Bardzo ważne jest ustalenie przyczyny bólów. Dlatego w czasie najbliższej wizyty poproś lekarza o skierowanie na badanie krwi i usg. wątroby oraz dróg żółciowych. Jeśli badania potwierdzą obecność kamieni, być może trzeba będzie wyciąć woreczek. Jeżeli drogi żółciowe są zdrowe, za ataki odpowiada zła dieta. Konieczne jest wtedy ograniczenie potraw tłustych na rzecz bogatych w białko (nabiał, ryby, drób).

Drogi żółciowe człowieka

Wątroba w jej komórkach (hepatocytach) produkowana jest żółć potrzebna do trawienia pokarmów.

w jej komórkach (hepatocytach) produkowana jest żółć potrzebna do trawienia pokarmów. Pęcherzyk żółciowy magazynuje i zagęszcza żółć w przerwach pomiędzy okresami trawienia.

magazynuje i zagęszcza żółć w przerwach pomiędzy okresami trawienia. Przewód pęcherzykowy doprowadza do pęcherzyka powstałą w wątrobie żółć. A potem podczas trawienia przeprowadza ją z pęcherzyka do dwunastnicy.

Czytaj także:

Pierwsze objawy kamieni w woreczku żółciowym

3 najlepsze zioła na wątrobę

Najważniejsze objawy chorób trzustki

Reklama

Na podstawie artykułu Tomasza Żebrowskiej z Przyjaciółki