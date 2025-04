Spis treści:

Kolka nerkowa to silny ból w okolicy lędźwiowej lub w obrębie brzucha, pojawiający się wskutek zablokowania naturalnej drogi odpływu moczu z nerek, zazwyczaj z powodu kamicy nerkowej. U zdrowej osoby mocz spływa z miedniczek nerkowych przez moczowody do pęcherza moczowego, skąd wydalany jest przez cewkę moczową. Gdy dojdzie do zwężenia lub całkowitego zamknięcia światła dróg moczowych, wówczas odpływ moczu jest utrudniony, wzrasta ciśnienie w drogach moczowych i pojawiają się przykre dolegliwości kolki nerkowej.

Atak kolki nerkowej to jeden z najbardziej bolesnych stanów ostrych w medycynie. Osoby z kolką nerkową często potrzebują pilnej pomocy, dlatego jadą na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) lub wzywają karetkę pogotowia.

Zwykle przyczyną kolki nerkowej jest kamica nerkowa. Kamienie to złogi zbudowane ze składników moczu, które odkładają się w drogach moczowych. Niektóre osoby mają skłonność do tworzenia kamieni z powodu zwiększonego stężenia niektórych związków w moczu, np. szczawianów, wapnia czy fosforanów. Kolce nerkowej będą sprzyjać czynniki ryzyka kamicy nerkowej, a więc:

Kamienie powstają najczęściej w kielichach i miedniczkach nerkowych. Mogą rosnąć do dużych rozmiarów w miedniczkach lub przedostają się dalej do pęcherza moczowego. Czasem jednak małe kamienie, przechodząc przez moczowód, zwiększają swoją średnicę i blokują moczowód. Również przesuwanie się złogów (mogą być ostre) może powodować ból.

Rzadziej przyczynami kolki są guz nowotworowy albo skrzep krwi, które również mogą blokować odpływ moczu.

Kolki nerkowej nie sposób przeoczyć. Silny ból lokalizuje się w okolicy lędźwiowej, najczęściej jest jednostronny, promieniuje do spojenia łonowego, narządów płciowych i krocza oraz tylnej i wewnętrznej powierzchni uda. Chorzy, którzy przeszli atak kolki nerkowej często mówią, że ból jest nie do porównania z żadnym innym i nie działają na niego środki przeciwbólowe.

Oprócz silnego bólu objawami kolki nerkowej mogą być:

Gorączka oraz wzrost ciśnienia krwi mogą wskazywać na stan zapalny i zakażenie związane z długotrwałym zastojem moczu.

Kolka nerkowa z bólem o różnym nasileniu może w sumie trwać kilka dni. Czas trwania zależy m.in. od wielkości kamieni. Ból nasila się okresowo (falami). Bardzo silne bóle przy ataku kolki, porównywane nawet do porodowych, trwają zwykle 30-60 minut, a czasami dłużej. Jeśli nie dojdzie do samoistnego wydalenia kamienia, to konieczna jest interwencja urologiczna.

Kolka nerkowa może pojawić się w różnych okolicznościach, np. podczas urlopu z dala od domu. Warto wiedzieć, co wtedy robić.

Pierwsza pomoc przy kolce nerkowej:

W razie silnego bólu wezwij karetkę pogotowia lub udaj się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR).

Wskazaniami do hospitalizacji w przypadku kolki nerkowej są:

W innych przypadkach pacjenci z kolką nerkową na ogół otrzymują leki i wracają do domu.

Do rozpoznania kolki nerkowej najczęściej wystarczy wywiad lekarski (objawy są charakterystyczne), dodatkowo wykonuje się badanie ultrasonograficzne. U pacjentów przeprowadza się również:

USG to podstawowe badanie obrazowe przy kamicy nerkowej. Tomografię komputerową wykonuje się najczęściej wtedy, gdy ból utrzymuje się długo i planowane jest leczenie zabiegowe.

Kolka nerkowa może w niektórych przypadkach ustąpić samoistnie – chory może wydalić złóg, który powoli przemieści się wzdłuż moczowodu i zostanie wydalony z moczem. Proces ten jest znacznie bardziej bolesny u mężczyzn z powodu dłuższej cewki moczowej.

Na początku najważniejsze dla chorych z kolką nerkową nie jest samo „wyleczenie choroby”, czyli usunięcie złogu, ale zniwelowanie bólu. Dlatego najpierw podaje się leki przeciwbólowe, zaczynając od słabszych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kończąc na opioidach (np. tramadol, morfina). Ich działanie zwiększa się dodając leki rozkurczowe, wspomagające dodatkowo wydalenie złogu. Jeśli występuje gorączka, to podaje się również antybiotyk.

Czasami leczenie kolki nerkowej wymaga interwencji urologicznej. Do metod inwazyjnych należą:

Jeżeli ból nie wymaga szybkiej pomocy medycznej, to można zastosować domowe metody na kolkę nerkową:

Kolka nerkowa w 50% przypadków nawraca. Nawrót kolki wynika jedynie z nawrotu choroby i można jej zapobiegać stosując zalecenia dla kamicy nerkowej.

Najważniejsze zasady profilaktyki kolki nerkowej to:

Stosowanie się do zasad profilaktyki pozwala uniknąć nawrotu epizodu kolki nerkowej.