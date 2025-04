Trudno powiedzieć, skąd się bierze i jak sobie z nią poradzić. Pojawia się nagle, gdy dziecko ma około trzech tygodni, i znika bez śladu po trzech–czterech miesiącach. Jednak choć na kolkę nie ma jednego skutecznego sposobu, nie jesteś wobec niej bez szans.

Jakie są objawy kolki?

Dziecko ma kolkę, jeśli:

nagle, najczęściej wieczorem, zaczyna rozdzierająco płakać

nie pomaga przystawienie do piersi ani noszenie czy przytulenie

brzuch jest twardy i napięty

wierzga nogami i pręży się

To raczej nie jest kolka, jeżeli malec:

nie krzyczy, ale popłakuje z różnym natężeniem przed zaśnięciem

łatwo się uspokaja, gdy je nosisz i kołyszesz

płacze o różnych porach dnia

Skąd się biorą kolki u niemowląt?

Coraz częściej lekarze mówią o psychologicznym podłożu kolki – że niemowlę płaczem i bólem brzuszka odreagowuje napięcie, jakiego doświadcza w ciągu dnia. Może właśnie dlatego ataki kolki pojawiają się najczęściej wieczorem, po całodziennych atrakcjach.

Co zrobić, kiedy niemowlę ma atak kolki?

Wyeliminuj wszystko, co może denerwować noworodka: wizyty gości, głośny telewizor, zmiany w rozkładzie dnia. Choć często to trudne przy krzyczącym niemowlęciu – ucisz własne emocje. Dzieciom łatwo udziela się zły humor mamy, więc jeśli jesteś już zniecierpliwiona, oddaj maleństwo jego tacie. Choć kolka nie jest chorobą, opowiedz o niej pediatrze. Bóle brzuszka czasami świadczą np. o zapaleniu ucha, zakażeniu układu moczowego, wadach przewodu pokarmowego. Lekarz powinien zbadać dziecko.

Uważaj przy karmieniu

Jeśli twój mały głodomorek rzuca się łapczywie na pierś i podczas jedzenia krztusi się, wtedy razem z mlekiem połyka powietrze, które może być przyczyną wieczornego koszmaru. Bąbelki rozpychają się w brzuszku, wywołując ostry ból. Przyczyną kolki może być też zła technika karmienia lub zbyt szybki wypływ mleka.

Co możesz zrobić? Karm częściej, ale nieco krócej. Podczas posiłku układaj maluszka w postaci półpionowej, z głową wyżej niż pośladki (możesz też lekko się odchylić i położyć dziecko na sobie). Lepiej jest, gdy opróżnia do końca jedną pierś, a nie wypija troszkę z obu. Mleko, jakie wypływa na początku, ma mniej tłuszczu, a więcej cukru, który może powodować kolkę. Podczas karmienia i po nim kładź niemowlę na swoim ramieniu i czekaj, aż mu się odbije. Jeśli karmisz butelką, trzymaj ją tak, aby smoczek przez cały czas był wypełniony płynem.

Noś i tul

Dzieci, które przebywają blisko mamy, są spokojniejsze. Twoje ciało działa jak ciepły kompres. Pionowa pozycja noszenia i lekki nacisk twojego brzucha na brzuszek dziecka pomoże pozbyć się gazów.

Co możesz zrobić? Podczas ataków kolki noś dziecko w pozycji pionowej, np. w chuście. Możesz też ułożyć go na przedramieniu, brzuchem do dołu, tak by głowa opierała się na dłoni, a ręce i nogi zwisały po bokach. Masuj plecki. Jeśli jesteś zmęczona, połóż malca na brzuszku na swoich kolanach.

Zrób masaż

To jeden z najlepszych sposobów na kolkę. Delikatne masowanie brzuszka rozkurcza jelita i działa uspokajająco. Pamiętaj jednak, że masaż skutkuje, gdy jest stosowany kilka razy w ciągu dnia.

Co możesz zrobić? Rozbierz dziecko. Otwartą dłonią kreśl kółka na brzuszku, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Lekko dociskaj dłoń, aby sprowokować „bączki”.

Rób rowerek

Dobrą metodą na odgazowanie niemowlęcych jelit jest ćwiczenie polegające na zginaniu i lekkim prostowaniu nóżek.

Co możesz zrobić? Delikatnie ujmij małe kolanka i dociśnij je do brzuszka. Przytrzymaj kilka sekund, pozwól malcowi rozluźnić nóżki, po czym powtórz ćwiczenie. Podczas takiej gimnastyki dziecko oddaje gazy i od razu odczuwa ulgę. Możesz też uchwycić oba kolanka jednocześnie i kilka razy przycisnąć je do brzuszka.

Zmień dietę

Przyczyn napadów kolki lekarze często upatrują w niedojrzałym układzie pokarmowym dziecka. Kolka może być też jednym z objawów alergii pokarmowej.

Co możesz zrobić? Jeśli karmisz piersią, na kilka tygodni wyłącz ze swojej diety mleko i przetwory mleczne. Ogranicz ostre przyprawy, kawę, potrawy wzdymające: kalafior, brukselkę oraz groszek. Unikaj też czekolady. I jeszcze jedno: dowiedziono, że dzieci mam palących papierosy cierpią na kolkę dużo częściej!

Ciepło uspokaja

Im dziecko rozpaczliwiej płacze, tym więcej połyka powietrza, które wzmaga kolki. Staraj się szybko uspokoić malca.

Co możesz zrobić? Podczas ataku zrób ciepły kompres z pieluszki tetrowej (uprasuj ją) albo ciepłą kąpiel.