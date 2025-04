Jej uciążliwe napady zdarzają się bardzo regularnie: codziennie, zwykle późnym popołudniem lub wieczorem i trwają od trzech do pięciu godzin. Maluch ma wtedy twardy brzuszek, gwałtownie podkurcza nóżki, pręży się i bardzo głośno płacze. Czasem nawet krzyczy. Widać, że próbuje bezskutecznie oddać gazy, ponieważ jego buźka jest aż czerwona z wysiłku. Atak kończy się, gdy to się maluszkowi uda, albo gdy dziecko zrobi kupkę, co również przyniesie mu ulgę.

Kolka może zacząć dokuczać już kilkudniowemu noworodkowi. Nasila się w szóstym tygodniu, a znika zazwyczaj około czwartego miesiąca. Choć bywa, że powraca nawet w piątym i szóstym miesiącu. Cierpi na nią aż co piąte dziecko. Z czego wynika? Na ten temat są różne teorie. Część lekarzy wini za to niedojrzałość układu trawiennego. Inni uważają, że kolka to skutek nieprawidłowego przystawiania dziecka do piersi (maluch połyka wtedy za dużo powietrza). Przypuszcza się też, że kolkę może powodować nietolerancja pokarmów jedzonych przez karmiącą mamę, wdychanie przez dziecko dymu tytoniowego lub nadmiar bodźców. Trudno wskazać jedną przyczynę. Pewne jest, że aby przetrwać ataki kolki u niemowlęcia, trzeba mieć nerwy ze stali. I nie ma wyjścia – tę siłę trzeba w sobie znaleźć.

Kolka u dziecka - Poznaj sposoby na kolkę

Sposobów łagodzenia dolegliwości kolkowych jest wiele. Ale żaden w stu procentach nie jest skuteczny. Wypróbuj wszystkie, może zadziałają.

1. Spokój

Ogranicz maluszkowi popołudniami dopływ wrażeń. Nie zapraszaj gości, wyłącz telewizor. I pamiętaj, że twoje zdenerwowanie udziela się dziecku. W napiętej atmosferze czuje się jeszcze gorzej.

2. Dieta

Jeśli karmisz piersią, unikaj pikantnych potraw, cytrusów, czekolady, warzyw wzdymających, jaj i ryb. Ogranicz krowie mleko i jego przetwory, Nie smaż i nie przyprawiaj. Pij dużo wody, herbatkę z melisy lub napar z owoców kopru włoskiego (maksymalnie dwie szklanki).

3. Masaż

To jeden z najprostszych sposobów na przyniesienie ulgi cierpiącemu malcowi. Połóż dziecko na plecach i kolistymi ruchami delikatnie masuj jego brzuszek zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wcześniej rozbierz malca i natrzyj swoje ręce oliwką. W pozbyciu się gazów pomaga też delikatne przyciskanie zgiętych nóg dziecka do brzuszka.

4. Ciepło

Ulgę przynosi kąpiel, niemowlęcy termofor albo skierowanie na brzuszek ciepłego (nie gorącego!) strumienia powietrza z suszarki. Możesz też do niego przyłożyć świeżo wyprasowaną ciepłą pieluszkę.

5. Leżenie na brzuszku

Połóż dziecko twarzą do dołu na swoim przedramieniu, tak żeby główka opierała się w zagłębieniu łokcia, brzuszek leżał na dłoni, a nóżki swobodnie zwisały. Drugą ręką przytrzymuj plecki. Możesz też położyć maluszka na brzuszku na swoich kolanach lub – jeśli jesteś z nim cały czas – w łóżeczku.

6. Technika karmienia

Za każdym razem przed podaniem dziecku piersi odciągnij z niej trochę mleka. Musisz wiedzieć, że na początku w pokarmie jest najwięcej laktozy, a mało tłuszczu. Duża ilość laktozy zaś powoduje nadmierną fermentację mleka w żołądku. Zawsze pilnuj, żeby po karmieniu maluchowi się odbiło.

Preparaty na kolkę. Jeżeli karmisz piersią, pij herbatki ziołowe (mięta, melisa, koper włoski lub gotowe mieszanki). Ich składniki przejdą do mleka, zapobiegając wzdęciom i bólom brzucha u dziecka. Maluszkowi możesz podać wodę koperkową (wystarczy ok. 5 ml), kropelki Bobotic, Espumisan lub Infacol.