Przez cały rok marzysz o urlopie na Mazurach, spotkaniach z przyjaciółmi przy grillu czy weekendach na działce. Sądzisz, że nic nie jest w stanie pozbawić Cię przyjemności ze spełnienia tych marzeń. To prawda, nic prócz owadów! Dowiedz się, jak popsuć im plany zakłócenia Twojego wypoczynku.

Rady na komary

W naszej szerokości geograficznej owady te nie roznoszą wprawdzie groźnych chorób, potrafią jednak być bardzo natrętne, a ich ukąszenia powodują dotkliwe swędzenie. Wystarczy jednak posmarować miejsca po ukłuciu lekami przeciwświądowymi (np. Fenistilem), by pozbyć się dolegliwości. Najlepszą metodą zniechęcenia do siebie tych owadów jest stosowanie środków odstraszających, np. SIO, Autan, Moustidose. Jeśli lubisz siedzieć w ogrodzie wieczorami, kup specjalne świece lub pochodnie.

Latające żądła

Użądlenia pszczół, os, szerszeni lub trzmieli mogą wywołać naprawdę silny ból. Często towarzyszy mu zaczerwienienie, obrzęk, pieczenie, uczucie rozpierania. Pszczoły mogą też pozostawić w skórze żądło, które należy jak najszybciej usunąć. Najlepiej zeskrobać je ze skóry czubkiem noża lub wyciągnąć za pomocą specjalnego przyrządu (kupisz w aptece). Po wyjęciu żądła powinnaś przyłożyć w tym miejscu kostkę lodu. Nie wyciskaj ranki ani nie rozcieraj zaczerwienionego miejsca, gdyż w ten sposób rozprowadzisz wpuszczony przez owada jad.

Dla większości ludzi użądlenia nie są niebezpieczne. Jednak u niektórych osób wywołują czasem silną reakcję alergiczną, a nawet wstrząs, który może stanowić zagrożenie dla życia. Co więcej, tak zareagować mogą również osoby, które wcześniej nie miały podobnych problemów. Po raz pierwszy może się to przytrafić w każdym momencie życia. Intensywne objawy alergiczne (obrzęk śluzówek jamy ustnej, niepokój, trudności z oddychaniem, spadek ciśnienia) pojawiają się zazwyczaj już w ciągu kilku minut po użądleniu. W takim przypadku natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Po poradę do niego trzeba się zwrócić także wtedy, gdy obrzęk i zaczerwienienie utrzymują się przez wiele dni.

Oto kilka sprawdzonych sposobów na to, by ustrzec się przed użądleniem:

1. Nie chodź boso po trawie, a zwłaszcza wtedy, gdy rośnie na niej dużo kwiatów.

2. Uważaj w czasie jedzenia na świeżym powietrzu (szczególnie słodkich potraw) oraz picia napojów pozostawionych w otwartych butelkach czy puszkach.

3. Zrezygnuj z mocno pachnących kosmetyków.

4. Nie likwiduj samodzielnie gniazd os czy szerszeni (wezwij straż pożarną).

Meszka nie siada

Ten niewielki owad najczęściej nie działa sam: atakuje chmarą. Jego ukłucie może spowodować silną reakcję alergiczną: obrzęk i zaczerwienienie w miejscach ukłucia oraz dokuczliwy świąd. Gdy zostaniesz pogryziona, posmaruj swędzące miejsca kremem przeciwzapalnym i weź tabletkę wapna oraz leku przeciwalergicznego (np. Allertec WZF, Zyrtec). Meszki odstraszysz za pomocą tych samych środków, które stosuje się przeciw komarom.

Kleszcz zakleszczony

Te pajęczaki rozpowszechnione są w całej Polsce. Czyhają w wysokich trawach albo na krzewach i drzewach. Najlepszym sposobem uniknięcia kłopotów jest zastosowanie się do kilku prostych zasad.

1. Idąc do lasu, wkładaj bluzki z długimi rękawami, spodnie oraz czapkę z daszkiem.

2. Stosuj środki odstraszające kleszcze, np. Off, Va-Pomix Z-3 Dr. Beta.

3. Po spacerze dokładnie obejrzyj całe ciało. Jeżeli zauważysz kleszcza, natychmiast delikatnie go usuń: chwyć pęsetą, pociągnij lekko, zdezynfekuj miejsce ukłucia. W aptece można kupić specjalne urządzenia do wyjmowania kleszczy.

Uwaga! Nie wolno wyrywać kleszcza ze skóry ani smarować go masłem. W ciele tych pajęczaków mogą bowiem bytować różne drobnoustroje, np. krętki boreliozy, erlichiozy, babesziozy, a także wirusy zapalenia opon mózgowych. Najczęściej przedostają się one do krwi człowieka właśnie wskutek nieumiejętnego usuwania kleszcza ze skóry. Pamiętaj też, że im szybciej się go pozbędziesz, tym ryzyko zarażenia jest mniejsze. Wśród chorób przenoszonych przez kleszcze najbardziej niebezpieczna jest borelioza. Jej objawy zaraz po zakażeniu nie są zbyt niepokojące. Wokół ukłucia pojawia się niewielkie zaczerwienienie (rumień), które stopniowo rozszerza się do około kilkunastu centymetrów. Jeśli te symptomy zlekceważysz, choroba przejdzie w fazę utajoną. Po pewnym czasie (nawet po wielu latach od ukłucia) mogą rozwinąć się ciężkie schorzenia: zapalenie stawów, mięśnia sercowego, mózgu. Jedynym sposobem zwalczania boreliozy jest podanie antybiotyków jak najszybciej po wystąpieniu rumienia. Groźną chorobą przenoszoną przez kleszcze jest też wirusowe zapalenie mózgu. Objawia się ono bólami głowy, drgawkami, zaburzeniami oddychania. Wymaga zawsze leczenia szpitalnego. Jedyny sposób zapobiegania tej chorobie to szczepionka. Wykonuje się ją przed sezonem letnim, gdyż dla uzyskania pełnej odporności trzeba podać minimum 2 dawki (w odstępie 1–2 miesięcy). Co 3 lata stosuje się też jedno szczepienie "przypominające". Cena dawki: 40–50 zł.

Dla uczulonych

Jeśli na użądlenie owadów reagujesz gwałtownie, i w związku z tym żyjesz w ciągłym strachu przed pszczołami i szerszeniami, poproś lekarza o przepisanie zastrzyku z adrenaliny (Fastject). Latem noś go zawsze przy sobie. Gdy poczujesz, że po użądleniu jesteś osłabiona, masz zawroty głowy, kołatanie serca albo zaczynasz puchnąć, będziesz mogła łatwo uniknąć niebezpieczeństwa. Wystarczy, że sama zaaplikujesz sobie

zastrzyk lub poprosisz kogoś o jego zrobienie.

Anna Lenar