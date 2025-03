Długie i gęste rzęsy to obiekt pożądania wielu kobiet, dlatego korzystanie z zabiegu doczepiania sztucznych rzęs jest w ostatnich latach bardzo popularne. Nie jest jednak dla każdego. U niektórych osób przedłużanie rzęs może w czasie od kilku minut do kilku dni powodować uczulenie, najczęściej spowodowane klejem do rzęs, ale nie tylko.

Uczulenie na klej do rzęs objawia się przede wszystkim:

obrzękiem powiek,

łzawieniem,

zaczerwienieniem,

swędzeniem,

bólem i pieczeniem,

nadwrażliwością na światło.

Objawy alergii po przedłużaniu rzęs mogą utrzymywać się od kilku godzin do kilku dni. Ta nieprawidłowa reakcja w większości przypadków przypomina miejscowe kontaktowe zapalenie skóry. Dolegliwości bywają też poważniejsze. Symptomy świadczące o uogólnionej reakcji organizmu to pokrzywka lub inna wysypka na skórze, obrzęk gardła, a nawet trudności w oddychaniu.

To, jakie będą objawy uczulenia na klej do rzęs, zależy m.in. od tego, jak szybko zostanie on usunięty, jak dużo jest uczulającej substancji oraz od indywidualnych predyspozycji.

Jedno z niewielkich badań opublikowanych w 2012 roku wykazało, że uczulenie po zabiegu przedłużania rzęs na ogół jest spowodowane klejem lub taśmą, której kosmetyczka używa do przyczepiania rzęs. W składzie uczulających produktów naukowcy wyróżnili pod tym względem formaldehyd, który może prowadzić do zapalenia spojówki. Uczulenie może też wywołać ołów lub kwas benzoesowy zawarty w preparatach do mocowania sztucznych rzęs.

Uczulenie na klej czy na sztuczne rzęsy?

Doczepiane rzęsy u niektórych osób też mogą powodować objawy alergii. Dotyczy to zarówno produktów wykonanych z tworzywa sztucznego, jak i futra zwierzęcego. Materiał zastosowany do ich wytworzenia nie zawsze jest dobrze tolerowany przez oko.

Uczulenie na klej do rzęs czy inna przyczyna?

Nie zawsze zaczerwienione czy swędzące oko po aplikacji sztucznych rzęs wskazuje na alergię. Przyczyny wystąpienia problemu bywają różne, np.:

zanieczyszczenie oka i infekcja (zwłaszcza gdy rzęsy były nakładane brudnymi rękami lub nie były one przechowywane w higienicznych warunkach),

podrażnienie oka po nieprawidłowym przymocowaniu rzęs,

zastosowanie drażniącego preparatu do mocowania rzęs, który nie powinien mieć kontaktu ze skórą.

Objawy uczulenia na klej do rzęs czasami występują tylko na jednym oku, ale zdarza się to rzadko. Jest to bardziej prawdopodobnie, gdy do jednego oka trafi więcej kleju lub innej substancji uczulającej. Kiedy wystąpił kontakt szkodliwego składnika z wrażliwą skórą albo błoną śluzową tylko z jednej strony, to również wtedy dolegliwości pojawią się w jednym miejscu.

Problem z jednym okiem wskazuje czasami na inną przyczynę. Pod powiekę mogło dostać się zanieczyszczenie albo rozwija się jęczmień, co przypadkowo zbiegło się z zastosowaniem sztucznych rzęs. Jeżeli objawy mimo usunięcia kleju nie ustępują, to najlepiej skonsultować się z okulistą.

Jeśli pojawiały się objawy uczulenia na sztuczne rzęsy, przede wszystkim należy udać się do lekarza i jak najszybciej usunąć rzęsy wraz z klejem. Można to zrobić w gabinecie kosmetycznym albo skorzystać ze specjalnych preparatów do usuwania rzęs. Na łagodne objawy uczulenia stosuje się różne leki, np.:

krople na zapalenie spojówek,

lek przeciwhistaminowy,

maść do oczu z hydrokortyzonem.

Czasami reakcja jest na tyle silna, że konieczna jest szybka pomoc medyczna. Przy ciężkich objawach uczulenia na klej do rzęs, jak pokrzywka czy trudność w oddychaniu, leczenie obejmuje podanie adrenaliny i glikokortykosteroidów.

Domowe sposoby na uczulenie na klej do rzęs

Jeśli już usuniesz dokładnie klej i rzęsy, warto zastosować domowe sposoby, które złagodzą objawy uczulenia:

zimny okład - zmniejsza obrzęk i ból oka; namocz czyste gaziki w zimnej wodzie i przykładaj kilka razy dziennie do oczu;

- zmniejsza obrzęk i ból oka; namocz czyste gaziki w zimnej wodzie i przykładaj kilka razy dziennie do oczu; okłady z ziołowych naparów - wykorzystaj rumianek, nagietek, szałwię lub zwykłą czarną herbatę (mają właściwości ściągające i przeciwzapalne); zrób napar z ziół, przestudź, namocz czysty gazik i przyłóż na kilka minut do oczu,

- wykorzystaj rumianek, nagietek, szałwię lub zwykłą czarną herbatę (mają właściwości ściągające i przeciwzapalne); zrób napar z ziół, przestudź, namocz czysty gazik i przyłóż na kilka minut do oczu, sól fizjologiczna - przemywaj nią oczy, dzięki czemu nawilżysz okolicę i usuniesz zanieczyszczenia,

- przemywaj nią oczy, dzięki czemu nawilżysz okolicę i usuniesz zanieczyszczenia, unikaj pocierania i dotykania rękami oczu - w przeciwnym wypadku zwiększasz ryzyko infekcji i podrażnienia.

Uczulenie na sztuczne rzęsy, a dokładniej na klej stosowany do ich aplikacji, ustępuje samoistnie pod warunkiem, że wyeliminujemy kontakt z alergenem. Trzeba przede wszystkim dokładnie usunąć klej i rzęsy. Szanse na szybsze wyleczenie są większe, gdy skutecznie leczymy objawy preparatami przeciwalergicznymi do oczu (np. w formie kropel, płynu lub maści). U osób z alergią dolegliwości mogą się powtarzać przy każdorazowym zastosowaniu sztucznych rzęs. Pomocne bywa stosowanie innego produktu, ale najbezpieczniej jest w ogóle unikać zabiegu.

Przypadki kobiet przechodzących ciężkie reakcje po przedłużaniu rzęs pokazują, że każda z nas może być uczulona na klej używany do przyczepiania sztucznych rzęs. W niektórych salonach kosmetyczki stosują kleje hipoalergiczne, przeznaczone dla osób wrażliwych. Zanim zdecydujemy się na zabieg doczepiania sztucznych rzęs, upewnijmy się też, czy kosmetyczka, która ma go wykonać, posiada odpowiednią licencję.

