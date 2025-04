Każda z nas stara się być idealną matką, żoną i pracownicą. Żeby sprostać tym zadaniom, zarywamy noce i odkładamy na bok sprawy, które dotyczą naszego zdrowia czy samopoczucia. Ostatnie o czym myślimy po ciężkim dniu pracy, to aktywność fizyczna, zdrowa dieta, czy właśnie badania profilaktyczne. Oczywiście, zapisujemy na nie dzieci, męża, ale dla nas już nie starcza czasu... To błąd, który może poważnie odbić się na naszym zdrowiu – jeśli nie teraz, to w przyszłości.

Jeżeli więc chcesz cieszyć się dobrym samopoczuciem przez długie lata, powinnaś wygospodarować czas na kilka wizyt lekarskich:

Na pewno każdego roku powinnaś odwiedzać lekarza rodzinnego – on skieruje cię na podstawowe badania krwi i moczu, osłucha, zmierzy ciśnienie.

Równie ważne są coroczne wizyty u ginekologa.

3 ważne testy, które mogą uratować i zdrowie lub życie:

Te badania profilaktyczne dla kobiet pomagają zdiagnozować typowo "babskie" problemy ze zdrowiem. Warto mieć na nie oko zawsze – niezależnie od wieku!

Kontrola tarczycy - jej zaburzenia to kobieca domena. Z niedoczynnością lub nadczynnością tego gruczołu borykamy się 5 razy częściej niż mężczyźni. Działanie tarczycy najłatwiej sprawdzić, wykonując badanie krwi oceniające poziom TSH – hormonu przysadki mózgowej, który jest sprzężony z hormonami tarczycowymi. Jego prawidłowy poziom to 0,27-4,0 mU/l. Jeśli jesteś zdrowa, a w twojej rodzinie nie występowały choroby tarczycy, badanie wykonuj raz na 2 lata, a po 40. roku życie - raz w roku. Badanie piersi - rak piersi, by osiągnąć 2 cm, rozwija się około 8 lat. Jeśli więc będziesz systematycznie kontrolować biust, wykryjesz go, gdy będzie jeszcze są mały i łatwiejszy do wyleczenia. Co miesiąc badaj więc samodzielnie piersi. Dodatkowo w czasie każdej wizyty proś o to samo ginekologa. I dopilnuj, by każdego roku zlecał ci dodatkowe badania piersi – USG lub mammografię. Po 20. urodzinach raz w roku rób USG. Po 40. lekarz powinien skierować cię na pierwszą mammografię. Będziesz ją robić co 1-2 lata. Cytologia - o tym badaniu po prostu nie możesz zapomnieć. Pomaga ono w porę wykryć zmiany nowotworowe, które mogą pojawić się w narządzie rodnym. Cytologię wykonuje się w gabinecie ginekologicznym. To rodzaj wymazu. Lekarz wprowadza do pochwy wziernik, a potem specjalnym przyrządem przypominającym szczoteczkę w kształcie kształcie trójzęba zeskrobuje próbkę tkanek, przenosi na szkiełko laboratoryjne, by mógł ją ocenić cytolog. Jeśli wyniki cytologii są prawidłowe, rób cytologię co 2-3 lata (lub zgodnie z zaleceniami lekarza).

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".