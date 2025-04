Co roku słyszymy o niepokojących statystykach zapadalności i umieralności na raka szyjki macicy w Polsce, Europie i na świecie. Mimo to, wciąż wielu kobietom brakuje kompleksowej wiedzy na temat możliwości profilaktyki, a także trudno im przełamać wstyd i obawy związane z badaniem cytologicznym. Rak szyjki macicy, powinien przestać być tematem tabu w kręgu kobiet bez względu na wiek. Profilaktyka jest prosta, bezbolesna, a jest w stanie zapobiec tej chorobie i uratować życie niejednej kobiecie. Takie przesłanie przyświeca tegorocznemu Europejskiemu Tygodniowi Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.



Reklama

Fot. Depositphotos



Nie sposób przejść obojętnie obok liczb, które pokazują, że w Polsce zarówno współczynnik

zachorowalności, jak i śmiertelności na raka szyjki macicy jest jednym z najwyższych w Europie i wynosi około 7 przypadków na 100 tysięcy. Te oraz inne alarmujące dane, powinny być ostrzeżeniem dla kobiet, które do tej pory nie wykazywały zainteresowania lub bagatelizowały swoje zdrowie intymne. Pretekstem do podnoszenia świadomości, otwartej dyskusji i licznych działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania RSM jest Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Badaj się i dawaj dobry przykład!



Na raka szyjki macicy może być narażona każda kobieta, zarówno córka, jak i matka. Szacuje się, że około 80 proc. kobiet przechodzi przynajmniej raz w życiu zakażenie onkogennym typem wirusa HPV (wirus brodawczaka ludzkiego). Chociaż nie u każdej kobiety dojdzie do rozwoju chorobowo zmienionych komórek, to HPV jest warunkiem koniecznym do rozwoju raka szyjki macicy. Rak szyjki macicy to choroba, przed którą można się uchronić, a co więcej w sytuacji zachorowania na nią – zwalczyć ją i wygrać. Taką właśnie możliwość dają badania cytologiczne, które wykonywane regularnie, pozwalają na wykrycie raka we wczesnym stadium rozwoju i umożliwiają całkowite wyleczenie choroby. Od paru lat Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca pacjentki do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych, w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Odwiedzając ginekologa matki dają przykład swoim córkom, jak należy dbać o swoją kobiecość i uczą odpowiedzialności za zdrowie intymne. Co więcej, powszechne i aktualne staje się stwierdzenie, że bardziej opłacalne jest zapobieganie chorobie niż jej leczenie.

Zaszczep swoją córkę



Dzięki postępowi medycyny, w ramach profilaktyki pierwotnej, szansą na walkę z tą chorobą są szczepienia przeciw wirusowi HPV. W Polsce są one rekomendowane, m.in. przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne (PTP) dziewczętom w wieku 11-12 lat, a także zalecane pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Dlatego też warto, aby matka, która posiada bogatsze doświadczenie i wiedzę w zakresie raka szyjki macicy była otwarta na rozmowę z wkraczającą w dojrzałość córką. Po wspólnym uzgodnieniu i konsultacji z lekarzem, podjęła decyzję o jej zaszczepieniu. Warto pamiętać, że regularne badania cytologiczne w połączeniu ze szczepieniami przeciwko HPV zapewniają skuteczną i długotrwałą ochronę przed rakiem szyjki macicy. Szczepienie przeciwko wirusowi HPV jest szczepieniem zalecanym, które znajduje się w polskim Programie Szczepień Ochronnych (PSO).

O Europejskim Tygodniu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy



Reklama

W dniach 21-27 stycznia 2013 r. obchodzony jest VII Europejski Tydzień Profilaktyki Raka

Szyjki Macicy. Inicjatywa ta przede wszystkim ma na celu podkreślanie szczególnej roli badań profilaktycznych, które mogą uchronić przed diagnozą nowotworową, a nawet uratować kobietom życie. Co roku do polskiej edycji tygodnia przyłącza się liczne grono ekspertów, instytucji zdrowotnych oraz celebrytów, które wspólnymi siłami edukują i uświadamiają kobiety, nt. możliwości ochrony przed rakiem szyjki macicy. Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest europejska organizacja ECCA – European Cervical Cancer Association.