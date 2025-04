Bezpieczeństwo na stoku - 10 praktycznych zasad!

Zima nas nie rozpieszcza tego roku, jednak prognozy są obiecujące. Wiele stoków już zaśnieżyło lub zostały odpowiednio przygotowane. I jak o tej porze roku przystało, odwiecznym problemem jest bezpieczeństwo na stoku. Zespoły ratunkowe apelują o rozsądek, zwłaszcza tych starszych użytkowników stoków, jak również osoby doświadczone, by w razie niewłaściwych zachowań adeptów narciarstwa, zwracać uwagę i pouczać o zasadach bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych.

Fot. Depositphotos



Najczęściej młodzi wybierają dostarczające adrenaliny zjazdy na nartach i „akrobacje” snowboardowe. Jeśli uczymy się i praktykujemy je pod czujnym okiem instruktorów i w miejscach do tego wyznaczonych, nie powinna nam się przytrafić żadna krzywda. Jeśli natomiast bagatelizujemy zalecenia zarządzających stokiem, ratowników, czy instruktorów – nie trudno o bolesne urazy.

Już na wstępie należy wspomnieć, że na stok nie ma prawa wstępu osoba po spożyciu alkoholu i innych używek np. narkotyki, dopalacze. Powodują one znaczne osłabienie refleksu, uniemożliwiają racjonalną ocenę otoczenia i wzmagają „apetyt” na ryzykowne zachowania, dodając „odwagi”. Osoba pod wpływem używki jest niebezpieczna nie tyle dla samej siebie, ale również dla pozostałych użytkowników stoku. Miejmy to na uwadze, gdy po grzańcach zapinamy

na nogi deskę, czy narty. Chyba nie chcemy wrócić ze stoku ze skomplikowanym złamaniem kończyny, urazem głowy, czy kręgosłupa lub z „brudnym sumieniem”, jeśli komuś wyrządziliśmy krzywdę przez własną głupotę!

Aby nie było wątpliwości, Fédération Internationale de Ski (FIS), ustaliło uniwersalne reguły dla narciarzy i snowboardzistów. Warto je znać i co najważniejsze: stosować się do nich. Zachęcamy do zapoznania się z regułami, które ułatwią korzystanie ze stoku i zapewnią nam w jakimś stopniu bezpieczeństwo. Im więcej osób je zna – tym lepiej! Oto międzynarodowe reguły, obowiązujące na każdym stoku:

1. Wzgląd na innych narciarzy i snowboardzistów

Każdy narciarz i snowboardzista powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

2. Panowanie nad prędkością i stylem jazdy

Każdy narciarz i snowboardzista musi zjeżdżać z prędkością i stylem dopasowanymi do widoczności, własnych umiejętności, terenu, warunków śniegowych i pogodowych oraz do natężenia ruchu.

3. Wybór toru jazdy

Narciarz i snowboardzista znajdujący się powyżej na stoku musi wybrać taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzom i snowboardzistom znajdującym się przed nim.

4. Wyprzedzanie

Wyprzedzać wolno z góry, z dołu, z prawej lub z lewej strony, jednakże w bezpiecznym odstępie od innych narciarzy lub snowboardzistów.

5. Wjazd na trasę, ruszanie z miejsca i jazda do góry

Każdy narciarz i snowboardzista, który wjeżdża na trasę, zamierza ruszyć z miejsca, wykonać skręt pod górę lub jechać pod górę musi upewnić się, patrząc w górę i w dół czy może to zrobić bez zagrożenia dla innych.

6. Zatrzymanie się

Tylko w razie absolutnej konieczności wolno zatrzymywać się w wąskich lub niewidocznych z góry odcinkach trasy. Po ewentualnym upadku narciarz i snowboardzista winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko, jak to tylko jest możliwe.

7. Podchodzenie i schodzenie

Narciarz i snowboardzista, który wchodzi pieszo do góry lub schodzi pieszo w dół musi poruszać się poboczem trasy.

8. Stosowanie się do oznaczeń

Każdy narciarz i snowboardzista musi stosować się do znaków i sygnalizacji ustawionych na trasach.

9. Niesienie pomocy

W razie wypadku każdy narciarz i snowboardzista zobowiązany jest do niesienia pomocy poszkodowanemu.

10. Obowiązek podania danych osobowych

W razie wypadku każdy narciarz i snowboardzista (zarówno świadek jak i uczestnik, odpowiedzialny lub nie) ma obowiązek podania swoich danych.