W filmie Magdalena Selwod, fizjoterapuetka Bonifraterskiego Centrum Zdrowia pokazuje, jak bezpiecznie zmieniać pozycję osoby chorej po udarze lub urazie mózgu.

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, by początkowo wszystkie ruchy, jakie wykonujemy z pacjentem po udarze, były spokojne, by nie budować zbędnego napięcia mięśniowego, którego efektem może być spastyczność mięśni. Ważne też, by nie dochodziło do zbędnych współruchów. Na początku pacjent może bać się samego ruchu. Ponieważ nie czuje porażonej części swojego ciała, może odczuwać lęk przed tym, że spadnie lub się przewróci. Dlatego bardzo ważne jest, by przed zmianą pozycji zrobić dla niego miejsce. Kiedy chory widzi, że przygotowaliśmy przed obrotem miejsce dla niego, pomaga nam w tym obrocie

– opowiada Magdalena Selwod.