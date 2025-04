Nie ma nic przyjemniejszego od ruchu na świeżym powietrzu. Zimowe wyjazdy i czas białego szaleństwa - przed nami. Pamiętaj, że obok miejsca wyjazdu i sprzętu najważniejsza jest nasza kondycja. Zadbaj by przyjemności z jazdy po ośnieżonych stokach nie zepsuła nam nieprzyjemna kontuzja. Jak więc przygotować się do wyjazdu na narty? Przeczytaj!

Dlaczego powinnaś przygotować się do wyjazdu na narty?

W nawale codziennych obowiązków tylko nieliczni mają okazję na regularny sport. Praca siedząca po 8-10 godzin dziennie, krótki spacer na parking lub przystanek. Jeżeli chwilę podbiegniemy, natychmiast dopada nas zadyszka. Wieczór spędzony przed telewizorem lub w kinie. Tak zazwyczaj wygląda nasz dzień. A narciarstwo, nawet rekreacyjne to sport, który wymaga przygotowania. Trasy zjazdowe liczą zwykle od 1,5 do 4 km. Obolałe mięśnie natomiast odbierają nam radość z jakże krótkiego pobytu w górach i zwiększają ryzyko odniesienia kontuzji.

Obojętnie, czy jeździmy na nartach, czy na snowboardzie, wymaga to od nas przygotowania fizycznego. Popularne „zakwasy” w mięśniach drugiego, czy trzeciego dnia świadczą o tym, że nasze mięśnie zbyt ciężko pracowały i nie zdążyły wypocząć.

– mówi Waldemar Penconek, ortopeda z Centrum Medycznego LIM.

Jak przygotować się do wyjazdu na narty?

Jeżeli decydujemy się na wyjazd powinniśmy odpowiednio wcześniej zadbać o naszą kondycję. Przygotowania najlepiej rozpocząć co najmniej 6 tygodni przed wyjściem na stok. Ich celem powinno być przyzwyczajenie mięśni do specyficznego wysiłku. Na początek 3 razy w tygodniu możemy organizować sobie dłuższe spacery. Nie unikajmy schodów - pozwoli to na stopniową poprawę naszej kondycji ogólnej i wzmocni mięśnie nóg. Dobrym ćwiczeniem jest też jazda na rowerze, również tym stacjonarnym. Pracują wówczas mięśnie, które są najbardziej obciążane na stoku.

Pamiętajmy, że najczęściej podczas jazdy na nartach, dochodzi do urazów więzadeł kolan – odpowiednia siła i wytrzymałość mięśni czworogłowych uda i zginaczy kolana zapewnia stabilizację mięśniową kolan, a tym samym zmniejsza ryzyko kontuzji.

Nie możemy zapomnieć o kręgosłupie. Jazda na nartach, a tym bardziej na desce wymaga balansowania ciałem, a więc przechylania się i wykonywania skrętów tułowia. Może być to przyczyną bólów krzyża. Zapobiegniemy im ćwicząc wcześniej mięśnie brzucha i grzbietu. Oczywiście najlepiej jeżeli będzie odbywało się to pod okiem rehabilitanta lub instruktora na siłowni. Dobrym uzupełnieniem tych ćwiczeń jest pływanie oraz gry zespołowe, które oprócz wzmocnienia różnych grup mięśni, poprawiają koordynację ruchową.

Jak przygotować dziecko do jazdy na nartach lub snowboardzie?

Regularne ćwiczenia nie tylko poprawią naszą kondycję i zmniejszą ryzyko urazu, ale pozwolą uniknąć przeciążeń kolan i kręgosłupa podczas zimowego wypoczynku. Po przyjeździe w góry, przed każdym zjazdem powinniśmy przeprowadzać rozgrzewkę mięśni i stawów, szczególnie w niskiej temperaturze otoczenia. Po takim przygotowaniu, każdy zjazd będzie nie tylko przyjemny i bezpieczny, ale będzie dodawał nam zdrowia dodaje ortopeda.

Jaki o jaki sprzęt powinnaś zadbać przed wyjazdem na narty?

Pamiętajmy, że nasza forma to tylko jeden z aspektów bezpiecznego pobytu w górach. Drugim, nie mniej ważnym jest odpowiednio dobrany sprzęt oraz różnego rodzaju zabezpieczenia, które w razie niefortunnego upadku będą nas chroniły.

Najważniejszym elementem sprzętu są wiązania. Łączą one but z nartą, a pod działaniem określonych sił wypinają się.

Jeżeli są niedopasowane do naszej wagi lub stylu jazdy, to wypną się bez powodu lub nie wypną się, gdy zajdzie taka potrzeba. Ich niezawodne działanie może nas uratować przed poważną kontuzją. Montaż i regulacja wiązań powinna być przeprowadzona przez fachowca.

Drugim bardzo ważnym dla bezpieczeństwa elementem są gogle lub okulary przeciwsłoneczne. Pozwolą one uniknąć nie tylko urazów gałki ocznej przez śnieg i lód, ale też zapobiec zapaleniu spojówek spowodowanych promieniami ultrafioletowymi odbijającymi się od śniegu.

W Polsce nie obowiązuje jeszcze nakaz jazdy w kasku (kask jest obowiązkowy jedynie dla dzieci do 16 roku życia). W wielu krajach alpejskich taki obowiązek dotyczy na razie tylko dzieci do lat 14. Jednak zarówno dzieci, jak i dorośli dla własnego bezpieczeństwa powinny podczas jazdy taki kask nosić. Sprzęt proponowany przez producentów jest coraz szybszy, a w szczycie sezonu bywa, że stoki są zatłoczone. W takich warunkach wystarczy chwila nie uwagi by wpaść na drugą osobę. Ponad to w przypadku snowboardzistów niezbędne są specjalne rękawice ze wzmocnieniami, które chronią nadgarstki przed urazami.

Jak zadbać o bezpieczeństwo na stoku?