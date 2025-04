Niebezpieczne sytuacje

Krtań jest dosyć delikatną strukturą znajdującą się wewnątrz szyi. Otoczona z zewnątrz jedynie tkankami miękkimi, staje się podatna na uszkodzenia. Ilość urazów krtani wciąż rośnie ze względu na rozwój motoryzacji, mechanizacji pracy oraz wzrost przestępczości. Do urazów tej okolicy często dochodzi podczas wypadków komunikacyjnych. Przykładowo może ulec mu pasażer, który nie zapiął pasów bezpieczeństwa i podczas zderzenia z dużą siłą uderza okolicą szyi w przedni fotel. Do uszkodzenia krtani może także dojść w wyniku przestępstwa: pobicia, zaatakowania tępym lub ostrym narzędziem. Uraz krtani bywa też efektem wypadku przy pracy. Może się również zdarzyć u sportowców, szczególnie trenujących sporty walki.

Przeczytaj: Ciało obce w krtani - co robić?

Reklama

Groźne następstwa

Skutki urazu zależą od jego rodzaju, zadanej siły i podatności krtani. Zwykle nie jest to izolowane uszkodzenie. Nierzadko dochodzi także do uszkodzenia tkanek miękkich, naczyń, nerwów, gardła, przełyku, twarzoczaszki lub klatki piersiowej. Potencjalnie groźny jest uraz kręgosłupa szyjnego, ponieważ może w jego wyniku dojść do nieodwracalnych zmian w obrębie rdzenia kręgowego. Podrażnienie nerwu błędnego, którego gałęzie unerwiają krtań, ale również serce, może skutkować poważnymi zaburzeniami pracy serca. Niezwykle niebezpieczny jest odruchowy skurcz krtani w następstwie podrażnienia błony śluzowej, złamania i przemieszczenia chrząstek oraz narastający obrzęk krtani spowodowany traumatyzacją tkanek. Wszystkie te stany prowadzą do zatrzymania oddechu.

Polecamy: Dlaczego należy bać się obrzęku krtani?

Objawy urazu krtani

Pacjent z urazem krtani zazwyczaj skarży się na ból, chrypkę, duszność, kaszel, trudności w połykaniu, ślinotok. Na powierzchni szyi mogą być widoczne wylewy krwawe lub rana oraz wyraźne przemieszczenie tchawicy lub krtani.

W wyniku przerwania ciągłości dróg oddechowych pod skórą może gromadzić się powietrze, czyli powstaje tzw. odma podskórna.

Reklama

Postępowanie

W przypadku urazu krtani najważniejsze jest udrożnienie dróg oddechowych, opanowanie istniejącego krwawienia i ustabilizowanie odcinka szyjnego kręgosłupa przy podejrzeniu jego uszkodzenia. Każdy pacjent, który uległ urazowi krtani powinien być hospitalizowany. Przy niewielkich urazach wystarczające jest leczenie zachowawcze, przede wszystkim zapobieganie obrzękowi krtani. Duże urazy mogą wymagać tracheotomii oraz operacji z nastawieniem złamanych, przemieszczonych chrząstek i pokryciem ubytków błony śluzowej.