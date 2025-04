Jak przyspieszyć wychodzenie z kontuzji?

Sport to zdrowie, ale nierzadko kończy się nieprzyjemnymi urazami, które ograniczają naszą ruchomość na wiele dni i powodują wiele dolegliwości bólowych. Zobacz jak sobie pomóc…

Pierwsza pomoc

Poważniejsze urazy, w których istnieje podejrzenie złamania lub zwichnięcia a także zerwania więzadła zawsze wymagają konsultacji ortopedycznej. Może okazać się, że będziesz potrzebować unieruchomienia, operacji albo przynajmniej specjalistycznej rehabilitacji. Zanim jednak trafisz do lekarza albo w przypadku mniej poważnych urazów możesz samemu w domu sobie znacząco ulżyć…

Odpoczynek. Kontuzjowanej części ciała nie można w żadnym razie nadwyrężać aby nie pogorszyć stanu. Leżenie, ograniczenie chodzenia lub innego wysiłku, który angażuje dany mięsień czy staw, usztywnienie nadgarstka czy kostki za pomocą elastycznego bandaża lub specjalnej opaski uciskowej to podstawa samopomocy.

Jeśli w miejscu kontuzji występuje silny ból, siniak czy obrzęk to warto przyłożyć opatrunek lodowy. Najlepsze są gotowe żelowe torebki, które po wyjęciu z zamrażalnika owijamy w czystą bawełnianą ściereczkę i przykładamy 3-4 razy dziennie po maksymalnie 20 minut. Jeśli żelowych opatrunków nie masz wykorzystaj np. mrożony groszek. Maści, żele, kremy. W aptece bez recepty dostaniesz ten szeroką gamę produktów na bazie naproksenu, diklofenaku czy ketoprofenu, które delikatnie wsmarowywane w miejsce kontuzji w zgodzie z ulotką pomogą złagodzić ból i opuchliznę. Żadnego z tych leków nie stosuj bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 7 dni.

Dieta na kontuzję

Choć może się to wydawać dziwne w przypadku fizycznych uszkodzeń, to co jemy może również mieć duże znaczenie dla szybkości i efektywności rekonwalescencji. Oto dietetyczne zalecenia dla kontuzjowanych:

