Krwiak pod paznokciem (inaczej krwiak podpaznokciowy) to niewielki wylew krwi, który utworzył się pod płytką paznokcia, z powodu uszkodzenia drobnych naczyń krwionośnych najczęściej w wyniku urazu (przytrzaśnięcia, przygniecenia, stłuczenia palca). Krwiak na paznokciu stopy może powstać z powodu noszenia ciasnego obuwia lub długotrwałego ucisku w trakcie wędrówki turystycznej.

Krwiak ma ciemne zabarwienie: brązowe, szare, fioletowe lub niemal czarne. Krwiak pod paznokciem zazwyczaj samoistnie ustępuje w ciągu kilku tygodni lub miesięcy w zależności od rozległości wylewu. Jest on zwykle nieszkodliwy, choć bywa bolesny. Po urazie może też dojść do zmiany kształtu płytki paznokciowej, jej pofalowania lub zgrubienia.

Czasami krwiaka pod paznokciem nazywa się krwotokiem odłamkowym. Ma on postać ciemnych (ciemnoczerwonych, brązowych lub czarnych) kresek na paznokciach. Częstym powodem jest przytrzaśnięcie palca drzwiami.

Krwiaka pod paznokciem nietrudno poznać. To ciemna plama pod płytką paznokciową, która powstała po urazie. Oto przykładowe zdjęcia krwiaka pod paznokciem:

fot. Krwiak pod paznokciem / Adobe Stock, gubernat

fot. Krwiak pod paznokciem / Adobe Stock, Iryna

Krwiak pod paznokciem to dolegliwość na ogół nieszkodliwa, występuje powszechnie i zwykle nie wymaga żadnej interwencji medycznej. Może jednak dojść do infekcji oraz oddzielenia się płytki paznokcia od łożyska (onycholiza, tzw. schodzący paznokieć). W takich przypadkach trzeba udać się do lekarza, np. podologa lub dermatologa. Duże krwiaki podpaznokciowe albo takie, którym towarzyszy przerwanie płytki paznokcia, jej zgrubienie czy falowanie, mogą wymagać leczenia u specjalisty.

Do krwotoków podpaznokciowych może dochodzić wskutek chorób, np. zapalenia wsierdzia. Dlatego jeśli krwiak nie przesuwa się i nie znika wraz ze wzrostem paznokcia, a ciemna linia na paznokciu wydłuża się, to należy skonsultować się z lekarzem. Do objawów świadczących o zapaleniu wsierdzia należą: gorączka, męczliwość, bóle stawów, dreszcze, tachykardia.

Mały krwiak pod paznokciem nie wymaga leczenia. Samoistnie ustępuje. W rzadkich przypadkach krwiak pod paznokciem może wymagać specjalnego leczenia. Jednym z najczęściej przeprowadzanych zabiegów jest przebicie paznokcia i odprowadzenie krwi spod płytki paznokciowej. Jeśli nie udaje się osiągnąć pożądanych efektów, lekarz może zaproponować zabieg chirurgiczny, polegający na usunięciu płytki paznokciowej. Dodatkowo stosuje się antybiotykoterapię, aby zapobiec zakażeniu rany.

Domowe sposoby na krwiaka pod paznokciem to m.in.:

okład z lodu - powinien być zastosowany krótko po urazie; obkurcza naczynia zmniejsza ilość krwi, obrzęk i ból,

- powinien być zastosowany krótko po urazie; obkurcza naczynia zmniejsza ilość krwi, obrzęk i ból, lek przeciwbólowy bez recepty - złagodzi ból po urazie,

- złagodzi ból po urazie, usick - zastowanie ucisku bezpośrednio po urazie zatamuje krwawienie,

- zastowanie ucisku bezpośrednio po urazie zatamuje krwawienie, dbanie o higienę rąk - w ramach profilaktyki przed zakażeniem.

Nie wolno samodzielnie usuwać krwi spod płytki paznokciowej w przypadku krwiaka, ponieważ może dojść do zakażenia. Taki zabieg powinien przeprowadzić wyłącznie lekarz.

Krwiak pod paznokciem może być mylony z czerniakiem paznokcia — najgroźniejszym nowotworem skóry. Jednak są między nimi różnice, które pozwalają odróżnić te zmiany. Krwiak pod paznokciem w przeciwieństwie do czerniaka zazwyczaj blednie pod wpływem ucisku. Zwykle krwiak nie przebiega przez cały paznokieć. Jest często bolesny. Czerniak nie boli i ma przeważnie postać pionowego prążka lub niewielkiej plamy. Aby odróżnić krwiaka podpaznokciowego od czerniaka, przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, czy doszło do urazu. Jeżeli tak, to bardziej prawdopodobne jest to, że masz do czynienia z krwiakiem. Jeśli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem. Specjalista pomoże odróżnić krwiaka pod paznokciem nie tylko od czerniaka, ale też od innych chorób, np. grzybicy paznokci.

