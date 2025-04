Alert medyczny to drobny gadżet, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlatego jedna ze stron na Facebooku zorganizowała akcję bezpłatnego rozdawnictwa silikonowych opasek dla alergików.

Reakcja alergiczna, zwłaszcza ta gwałtowna, jest zazwyczaj niespodziewana. Dlatego chorzy na alergię powinni zabezpieczyć się na wypadek jej wystąpienia. Oprócz leków warto zawsze mieć na nadgarstku silikonową bransoletkę medyczną z informacją o alergii i numerami alarmowymi.

Za granicą noszenie silikonowych opasek z informacją medyczną stało się bardzo popularne, a wręcz modne. Bransoletki z grupą krwi, informacją o astmie czy alergii są bowiem nie tylko przyjaznym dla oka gadżetem, lecz przede wszystkim spełniają ważne zadanie ochrony zdrowia, a nawet życia.

Alert medyczny noszony na nadgarstku przez chorego jest wyraźnym sygnałem dla otoczenia, że nagła zmiana stanu zdrowia może wynikać z alergii. Ponadto sygnalizuje on możliwość uczulenia w przypadku dzieci, które nie zawsze samodzielnie zadbają o przekazanie innym takiej informacji.

W razie utraty przytomności z bransoletki medycznej można zaczerpnąć numery telefonów alarmowych. Ma to kolosalne znaczenie podczas udzielania pomocy ratunkowej, gdyż na skutek stresu zapominamy wówczas, gdzie powinniśmy zadzwonić. Dlatego na fan page’u „Wygraj alergią” zorganizowano akcję bezpłatnego rozdawnictwa alertów medycznych. Jeśli cierpisz na alergię - warto z niej skorzystać.

