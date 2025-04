Gdy płuco się zapada- niedodma (atelektazja)

W normalnych warunkach płuco człowieka składa się z drobnych pęcherzyków wypełnionych powietrzem, których ściany stanowi tkanka płucna. Niedodma oznacza zapadnięcie się pęcherzyków i brak wymiany gazowej w danym obszarze. Po operacji, głównie dotyczy to sytuacji, gdy drogi oddechowe są zamknięte, najczęściej przez wydzielinę drzewa oskrzelowego. W większości przypadków jest to objaw niezagrażający choremu na dłuższą metę. Pacjenci, którzy wolno dochodzą do siebie po operacji, mają sinawe zabarwienie skóry, oddychają szybciej, może u nich również wystąpić gorączka. Najlepszą prewencją tego typu powikłań jest przed i pooperacyjna fizjoterapia. W przypadkach poważnych niezbędna jest wentylacja mechaniczna dodatnim ciśnieniem.

Zapalenie płuc- kiedy może się pojawić?

Zapalenie płuc może rozwinąć się w przypadku aspiracji do dróg oddechowych zawartości żołądka. Dzieje się tak zazwyczaj, przy nieprzestrzeganiu zaleceń lekarskich, co do spożywania posiłków przed zabiegiem. Pacjenci wymiotują, a część wymiocin dostaje się do płuc. Powoduje to bardzo ciężkie zapalenie płuc, trudne w leczeniu. Głównym objawem jest duszność i pojawienie się niepokojących dźwięków przy osłuchiwaniu. Śmiertelność dochodzi do 50%. Choroba ta wymaga pilnego leczenia z użyciem odsysania oskrzeli, wentylacji o pozytywnym ciśnieniu, profilaktycznej antybiotykoterapii oraz sterydów podawanych dożylnie.

Gdy robi się bardzo poważnie

Ostry zespół niewydolności oddechowej pojawiać się może w sytuacjach bezpośredniego uszkodzenia płuca, na przykład gdy dochodzi do urazu wielonarządowego ze wstrząsem. Jest to bardzo poważny proces upośledzający działanie płuca na poziomi komórkowym. Objawia się szybkim, płytkim oddychaniem, poważnym niedotlenieniem bez kaszlu, bólami w klatce piersiowej, które ujawniają się 24-48h po operacji. Wymaga intensywnej terapii na specjalnie wyposażonym oddziale z wentylacją mechaniczną dodatnim ciśnieniem.

