Spis treści:

Reklama

Kichanie jest odruchem, który polega na gwałtownym wypuszczeniu powietrza z płuc w celu oczyszczenia nosa. Na ogół jest normalnym odruchem i nie świadczy o żadnej nietypowej przyczynie. Jak wynika z badań, około 95% ludzi kicha średnio 4 razy dziennie. Kichanie może być jednak też objawem różnych chorób i dolegliwości, a także reakcją na określone czynniki.

Częste kichanie w ciągu dnia pojawia się na początku przeziębienia. Najczęstszą przyczyną powtarzającego się kichania oraz kichania seriami, czyli występującego kilka razy pod rząd, jest alergiczny nieżyt nosa.

Wielokrotne kichanie może pojawić się pod wpływem kataru, podrażnienia błony śluzowej, nagłej ekspozycji na jasne światło, przepełnienia żołądka czy powiewu zimnego powietrza.

Zdarza się też, że napady kichania są objawem chorób mózgu, szczególnie padaczki. Częste kichanie może mieć też podłoże psychogenne. Niektórzy kichają pod wpływem uniesienia seksualnego. Inni zauważają u siebie serię kichnięć zaraz po przebudzeniu (to nawet ta sama liczba kichnięć) – jest to częsta przypadłość uważana za kichanie nawykowe.

Naukowcy wskazują, że przyczyną odruchu kichania kilka razy pod rząd może być też niealergiczne eozynofilowe zapalenie błony śluzowej nosa. Cechuje się ono obecnością eozynofilów (komórek krwi biorących udział w odpowiedzi immunologicznej) w błonie śluzowej nosa. Objawy to napady kichania, wodnista wydzielina z nosa i uczucie zatkanego nosa oraz osłabienie węchu.

Inna możliwa przyczyna to naczynioruchowy niealergiczny nieżyt nosa. Jest to nadreaktywność błony śluzowej nosa o nagłym początku, której objawem jest blokada nosa, wodnista wydzielina i kichanie. W wydzielinie z nosa nie pojawiają się eozynofile, a testy alergiczne wychodzą ujemnie. Objawy pojawiają się nagle, i nagle ustępują po eliminacji czynnika wyzwalającego (takiego jak np. zimne lub suche powietrze, perfumy, różne zapachy, dym, duża wilgotność powietrza, czasem także stres albo zmęczenie).

Napady kichania mogą także wynikać z działania hormonów, zwłaszcza podwyższonego fizjologicznie poziomu estrogenów w okresie dojrzewania, ciąży albo przyjmowania środków antykoncepcyjnych.

Za kichanie przy alergii odpowiadają pyłki roślin, roztocza kurzu albo zarodniki grzybów pleśniowych. Alergeny te powodują uwalnianie histaminy i jej oddziaływanie na błonę śluzową nosa oraz drażnienie zakończeń nerwów czuciowych tych okolic. W rezultacie powoduje to kichanie (często seriami) oraz świąd nosa – charakterystyczne objawy alergicznego nieżytu nosa.

Pojawiają się też inne objawy:

wodnisty przezroczysty katar,

łzawienie,

drapanie w gardle,

zatkany nos.

Gdy dokuczają objawy alergii, należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub alergologa, który przepisze właściwe leki przeciwalergiczne. Mogą to być leki przeciwhistaminowe lub sterydy donosowe. Dobór leków zależy od objawów i wyników badań.

To, co można zrobić samodzielnie, aby zmniejszyć częstotliwość kichania, to regularnie przepłukiwać nos roztworami soli fizjologicznej lub wody morskiej, w celu wypłukania alergenów ze śluzówki nosa. Poza tym należy nawilżać powietrze, a także przestrzegać zasad, które poprawiają funkcjonowanie z alergią:

zmieniać ubrania po powrocie ze spaceru,

wziąć prysznic, kiedy przebywaliśmy na zewnątrz w okresie pylenia,

w przypadku uczulenia na roztocza, dbać o czystość w domu, regularnie odkurzać i prać pościel.

Kichanie wiele razy pod rząd może być wczesnym objawem przeziębienia lub innej infekcji dróg oddechowych. Wtedy na ogół pojawiają się też inne symptomy:

ból gardła,

katar,

osłabienie,

bóle mięśniowe,

podwyższona temperatura lub gorączka.

Aby złagodzić kichanie, można zastosować donosowe preparaty na bazie wody morskiej lub soli fizjologicznej, nawilżać powietrze, przyjmować regularnie płyny (oprócz wody, herbatę z sokiem z malin albo herbatę z sokiem z cytryny, miodem i imbirem, która działa przeciwzapalnie i poprawia samopoczucie w trakcie infekcji). Można także zastosować środki obkurczające śluzówkę nosa na bazie oksymetazoliny albo ksylometazoliny, jednak trzeba pamiętać, że tych leków nie wolno stosować dłużej niż 7 dni, ponieważ mogą powodować odwrotne efekty.

Sprawdź też: Jak płukać zatoki?

Reklama

Czytaj także:

Jaki jest kaszel przy alergii? Łatwo pomylić go z kaszlem infekcyjnym

Alergia czy przeziębienie? Jak odróżnić katar alergiczny od infekcyjnego?

Jak postępować przy reakcji alergicznej? Pierwsza pomoc krok po kroku