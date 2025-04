Rwa kulszowa - objawy, leczenie, pierwsza pomoc

Objawy rwy kulszowej to przeszywający ból pleców. Często promieniuje w dół wzdłuż pośladków do nóg. Utrudnia poruszanie się. Pojawia się nagle, jest silny i rwący. Co robić, gdy dopadnie nas ból korzonków?