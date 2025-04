Moda na bezstresowe gabinety dentystyczne zawitała do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Za oceanem tego typu miejsca od lat zajmują się leczeniem nie tylko próchnicy i ubytków, ale także dentofobii, czyli strachu przed dentystą.

W Polsce około 10 proc. gabinetów może pochwalić się statusem anxiety free, ale wciąż ich przybywa. To dobrze, biorąc pod uwagę, że aż 43 proc. Polaków przyznaje się do dentofobii. Jako przyczynę strachu podają (za raportem „Dentofobia – jak oswoić przerażonego pacjenta”):

traumatyczne doświadczenia z przeszłości,

złe podejście lekarza,

podczas zabiegu (aż 60 proc.), bezsilność podczas zabiegu.

Czym się charakteryzują bezstresowe gabinety dentystyczne? – Łączą w sobie nowoczesną technologię i psychologię. Zamiast strzykawkami i karpulami znieczula się w nich komputerowo, u dzieci i dorosłych stosuje się sedację, czyli znieczulenie gazem rozweselającym. Stres pacjenta z kolei rozładowuje się już w poczekalni, na przykład przy pomocy muzykoterapii i aromaterapii. Niekiedy pacjentów do zabiegów (zwłaszcza dzieci) przygotowują psycholodzy i pedagodzy. Same gabinety z kolei projektuje się w taki sposób, aby nie budziły negatywnych, zbyt medycznych skojarzeń – wyjaśnia lekarz stomatolog Beata Szwarc z gabinetu Smile Makers w Warszawie.

Jakie warunki musi spełniać gabinet dentystyczny anxiety-free?

Ośrodki tego typu koncentrują się mocno na wyciszaniu i relaksacji pacjenta. Powszechnie stosuje się w nich sedację wziewną. Polega ona na podaniu pacjentowi nadtlenku wodoru, dzięki czemu wprowadza się go w stan przypominający upojenie alkoholowe. Gaz ten najczęściej podaje się silnie zestresowanym pacjentom, a także dzieciom, dla których pierwsza wizyta i bolesny zabieg mogą okazać się traumatyczne. Takie zdarzenie może rzutować na dalsze leczenie stomatologiczne. Jak wynika z raportu „Dentofobia – jak oswoić przerażonego pacjenta” – aż 20 proc. Polaków swój strach przed dentystą wyjaśnia traumatycznym przeżyciem w gabinecie w przeszłości.

Gabinet musi stosować narkozę oraz nowoczesne znieczulenie. Warunki dotyczą także wnętrz samego gabinetu. Placówki tego typu najczęściej przypominają ośrodki SPA i Wellnes, w poczekalniach i gabinetach montuje się telewizory.

- Leczenie się w takim gabinecie przypomina troszkę terapię u psychologa, pokazuję alternatywę dla dentysty jakiego znaliśmy z przeszłości. Pacjenta uczy się na nowo, oswaja z leczeniem, stosuje się podczas leczenia rozwiązania, które udowadniają, że ból można zminimalizować. Dzięki temu pacjent przekonuje się do leczenia, wraca na wizyty i z czasem staje się mniej zestresowany – wyjaśnia Beata Szwarc.

Arteterapia narzędziem w rękach dentysty

Niektóre gabinety idą nawet o krok dalej. Coraz częściej w gabinetach spotyka się arteterapię, czyli terapię z zastosowaniem dzieł sztuki i plastyki. Jak udowodnili naukowcy z University of Westminster, zwykłe podziwianie obrazów mistrzów może obniżyć poziom hormonu stresu nawet o 32 proc., a 40-minutowy kontakt z dziełem sztuki zmniejsza jego poziom nawet o 45 proc.

- Chodzi o to, aby rozproszyć uwagę pacjenta. Wielu z nas siedząc w poczekalni wizualizuje sobie już zabieg, często demonizując samo leczenie. Jeśli pacjent dostanie pod nos coś, co odwróci jego uwagę, będzie się skupiał na czymś innym – wyjaśnia dr n. med. Konrad Walerzak z Face-Clinic w Warszawie.

