Jak wyglądał gabinet dentystyczny połowy XX wieku? (galeria)

W Poliklinice Stomatologicznej „Pod Szyndzielnią” pojawiła się nietypowa wystawa. W budynku Polmedico zobaczyć można m.in. fotel dentystyczny z połowy XX wieku czy sprzęt stomatologiczny jakiego używali dentyści blisko 100 lat temu.

Wystawa to inicjatywa dr Claudiusa Beckera, współwłaściciela Polikliniki Stomatologicznej „Pod Szyndzielnią”.

– Udało mi się ją zorganizować dzięki uprzejmości Muzeum w Bielsku Białej i Gminy Żydowskiej – mówi doktor. – To stamtąd pochodzą eksponaty, które można zobaczyć w naszej klinice.

W holu na pierwszym piętrze stanęło kompletne wyposażenie gabinetu stomatologicznego. Wśród eksponatów jest skórzany fotel oraz liczne narzędzia używane przy zabiegach przeprowadzanych w ubiegłym stuleciu. Korzystał z nich m.in. dentysta Zygfryd Dawidowicz. Lekarz urodził się w Bielsku w 1900 roku, w rodzinnym mieście zdobywał również pierwsze doświadczenie stomatologiczne. W trakcie wojny służył w polskiej armii, oprócz zwykłego leczenia zębów wykonywał setki poważnych zabiegów, także chirurgicznych z wykorzystaniem znieczulenia miejscowego oraz przewodowego.

Po wojnie wrócił do Bielska, gdzie ponownie otworzył swój gabinet. W latach pięćdziesiątych wraz z bratem Erwinem oraz szwagrem Karolem Fuchsem wynalazł i opatentował urządzenie wykorzystywane w ortodoncji (narzędzie do pomiaru wysokości zwarcia). Pacjentów z Bielska leczył w państwowej placówce oraz we własnym domu.

Całość wystawy została dopełniona grafikami o tematyce stomatologicznej nawiązującymi do epoki. Swoje miejsce na ścianach kliniki znalazły także obrazy autorstwa dr Zygfryda Dawidowicza.

– Nasza klinika działa od 15 lat – mówi dr Claudius Becker. – Od tego czasu nie tylko leczymy mieszkańców Podbeskidzia, stale podnosząc poziom świadczonych usług, ale również organizujemy wiele akcji. Wśród nich bezpłatne badania dla uczniów bielskich szkół. Skorzystało już z nich ponad 22 000 dzieci. Prowadzimy również wiele szkoleń i kursów, organizujemy wydarzenia kulturalne. Teraz postanowiliśmy pokazać, jak kiedyś wyglądał gabinet stomatologiczny, na jakim fotelu siadał pacjent i jakich narzędzi używali dentyści – podsumowuje doktor.

Wystawę w bielskiej klinice będzie można oglądać do końca 2013 roku.

Eksponaty można obejrzeć po kliknięciu w galerię przy zdjęciu!

Zobacz też dział ABC stomatologii

Źródło: materiały prasowe/mn

Reklama