Choć poziom medycyny stoi na bardzo wysokim poziomie, nadal istnieją dolegliwości, których nie potrafimy leczyć. Na szczęście świat medycyny ciągle się rozwija, dając kolejnym pacjentom nadzieję na wyzdrowienie i poprawę komfortu życia. Zobacz, jakie terapie medyczne pojawią się Polsce w 2014 roku:

1. Możemy skutecznie łagodzić objawy zaawansowanej choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona powoduje znaczną niesprawność ruchową a nawet całkowite inwalidztwo. Chorym można pomóc podając sprawdzony lek, lewodopę, ale nie doustnie, a dojelitowo lub, w drugim przypadku – podskórnie apomorfinę. Efekty takich terapii są spektakularne. Niestety z powodu wysokich kosztów nie mogą z nich na razie korzystać polscy pacjenci z zaawansowaną chorobą Parkinsona. Być może sytuacja zmieni się w tym roku. Włączenie terapii infuzyjnych do programu refundacyjnego dałoby bowiem szansę tym chorym, dla których nie ma już innej alternatywy leczenia.

dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak Centrum Leczenia Choroby Parkinsona, SP Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach

2. Szansa na przywrócenie wzroku osobom niewidomym

Od wielu lat na świecie prowadzone są badania mające na celu częściowe przywrócenie widzenia osobom, które utraciły wzrok w wyniku schorzeń degeneracyjnych siatkówki. Zostały opracowane dwa implanty siatkówkowe Argus II i Alpha – IMS. Zarówno jeden, jak i drugi posiadają od niedawna certyfikaty FDA i CE (czyli dopuszczenie do stosowania w leczeniu w Stanach Zjednoczonych i w Europie). Różnią się techniką implantacji oraz możliwościami technicznymi. W pierwszym przypadku pacjenci uzyskują możliwość widzenia światła, rozróżniania konturów, rejestracji ruchu, lokalizowania obiektów, w drugim – również czytania większych liter. W Warszawie trwają przygotowania do kwalifikacji pacjentów do tego rodzaju zabiegów. Bardzo się cieszę! Jest to wielkie osiągnięcie okulistyki światowej, będące przełomem w leczeniu ślepoty.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik Centrum Mikrochirurgii Oka LASER

3. Wreszcie bezbolesne zastrzyki u dentysty

Na polskim rynku pojawił się właśnie DentalVibe, czyli „wibrator dentystyczny”. Przykładamy urządzenie do dziąsła, wibrujemy i pacjent nie czuje wbicia igły ani rozpierania podczas podawania znieczulenia. Sposób działania jest prosty: nieregularne wibracje sprawiają, że informacja o nich dociera do mózgu szybciej, niż impuls wywołany przez ból i wypiera go całkowicie. Mam nadzieję, że dzięki DentalVibe, pacjenci przestaną się bać dentysty.

dr n. med. Mariusz Duda, właściciel Duda Clinic w Katowicach

4. Bardziej precyzyjne i przyjazne metody badania piersi

Dzięki nowemu oprogramowaniu do USG możemy wykrywać mikrozwapnienia, czyli zmiany w piersiach, które są niedostrzegalne w zwykłym badaniu. Jest to metoda przydatna zwłaszcza w przypadku młodych kobiet, które mają niewielkie piersi o zwartej budowie. Dzięki zwiększonej czułości aparatu USG, będzie można dostrzec nawet najmniejsze zmiany w tkance piersi, które mogą być pierwszymi sygnałami powstawania nowotworu. Kolejną nową interesującą techniką obrazowania w USG, jest elastografia. Jest to bezpieczna metoda różnicowania zmian chorobowych piersi za pomocą określenia ich elastyczności (sprężystości). W wielu przypadkach dzięki zastosowaniu tej metody można uniknąć robienia biopsji (ale nie zawsze, czasami jest konieczna).

Jacek Tulimowski, ginekolog-położnik

5. Pierwszy antykoncepcyjny implant dla pań, które nie rodziły oraz nowe testy DNA

W styczniu tego roku pojawi się w Polsce pierwsza na świecie wkładka wewnątrzmaciczna zarejestrowana dla kobiet, które jeszcze nie rodziły. Ma ona mniejsze wymiary, niż dostępny dotąd implant, dzięki czemu można ją założyć w sposób bardziej komfortowy dla pacjentki (aplikacja implantu obecnego teraz na rynku bywa nieprzyjemna). Uwalnia ona też mniej (zaledwie 12-14 mikrogramów) hormonu, czyli levonorgestrelu na dobę. Zakłada się ją na 3 lata (nie na 5, jak w dotychczas stosowanej wkładce). Wchodzą też na rynek polski testy na obecność DNA płodowego u kobiet w ciąży. Polegają na badaniu krwi kobiety i ocenie DNA płodu w celu wykrycia ewentualnych wad genetycznych. Co bardzo ważne, można wykonać je od razu po zajściu w ciążę, a nie jak dotąd czekać na badanie do 12 tygodnia.

Dr Małgorzata Szpetnar ginekolog-położnik

To tylko kilka przykładów przełomowych technik medycznych, które w 2014 roku wejdą do Polski. Mamy nadzieję, że z biegiem lat pojawi się ich coraz więcej, by skutecznie diagnozować i leczyć nieuleczalne jak dotąd choroby.

Na podstawie artykułu Doroty Mirskiej-Królikowskiej z Vity