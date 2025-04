Co robisz, gdy boli Cię ząb?

Infekcje w obrębie jamy ustnej, których efektem jest często ból zęba, mogą przyczyniać się do rozwoju wielu chorób i powodować dolegliwości. "Pewna pacjentka długo nie mogła zajść w ciążę. Udało jej się to dopiero po dokładnym wyleczeniu wszystkich stanów zapalnych w jamie ustnej" – mówi lek. med. chir. stom. Roman Borczyk. Jakie są najnowsze trendy w walce z bólem zęba i jego przyczynami?

Najczęściej gdy zaboli nas ząb stosujemy leki przeciwbólowe czy zimne okłady. Nigdy nie powinniśmy jednak na tym poprzestawać. "Lekceważenie bólu w skrajnych przypadkach może prowadzić do pojawienia się ropnia, obrzęku. Ognisko stanu zapalnego w obrębie jamy ustnej wpływa negatywnie na wiele narządów, m.in. serce, nerki, stawy bądź oczy. Choroby jamy ustnej mogą też przyczyniać się do pojawienia się alergii" – podkreśla doktor Roman Borczyk. Dodaje, że trudno jest ogólnie doradzić, co powinno się robić, gdy pojawi się ból. Najlepiej skontaktować się wtedy ze specjalistą, który po przebadaniu zaproponuje stosowne leczenie. Może ono wykraczać poza standardowe zabiegi stomatologiczne. "Ból zęba może świadczyć o chorobach otaczających tkanek, zatok szczękowych, stawów szczękowo-żuchwowych, zapaleniu nerwu trójdzielnego czy nawet chorobach nowotworowych" – uważa stomatolog z Katowic. Przywołuje także przykład swej pacjentki, która przez wiele miesięcy była bezskutecznie leczona na zapalenie siatkówki. "Po dokładnej diagnostyce okazało się, że przyczyną problemów może być stan zapalny w okolicy górnego niewyrżniętego zęba. Po jego usunięciu wszelkie dolegliwości ustąpiły" – mówi.

Lasery w walce z bólem



Jednym ze sposobów leczenia bólu w gabinecie stomatologicznym jest zastosowanie laserów biostymulujących. "Przyspieszają one mikrokrążenie, zwiększają poziom metabolizmu tlenowego komórek, stymulują układ immunologiczny, wzmagając procesy obronne. Przyspieszają również regenerację tkanek i wchłanianie obrzęków" – mówi lek. dent. Krzysztof Maćkowiak z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Próg odporności na ból u każdego jest inny, dlatego trudno jest przewidzieć, kiedy u danego pacjenta wystąpi ból podczas zabiegu.

"Zdarzają się jednak pacjenci, którzy nie lubią czuć odrętwienia charakterystycznego po znieczuleniu. Stąd podczas leczenia istnieje możliwość zastosowania specjalnego lasera Er:YAG, który w wielu wypadkach eliminuje ryzyko bólu i pozwala uniknąć konieczności znieczulenia" – mówi Krzysztof Maćkowiak. Laser ten przydaje się szczególnie w leczeniu zachowawczym, gdzie zastępuje tradycyjne wiertło. Dzięki temu eliminowane są odgłosy i wibracje związane z borowaniem, które zwykle potęgują odczucie bólu podczas leczenia. Pacjenci obawiają się także bólu w czasie podawania znieczulenia, jednak i z tym problemem radzi sobie współczesna stomatologia. "Najnowszym, aczkolwiek sprawdzonym, trendem w walce z bólem podczas znieczulania pacjenta jest zastosowanie urządzenia komputerowego, które aplikuje środek znieczulający powoli, stale kontrolując siłę jego podawania" – tłumaczy doktor Roman Borczyk.

Nowe metody eliminują ból



Obecnie dostępne są metody leczenia, które pozwalają przeprowadzić zabiegi w sposób małoinwazyjny, co zdecydowanie przyspiesza gojenie tkanek, wpływając tym samym na redukcję dolegliwości bólowych. Jakie osiągnięcia stomatologii, oprócz wspomnianych laserów biostymulujących, pomagają zapomnieć o bólu? "Zastosowanie mikroskopów operacyjnych umożliwia precyzyjną kontrolę zabiegów, nie są konieczne rozległe nacięcia tkanek, co wpływa pozytywnie na gojenie i eliminuje ból. Dzięki tomografii komputerowej jesteśmy w stanie szczegółowo zaplanować leczenie i wykonać je bardzo sprawnie, co również ma wpływ na redukcję ewentualnych dolegliwości – wylicza dr R. Borczyk. – Stosujemy także najnowsze urządzenie do ozonoterapii Nanozon, które pozwala zredukować ból po zabiegach chirurgicznych".

Innymi sposobami eliminacji bólu i przyspieszenia gojenia tkanek jest wykorzystanie pola magnetycznego o niskiej wartości indukcji. "Pole magnetyczne tego typu ma właściwości przeciwbólowe i regeneracyjne, stąd zastosowanie tej metody zmniejsza liczbę leków przyjmowanych przez pacjentów po zabiegach" – tłumaczy Krzysztof Maćkowiak. Wiele z nowoczesnych narzędzi do walki z bólem przydaje się po zabiegach chirurgicznych. Miejscowa reakcja tkanek (kości) na zabieg bądź utrudnione gojenie po usunięciu zęba mogą powodować ból. "Aby mu zapobiec, można zastosować naświetlanie laserem biostymulującym, ozonoterapię czy zabiegi z wykorzystaniem pola magnetycznego" – mówi lekarz katowickiej kliniki. Ozon i laser biostymulujący są wykorzystywane również w leczeniu nadwrażliwości zęba, która także powoduje ból. W skrajnych przypadkach nadwrażliwości konieczne jest leczenie zachowawcze bądź kanałowe.

Narkotyczne orzeszki? Nie w Polsce



Jak z bólem zęba radzą sobie tam, gdzie stomatolog, jeśli jest, do leczenia zębów wykorzystuje głównie obcęgi? Doktor Roman Borczyk, prywatnie miłośnik podróży, przyznaje, że w krajach trzeciego świata nie spotkał się z wieloma metodami walki z bólem zęba. "Ludzie żyjący w nich nie mają większych problemów z uzębieniem. W krajach biedniejszych próchnica jest mniej powszechna niż w krajach cywilizowanych, a wynika to w głównej mierze z innej diety" – mówi. Zaznacza, że dieta mieszkańców krajów cywilizowanych jest bogata w cukry, stąd ich większa skłonność do próchnicy. Jedyny sposób walki z bólem zęba, który zaobserwował w dalekiej podróży, nie nadaje się do przeszczepienia na grunt polski: "Było to żucie orzeszków o właściwościach narkotycznych i redukujących ból przez ludy zamieszkujące Zimbabwe".

