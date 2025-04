Do dentysty tylko w razie wielkiej potrzeby...

Tylko 5% z nas zjawia się u dentysty na regularne wizyty kontrolne. Ponad 60% szuka pomocy dopiero wówczas, gdy leki nie pomagają, a ząb niezwłocznie wymaga leczenia – szacują specjaliści z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej dr. Borczyka z Katowic. Tymczasem konsekwencje unikania wizyty mogą być bardzo poważne i negatywnie wpłynąć na zdrowie całego organizmu.

Jak radzimy sobie z bólem zębów? Chwilową ulgę przynoszą okłady lodowe, płukanie jamy ustnej zimną wodą, dokładne wyszczotkowanie zębów i oczywiście leki przeciwbólowe. Metody te bywają skuteczne, choć jedynie doraźnie.

– Dolegliwości nie ustąpią, jeżeli nie zostanie wyeliminowana przyczyna bólu, czyli próchnica i stan zapalny – tłumaczy lek. dent. Krzysztof Maćkowiak z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej dr. Borczyka w Katowicach. – Dlatego tak ważne jest, by nie zwlekać, tylko czym prędzej udać się z bolącym zębem do stomatologa.

Jak poradzić sobie z bólem zębów? Radzi dr Krzysztof Maćkowiak:

jeżeli dokucza nam ból podczas spożywania ciepłych pokarmów, ulgę może przynieść przepłukanie jamy ustnej zimną wodą oraz zastosowanie okładów lodowych;

na dolegliwości bólowe w reakcji na bodźce słodkie lub kwaśne pomóc może dokładne wyszczotkowanie zębów i płukanie jamy ustnej;

gdy wypadnie nam plomba, należy dokładnie wyszczotkować zęby, tak, by pozbyć się zalegającego w jamie ubytku jedzenia;

przy mniejszych ubytkach tymczasowo mogą pomóc środki na nadwrażliwość, na przykład pasty odwrażliwiające;

we wszystkich powyżej wymienionych sytuacjach konieczne jest niezwłoczne udanie się na kontrolę do gabinetu stomatologicznego.

Kanałowe na własne życzenie

Ból pojawiający się podczas spożywania posiłków może świadczyć o próchnicy lub na przykład o stanie zapalnym miazgi. Zalecana jest wówczas jak najszybsza wizyta u dentysty w celu poddania zęba szczegółowej diagnostyce i leczeniu.

Usunięcie bolącego zęba konieczne jest jedynie w dwóch wypadkach na sto. Dotyczy to zwykle bardzo zniszczonych zębów, na przykład ze złamaniami poddziąsłowymi czy pęknięciami korzeni, w których nawet skomplikowane leczenie nie daje dobrych rokowań. Aż 95% przypadków przewlekłego bólu kończy się leczeniem kanałowym, które pozwala utrzymać zęby w dobrej kondycji na długie lata i praktycznie eliminuje ryzyko ponownych zakażeń.

– Prawidłowe i zakończone sukcesem leczenie kanałowe możliwe jest dzięki dostępnym obecnie nowoczesnym metodom – wyjaśnia lek. dent. Maćkowiak. – Wykorzystywane są przy tym mikroskopy operacyjne, ultradźwięki, ozon czy nanocząstki srebra i złota. Dawniej, ze względu na brak odpowiedniego sprzętu i materiałów stomatologicznych, usuwano wiele zębów, które dziś można byłoby skutecznie leczyć.

Do dentysty co pół roku

Bólu zęba nie wolno ignorować, nawet jeśli uda się go uśmierzyć tabletkami. Jeżeli na przykład wypadnie nam plomba, zalegające w niezabezpieczonym nią zębie pożywienie może przyczynić się do rozwoju stanu zapalnego miazgi zęba. Co więcej, ząb z wykruszoną plombą jest bardziej podatny na urazy, takie jak złamania i pęknięcia – w takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie bardziej skomplikowanej odbudowy, na przykład w postaci korony protetycznej.

Próchnica i stan zapalny czasem mogą nie dawać objawów bólowych. Jednak trzeba pamiętać, że bakterie rozwijające się w jamie ustnej mogą wraz z krwiobiegiem dostawać się do odległych od jamy ustnej narządów, powodując choroby odogniskowe.

– Częstą przyczyną powstawania zakażeń odogniskowych jest stymulacja systemu odpornościowego do nadmiernej reakcji, wywołanej obcą dla naszego organizmu strukturą białkową zewnętrznej powłoki bakterii. – wyjaśnia lek. dent. Maćkowiak. – Organizm często myli się i zamiast niszczyć tylko bakterie, atakuje również tkanki i narządy, które mają podobną strukturę zewnętrzną komórek. W ten sposób dochodzi do zakażeń m.in. w obrębie stawów, nerek, serca.

Dlatego tak ważne są regularne wizyty u dentysty. Specjaliści podkreślają, że aby zachować zdrowie w obrębie jamy ustnej, ale również całego organizmu, należy regularnie, przynajmniej raz na sześć miesięcy, zgłaszać się na wizyty kontrolne.

Pacjenci często zgłaszają się do dentysty dopiero, gdy pojawi się problem w postaci bólu. Ognisko zapalne już wówczas istnieje. Systematyczne wizyty kontrolne pozwalają wykryć początkowe zmiany i zapobiec rozwojowi rozległych stanów zapalnych, zwiększających ryzyko przeniesienia infekcji na cały organizm.

