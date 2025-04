Czym właściwie jest implant stomatologiczny?

Implant stomatologiczny to wykonana z tytanu śruba pełniąca funkcję korzenia brakującego zęba. Materiał ten jest wybierany ze względu na jego całkowitą obojętność biologiczną, nie rdzewieje, jest wyjątkowo twardy i odporny na rozpuszczanie. Nie wyzwala w organizmie żadnych odczynów alergicznych, gdyż organizm akceptuje go jako tkankę własną.

Implanty umieszczane są chirurgicznie w kości szczęki lub żuchwy w celu utworzenia podstawy, na której tworzy się nadbudowę protetyczną. Po pewnym czasie komórki kości obrastają implant, umacniając go i scalając z otaczającą kością.

Podsumowując: implant po umieszczeniu w kości staje się ”naturalnym” korzeniem zęba i zapewnia stabilną podstawę dla pojedynczych koron zębowych, mostów i protez. Nie jest sztucznym zębem, lecz porcelanową rekonstrukcją naszego naturalnego uzębienia.

Rozwiązanie dla każdego

Implanty stomatologiczne to nowoczesne rozwiązanie stosowane i popularne na całym świecie. Wykonanie zabiegu wszczepienia implantów nie ma ograniczeń wiekowych (z wyjątkiem dzieci). Są niezastąpione w przypadku braków w uzębieniu.

Różnego rodzaju wypadki, np. podczas uprawiania sportu, mogą pozostawić po sobie pamiątkę w postaci utraty zębów. Zapalenie przyzębia czy próchnica także mogą prowadzić do znacznych braków w uzębieniu.

Implanty stomatologiczne stosowane są do zastąpienia jednego bądź większej ilości utraconych zębów oraz w przypadku całkowitego bezzębia. Stosuje się je także, gdy brakuje zawiązka zęba stałego oraz w wypadku nietolerancji protez konwencjonalnych.

Implant czy ruchoma proteza?

Implant jest alternatywą dla tradycyjnej metody rehabilitacji bezzębia, czyli wyjmowanej protezy, której oddziaływanie powoduje zanik kości. Ruchomej protezie brakuje także stabilności, gdyż wymaga specjalnego kleju, aby umieścić ją w szczęce lub żuchwie. Natomiast proteza, która jest podtrzymywana i zakotwiczona na implantach stomatologicznych, jest trwalsza oraz daje komfort użytkowania.

Ponadto implanty zachowują naturalny kształt kości szczęki, ponieważ imitują anatomią naturalne korzenie zębowe kości, dzięki czemu dziąsła są prawidłowo ukształtowane i obciążone. Pozwalają także na przeniesienie siły żucia bezpośrednio na kość, co zapobiega jej bezpowrotnemu zanikowi, który ma miejsce po usunięciu zęba.

Implanty odznaczają się największą stabilnością i solidnością przytwierdzenia elementów spośród wszystkich metod leczenia protetycznego. Pomagają zachować estetykę naturalnego uzębienia oraz zdrowie żuchwy i szczęki. Poprawiają wymowę, zachowanie poczucia pełni smaku, a komfort żucia i sprawność gryzienia jest taka sama jak w przypadku naturalnych zębów. Dzięki nim znika problem szlifowania sąsiednich zębów czy uszkadzania ich w celu wykonania mostu.

Implanty są także przydatne w wypadku użytkowania protez ruchomych – gdy warunki anatomiczne są niekorzystne, a proteza jest luźna, wszczepienie kilku implantów zniweluje problemy. Porcelanowa korona umieszczona na tytanowej śrubie jest znacznie wytrzymalsza od zęba naturalnego, a w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia można łatwo wymienić całą koronę bez konieczności przeprowadzania po raz kolejny zabiegu.

Jak wszczepia się implanty?

Wprowadzenie implantu do szczęki lub żuchwy jest stosunkowo prostym zabiegiem chirurgicznym. Implantolog wkręca śrubę, w ten sposób powstaje solidne mocowanie, na które dopiero zakłada się to co potocznie określa się mianem implantu czyli koronę zębową.

Zakładanie implantów jest w pełni bezpieczne, a sam zabieg nie powoduje więcej problemów niż zwyczajne usunięcie zęba. Jest bezbolesny, wykonuje się go przy użyciu znieczulenia miejscowego. Pierwszym etapem postępowania implantologicznego jest diagnoza – na podstawie zdjęcia rtg panoramicznego lub wyniku tomografii komputerowej lekarz stomatolog decyduje o wyborze najbardziej odpowiedniego implantu, jego długości, średnicy oraz umiejscowieniu w szczęce.

Wszczepienie samego implantu trwa nie więcej niż godzinę. Po upływie okresu od 3 do 6 miesięcy dochodzi do integracji implantu z kością. Ostatnim etapem jest rehabilitacja, czyli odsłonięcie zintegrowanego z kością implantu i nałożenie na niego korony.