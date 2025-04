Nie każdego natura obdarzyła śnieżnobiałymi zębami. To jednak nie problem. Jest wiele metod, które pozwalają poprawić kolor zębów. Podpowiemy ci, jak można to zrobić.

1. Dlaczego zęby nie są dostatecznie białe?

Kolor zębów jest zaprogramowany genetycznie tak jak barwa włosów czy oczu. Ich odcień może być różny – od jasnej bieli, po mleczne, szare, żółte, a nawet sine. Niestety, nawet gdy twoje zęby z natury mają ładny kolor, z czasem mogą się przebarwić. Na ich wygląd duży wpływ mają bowiem twoje nawyki żywieniowe. Barwniki zawarte w niektórych pokarmach i napojach mogą wnikać w głąb zęba i zmieniać jego barwę. Jeśli pijesz dużo kawy, herbaty i czerwonego wina, a na dodatek palisz papierosy, nie dziw się, że twoje zęby nie są tak białe jak kiedyś.

2. Zanim zaczniesz wybielanie

Metod wybielania jest wiele. Niezależnie od tego, którą wybierzesz, najpierw zgłoś się na kontrolę do dentysty. Sprawdzi on, czy wszystkie zęby są zdrowe. Jeśli tak nie jest, trzeba je koniecznie wyleczyć. Ubytki i pęknięcia szkliwa nawet pod wpływem domowych środków wybielających mogą się pogłębić, a czasem spowodować martwicę zęba. Przed wybielaniem trzeba również usunąć

osad i kamień nazębny.

3. Bez pomocy stomatologa

W aptekach i drogeriach jest duży wybór past wybielających. Zawierają one enzymy i substancje ścierne, które usuwają świeży osad nazębny. Nie zmieniają jednak koloru szkliwa. Dlatego nie masz co liczyć na spektakularny efekt.

Nieco silniejsze działanie mają paski i zestawy do wybielania w domu. Pozwalają one rozjaśnić zęby o 2–4 tony. Tego typu preparaty zawierają podobne składniki co żele stosowane w gabinetach przez dentystów, ale mają niższe stężenie. Efekt wybielenia widoczny jest po 14–21 dniach.

4. Pod kontrolą specjalisty

U stomatologa możesz skorzystać z dwóch rodzajów zabiegów.

- Jeśli zależy ci na szybkim efekcie, idealny będzie dla ciebie zabieg z użyciem lampy emitującej tzw. zimne światło, np. Beyond, BT Cool. W ten sposób w ciągu zaledwie 30–60 minut można rozjaśnić zęby o 5–14 tonów. Jak wygląda zabieg? Na początku stomatolog zabezpiecza dziąsła przed podrażnieniem. Nakłada na nie środek ochronny, a wokół szyjek zębowych umieszcza gumową osłonę. Później pokrywa zęby preparatem z utleniaczem i naświetla lampą. Pod wpływem światła uaktywniają się składniki zawarte w żelu. Wnikają one do wnętrza zęba i utleniają przebarwienia. Światło emitowane przez lampę jest zimne, więc pacjent podczas zabiegu nie odczuwa bólu.

Za wybielanie tą metodą trzeba zapłacić od 1 tys. zł.

- Osoby cierpliwe mogą wybrać tzw. metodę nakładkową. Stomatolog przygotuje dla ciebie nakładki, w których będziesz umieszczać specjalny żel do wybielania. Trzeba je zakładać codziennie na kilka godzin, najlepiej na noc. Takie wybielanie trwa około 2 tygodni – w zależności od naturalnego koloru zębów. Wybielanie tą metodą kosztuje od około 600 zł.

Pamiętaj! Podczas zabiegu wybielania nie rozjaśniają się plomby i korony. Trzeba je więc wymienić, by zęby miały jednolity odcień.

5. Czy zabieg jest bezpieczny?

Panuje opinia, że wybielanie osłabia zęby. Nie musisz się tego obawiać. Preparaty stosowane w gabinetach nie niszczą szkliwa ani nie sprawiają, że zęby stają się bardziej kruche. Czasami po zabiegu może wystąpić nadwrażliwość, ale szybko mija.

Wybielania nie poleca się jedynie osobom, które mają mniej niż 16 lat, kobietom w ciąży i karmiącym oraz ludziom ze znacznymi ubytkami w zębach.

6. By jak najdłużej cieszyć się bielą

Efekt wybielania utrzymuje się przez 2–3 lata. Żeby zęby nie przebarwiły się wcześniej, powinnaś o nie starannie dbać.

- Po zabiegu przez 48 godzin unikaj potraw i napojów zawierających mocne barwniki, np.: kawy, herbaty, buraków, czerwonego wina.

- Codziennie starannie czyść zęby(najlepiej po każdym posiłku).

- Co pół roku powinnaś zgłaszać się na zabieg piaskowania zębów.

Konsultacja: lek. stomatolog Wojciech Fąferko, Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim clinic