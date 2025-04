Może nie dawać żadnych objawów albo powodować takie, które trudno skojarzyć z kobiecymi dolegliwościami. Sprawdź, jak torbiel jajnika można wykryć i kiedy konieczne jest leczenie.

Torbiel na jajniku - co to takiego?

Torbiel to uwięziony w otoczce płyn lub fragment tkanki. Wytwór taki miewa średnicę od kilku milimetrów do nawet kilkunastu centymetrów. Bez względu na to jak duże i liczne są torbiele, warto je wykryć. Diagnoza może bowiem wyjaśnić wiele nietypowych kłopotów ze zdrowiem, a nawet uratować życie.

Jak rozpoznać objawy torbieli na jajniku?

Aby wykryć wymienione dolegliwości oraz torbiele innego pochodzenia, trzeba iść do ginekologa na USG przezpochwowe. Ponieważ torbiele (zwłaszcza małe i nieliczne) rzadko dają o sobie znać, warto takie badanie robić profilaktycznie raz na 2 lata. Oprócz tego przynajmniej raz do roku umawiaj się na zwykłe badanie ginekologiczne. Powiedz przy tym lekarzowi nie tylko o ewentualnych kobiecych problemach, jak:

nieregularne, bolesne lub obfite miesiączki,

zaparcia,

wzdęcia,

częste oddawanie moczu,

mdłości,

a nawet o bólach głowy.

Takie objawy także mogą wynikać z obecności torbieli jajnika.

Na czym polega leczenie?

Przy małych, nielicznych torbielach terapia nie zawsze jest potrzebna. Należy jednak chodzić do ginekologa, by ocenił on, czy torbiele się nie powiększają. Leczenie okazuje się niezbędne w przypadku torbieli dużych, grożących pęknięciem (i wewnętrznym krwotokiem), mogących uszkodzić jajnik czy wyglądających na nowotwór. Wtedy konieczne jest operacyjne usunięcie tworu. Średnie, a także małe, ale liczne torbiele wystarczy zwykle leczyć środkami hormonalnymi. Niektóre z nich usuwając jedynie laparoskopowo.

Na podstawie artykułu Diany Ożarowskiej-Sady/"Przyjaciółka"