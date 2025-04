Praca fizyczna z małym naczyniakiem kręgosłupa jest możliwa, gdyż zmiana w żadne sposób nie wpływa na kręgosłup i nie daje żadnych objawów. Wiele osób nawet nie wie, że ma naczyniaka kręgosłupa i dowiaduje się o nim przypadkowo. W takiej sytuacji nie należy się niepokoić i postępować zgodnie z zaleceniami lekarza, który zaleca obserwację zmiany. Problem może pojawić się dopiero wtedy, gdy naczyniak zacznie szybko rosnąć i dawać objawy.

Spis treści:

Naczyniak kręgosłupa u większości ludzi to niewielka zmiana, która nie powiększa się lub rozrasta w bardzo wolnym tempie. Najczęściej tego typu zmiany powstają trzonach kręgów. Bardzo rzadko powodują dolegliwości. Dlatego o tym, czy przy naczyniaku kręgosłupa możliwa jest praca fizyczna, decyduje lekarz.

Gdy zmiana jest mała, nie powoduje żadnych dolegliwości, lekarz najprawdopodobniej zaleci wykonywanie co jakiś czas badań kontrolnych, ale nie będzie widział przeciwwskazań do wykonywania pracy fizycznej.

Przy dużym naczyniaku kręgosłupa praca fizyczna może być przeciwwskazana. Dzieje się tak, gdy pojawia się ból lub objawy neurologiczne, np. drętwienie rąk czy nóg, osłabienie czucia, problemy z trzymaniem moczu i stolca, niedowład kończyn.

Czym grozi naczyniak kręgosłupa?

Przy dużym naczyniaku kręgosłupa, osłabieniu ulega krąg, w którym naczyniak się wytworzył. Może też pojawić się ból nasilający się podczas ruchu i ograniczający ruchomość. Pacjentowi może dokuczać też sztywność i uczucie słabości grzbietu. Jeśli dojdzie do krwawienia z naczyniaka, może wystąpić ucisk rdzenia kręgowego i objawy neurologiczne, jeśli naczyniak zlokalizowany jest w kręgosłupie szyjnym lub piersiowym.

Na szczęście, mimo że duże naczyniaki (kilkadziesiąt milimetrów) osłabiają kości, bardzo rzadko dochodzi do złamań. Najczęściej przytrafia się to osobom, które jednocześnie cierpią na osteoporozę.

fot. Czym grozi praca fizyczna przy naczyniaku kręgosłupa?/ Adobe Stock, Kzenon

Naczyniaki kręgosłupa to zwykle niezłośliwe zmiany naczyń krwionośnych. Dochodzi wtedy do niekontrolowanego rozrostu drobnych żył w kości kręgosłupa, najczęściej w trzonie lub trzonach kręgów. Szacuje się, że ok. 10% ludzi ma naczyniaki kręgosłupa. U większości pacjentów zmiany nie dają żadnych dolegliwości, są niewielkie (kilka-kilkanaście milimetrów) i są wykrywane przypadkowo podczas badań obrazowych kręgosłupa.

Przyczyny powstawania naczyniaków kręgosłupa są nieznane, ale specjaliści podejrzewają, że mogą im sprzyjać czynniki genetyczne lub urazy kręgosłupa. Naczyniaki bardzo rzadko szybko rosną. Tak dzieje się jedynie wtedy, gdy zmiana jest złośliwa. Wtedy szybko się rozrasta i daje dolegliwości. Ciąża może ujawnić lub zaostrzyć objawy naczyniaka.

Najczęściej naczyniaki pojawiają się w kręgosłupie piersiowym, rzadziej w lędźwiowym i bardzo rzadko w szyjnym. Małe niezłośliwe naczyniaki mogą się samoistnie wchłonąć. Duże, dające objawy, leczy się najpierw zachowawczo (wykonuje się m.in. ćwiczenia na kręgosłup), a jeśli to nie daje efektów, stosuje się leczenie operacyjne (wszczepienie metalowej płytki, cementowanie zmienionego kręgu, embolizacja, radioterapia).

