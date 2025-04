Spis treści:

Ból głowy jest jednym z ważnych objawów zakażenia koronawirusem. Ma charakterystyczne cechy, np. bywa oporny na leki przeciwbólowe dostępne bez recepty. Ból głowy występujący u zakażonych koronawirusem jest prawdopodobnie spowodowany bezpośrednim zajęciem nerwu trójdzielnego przez SARS-CoV-2 w jamie nosowo-gardłowej, co prowadzi do aktywacji układu trójdzielno-naczyniowego (podobnie jak przy migrenie). Dolegliwość powinna ustąpić w ciągu kilku dni. Jednak nie zawsze tak się zdarza, ponieważ ból głowy może też być objawem tzw. długiego COVID-19.

Ból głowy jest jednym z najwcześniejszych objawów zakażenia koronawirusem i może być samodzielnie występującym symptomem choroby. Dominująca aktualnie w Polsce brytyjska odmiana koronawirusa wywołuje ten objaw w podobnym stopniu jak poprzedni wariant. W zależności od źródeł podaje się, że ból głowy przy koronawirusie pojawia się u 11–34% osób zakażonych przebywających w szpitalu.

– Ból głowy przy zakażeniu koronawirusem zgłaszano u jednej trzeciej pacjentów hospitalizowanych. Ból głowy występował we wczesnym okresie choroby u wszystkich pacjentów – przeczytamy w badaniu obserwacyjnym opublikowanym w piśmie medycznym „Headache”. Naukowcy doszli do wniosków na podstawie analizy przypadków małej grupy pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Ból głowy może pojawić się również w późniejszym stadium COVID-19 i wówczas sugeruje pogorszenie się choroby.

Lekarze opracowali zestaw cech, które mogą charakteryzować ból głowy przy zakażeniu koronawirusem w oparciu o zgłaszane objawy przez pacjentów:

Ból głowy może być nie tylko objawem aktywnej infekcji COVID-19, lecz również długotrwałym symptomem po przechorowaniu. Jest kilka objawów, na które część ozdrowieńców skarży się przez długi czas zanim ustąpią, np. zaburzenia smaku i węchu, zmęczenie, duszność, a także właśnie bóle głowy. Taka dolegliwość może trwać tygodniami lub miesiącami.

Ból głowy po COVID-19 jest to ból o niewielkim nasileniu trwający niemal bez przerwy z epizodami silnych napadów. Ból głowy związany z przechorowaniem COVID-19 może występować zarówno u osób, które przeszły chorobę ciężko, jak i łagodnie. Tu według ekspertów nie ma reguły.

Leczenie takiej dolegliwości nie jest łatwe. Badania obrazowe osób z takim objawem nie wykazują nieprawidłowości, co jednocześnie utrudnia leczenie, ponieważ nie jest znana dokładna przyczyna bólów głowy po COVID-19.

Ból głowy przy zakażeniu koronawirusem może być oporny na leczenie dostępnymi bez recepty środkami przeciwbólowymi. Zdarza się też, że ustępuje częściowo lub całkowicie na kilka godzin po lekach. W ciągu kilku dni dolegliwości powinny ustąpić. W radzeniu sobie z bólem głowy w czasie infekcji koronawirusem pomocne będą leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne:

W ciężkich przypadkach COVID-19 objawy nasilają się przeważnie między 5. a 8. dniem od początku infekcji. Do pilnego wezwania pomocy medycznej powinny skłonić:

W razie wystąpienia innych niepokojących objawów związanych z koronawirusem, można również zadzwonić pod numer całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.