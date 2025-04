Najczęściej występującym bólem głowy jest ból zlokalizowany z przodu i po bokach głowy. Jednak z wielu przyczyn ból może pojawić się też z tyłu głowy. Jeśli nie mija i jest ostry, koniecznie zgłoś się do lekarza.

Ból głowy jest jedną powszechniejszych dolegliwości zdrowotnych, z którą się zmagamy. Dużo osób miewa bóle głowy nawet kilka razy w tygodniu. Jeśli ból głowy trwa kilka dni, jest silny, uniemożliwia normalne funkcjonowanie, koniecznie trzeba ustalić jego przyczynę.

Ból z tyłu głowy występuje rzadziej niż pozostałe, jak te zlokalizowane z przodu i boku głowy. Potrafi mieć różny charakter:

kłujący, punktowy - może być związany z bólami promieniującymi z kręgosłupa szyjnego (migrena szyjna) lub z neuralgią,

- może być związany z bólami promieniującymi z kręgosłupa szyjnego (migrena szyjna) lub z neuralgią, uciskowy - taki ból z tyłu głowy może być związany z nadciśnieniem tętniczym lub migreną (zobacz, czym charakteryzuje się migrena skojarzona),

- taki ból z tyłu głowy może być związany z nadciśnieniem tętniczym lub migreną (zobacz, czym charakteryzuje się migrena skojarzona), pulsujący - często wiąże się z zapaleniem zatok i migreną, ale może też oznaczać poważną patologię jak wzrost ciśnienia śródczaszkowego,

- często wiąże się z zapaleniem zatok i migreną, ale może też oznaczać poważną patologię jak wzrost ciśnienia śródczaszkowego, ból o tępym charakterze - jego źródłem może być napięcie i stres (więcej o napięciowym bólu głowy).

Objawy towarzyszące bólowi z tyłu głowy

Poza samym bólem z tyłu głowy, chory może mieć nudności, wymioty, światłowstręt, przekrwienie spojówek, zaburzenia widzenia - mroczki, zamazywanie obrazu, nadwrażliwość na dźwięki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy.

„Najczęstsze bóle głowy to takie, które występują sporadycznie. Związane są z prowadzonym trybem życia. Pojawiają się często w związku ze złym odżywieniem, niedostatecznym nawodnieniem, stresem, przemęczeniem, niewyspaniem czy niedostarczaniem do mózgu odpowiedniej ilości glukozy. Ten rodzaj bólu głowy zdarza się od czasu do czasu u znaczącej większości populacji” – mówi dr n. med. Olga Milczarek, specjalista neurolog krakowskiej SCM clinic.

Ból z tyłu głowy może towarzyszyć takim dolegliwościom jak przeziębienie, zapalenie ucha, zapalenie zatok czy ból zębów. Często ból głowy wywołuje stres i napięcie, chroniczne zmęczenie, niewyspanie, niehigieniczny tryb życia i używki.

Bóle występujące przez dłuższy okres czasu w okolicy potylicznej często mają podłoże związane z zaburzeniami statyki i ruchomości kręgosłupa szyjnego. Mogą świadczyć o chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego lub jego przeciążeniu. Takie bóle promieniują z okolicy szyjnej i występują często u osób, które pracują w pozycji siedzącej – tłumaczy dr n. med. Olga Milczarek, z krakowskiej SCM clinic.

O czym jeszcze może świadczyć ból z tyłu głowy:

nadciśnienie tętnicze - bóle głowy w okolicy potylicy mogą być wywołane skokami ciśnienia (zobacz szczegóły zależności - ból głowy a nadciśnienie), lepiej tego nie bagatelizować - nieleczone nadciśnienie może doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu,

- bóle głowy w okolicy potylicy mogą być wywołane skokami ciśnienia (zobacz szczegóły zależności - ból głowy a nadciśnienie), lepiej tego nie bagatelizować - nieleczone nadciśnienie może doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu, migrena - choć ból z tyłu głowy rzadko ma charakter migrenowy, to może się tak zdarzyć.

Ból w okolicy potylicznej, który pojawia się nagle, jest silny, określany przez chorych jako 'piorunujący', ma najczęściej związek z krwawieniem dośrodkowego układu nerwowego. Pojawia się przy np. krwawieniu podpajęczynówkowym i jest stanem, który wymaga pilnego leczenia i diagnostyki – mówi dr n. med. Olga Milczarek.

Jeśli ból głowy nie przechodzi, trwa dłużej niż kilka dni albo nasila się i jest bardzo ostry i trudny do zniesienia oraz gdy pojawił się nagle i przyjmuje charakter nieznany do tej pory pacjentowi - jak najszybciej należy skonsultować się z lekarzem.

Co szczególnie powinno nas zaniepokoić?

Każdy ból głowy, który ma charakter nagły i jest inny niż wszystkie bóle głowy, które spotkaliśmy dotychczas, powinien skłonić do wizyty u lekarza. Niepokojące bywają również sytuacje, w których zdrowy dotychczas pacjent zaczyna odczuwać nieznane mu dotąd i stosunkowo częste bóle głowy. Bóle głowy, którym towarzyszą dodatkowe objawy jak nudności, zawroty głowy czy wymioty, również powinny skłonić do konsultacji lekarskiej celem poszerzenia diagnostyki – uważa dr n. med. Olga Milczarek.

Lekarz, poza wywiadem lekarskim, może dać skierowanie do neurologa. Poza tym może zlecić badania:

RTG kręgosłupa,

tomografię komputerową,

rezonans magnetyczny,

EEG,

RTG kręgosłupa.

Boli cię głowa? Pierwsze, co warto zrobić, to dobrze nawodnić się. Spróbuj się wyspać i zregenerować. Wyjdź na spacer na świeże powietrze. Możesz spróbować skorzystać z domowych sposobów na ból głowy i wspomagać się lekami przeciwbólowymi.

To jednak chwilowe rozwiązania, skuteczne jeśli ból nie ma podłoża organicznego i nie stoi za nim żadna groźna przypadłość. Najlepiej poznać przyczynę bólu i wyeliminować ją.

Wizyta lekarska jest niezbędna, gdy ból głowy nie ustępuje po leczeniu standardowym w warunkach domowych, czyli po zastosowaniu profilaktycznych zalecanych dawek paracetamolu czy ibuprofenu. Nawet w przypadku bólów migrenowych, które przyjmują charakter przewlekły i towarzyszą im dodatkowe objawy, pacjent może wymagać szpitalnej pomocy – mówi dr n. med. Olga Milczarek.

