Ból głowy w skroniach to objaw, który jest często zgłaszany lekarzowi pierwszego kontaktu i może mieć on różne przyczyny. Zazwyczaj ma nasilenie od łagodnego do umiarkowanego, pojawia się sporadycznie i daje się łatwo złagodzić domowymi metodami. Ból głowy w skroniach może mieć też poważniejsze przyczyny, które wymagają szybkiej pomocy lekarskiej.

Napięciowy ból głowy

Napięciowy ból głowy to najczęściej występujący rodzaj bólu głowy, który może objawiać się bólem głowy w skroniach. Często jest określany jako ból opasający głowę, odczuwany jakby na głowie znajdowała się ciasna opaska. Wynika z emocji, zmęczenia nauką, pracą, zaciskania szczęki albo spania w niewygodnej pozycji. Nie jest groźny.

Ból głowy w skroniach wynikający z napięcia nie jest bólem zbyt intensywnym. Trwa od pół godziny do nawet kilku dni. Łagodzą go domowe metody, takie jak odpoczynek, nawodnienie, zjedzenie posiłku, ewentualnie zażycie leku przeciwbólowego (np. paracetamolu).

Migrena

Przyczyną bólu głowy w skroniach może być migrena. Jest to choroba neurologiczna i często występujący rodzaj bólu głowy. Migrena najczęściej pojawia się po jednej stronie głowy, jako silny, tępy, pulsujący ból, może być odczuwany ból lub ucisk w okolicy skroni. Nasila się przy aktywności fizycznej. Dolegliwości trwają od 4 do 72 godzin.

Migrenie towarzyszą charakterystyczne objawy: doznania wzrokowe, nudności lub wymioty, zaburzenia czucia w obrębie twarzy, światłowstręt. Migreny częściej dokuczają kobietom. Najwięcej przypadków rozpoznaje się między 20. a 50. rokiem życia. Migrena występuje w kilku postaciach: jako migrena oczna, migrena szyjna albo migrena z aurą.

Zapalenie tętnicy skroniowej

Ból głowy w skroniach w rzadkich przypadkach może być objawem zapalenia tętnic skroniowych. Objawia się kłującym lub tętniącym bólem głowy, bólem skroni przy dotyku, a nawet zaczerwienieniem i obrzmieniem chorego obszaru. Przy zapaleniu tętnicy skroniowej pojawia się problem z noszeniem czapki czy spaniem na boku, ponieważ to zwiększa dolegliwości.

Jest to groźna przypadłość i powinna być zgłoszona lekarzowi. Jednym z najgroźniejszych powikłań jest nagła i nieodwracalna ślepota. Dlatego nie zwlekaj z wizytą u specjalisty. Postępowanie polega na przyjmowaniu leków sterydowych. Objawy szybko ustępują, ale kuracja może trwać długo.

Postępowanie w przypadku bólu głowy w skroniach powinno się koncentrować na minimalizowaniu stresu. Skorzystaj z technik relaksacyjnych, medytacji, praktykuj głębokie spokojne oddychanie, relaksację mięśni, a obniżysz poziom napięcia i dzięki temu złagodzisz też ból głowy w skroniach.

Świetnie sprawdza się delikatny masaż skroni. Można wykorzystać do niego olejek miętowy. Nałóż kilka kropli na palce, a następnie wmasowuj łagodnie w skronie i czoło. Ten sposób jest polecany na różne rodzaje bólu głowy, w tym bóle napięciowe oraz migreny.

W przypadku nawracającego bólu głowy w skroniach przydatna może okazać się zmiana nawyków dotyczących stylu życia. Proponowane zmiany, które powinny poprawić stan zdrowia, to:

Regularna aktywność fizyczna , najlepiej na świeżym powietrzu i kilka razy w tygodniu.

, najlepiej na świeżym powietrzu i kilka razy w tygodniu. Odpoczynek i odpowiednia ilość snu (7-8 h).

i odpowiednia ilość snu (7-8 h). Unikanie długotrwałego korzystania z komputera, smartfonu , szczególnie w godzinach wieczornych, gdyż może to pogarszać jakość snu.

, szczególnie w godzinach wieczornych, gdyż może to pogarszać jakość snu. Nawadnianie organizmu. Dziennie należy wypijać ok. 2 l wody.

Dziennie należy wypijać ok. 2 l wody. Regularne przyjmowanie posiłków . Głodówki i pomijanie posiłków często powodują bóle głowy.

. Głodówki i pomijanie posiłków często powodują bóle głowy. Unikanie pokarmów, które mogą wyzwalać bóle głowy: alkohol, czekolada, sery pleśniowe, orzechy, tłuste posiłki.

Bóle głowy mogą wynikać z większych problemów natury psychicznej, dlatego jeżeli nie radzisz sobie z codziennymi zadaniami, warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty.

Jeśli ból głowy w skroniach jest dokuczliwy i domowe metody nie wystarczają, to można zastosować na początku lek przeciwbólowy dostępny bez recepty, jak paracetamol lub ibuprofen.

Gdy podejrzewasz poważniejszą przyczynę bólu głowy w skroniach, skonsultuj się z lekarzem – być może potrzebne będą silniejsze leki na receptę. W niektórych przypadkach bólu głowy mogą być skuteczne leki przeciwdepresyjne. Przy migrenie konieczne bywa przyjmowanie silniejszych leków przeciwmigrenowych (tryptanów) oraz środków przeciwwymiotnych.

Jest kilka sygnałów, które mogą być powiązane z bólem głowy w skroniach, a powinny skłonić do pilnej konsultacji z lekarzem. Są to:

alarmujące dodatkowe objawy, np.: sztywność karku, niedowład, problemy z mówieniem lub widzeniem, wysoka gorączka, zmiana świadomości,

narastający lub długotrwały ból głowy,

wcześniejszy uraz głowy (np. wypadek, upadek, uderzenie),

wyraźne pogorszenie zdolności poznawczych: koncentracji, pamięci,

nagły i bardzo silny ból głowy: niedoświadczany wcześniej w życiu (przyczyną może być krwotok wewnątrzczaszkowy - należy wezwać karetkę pogotowia).

Także rozpoznanie choroby nowotworowej w przeszłości jest alarmujące, gdy nagle zaczną dokuczać bóle głowy w skroniach. W takiej sytuacji też trzeba poszukać pomocy medycznej.

