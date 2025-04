Osoby cierpiące na nadwrażliwość jelita gorzej tolerują pikantny smak chilli. Jak twierdzą naukowcy z londyńskiego Imperial College, mają one więcej receptorów bólowych odpowiedzialnych za uczucie pieczenia po zjedzeniu ostrej papryki. Zespół nadwrażliwego jelita objawia się zaburzeniem perystaltyki jelit, które po jedzeniu kurczą się mocniej i szybciej niż u zdrowych osób. To przyczyna bólu brzucha, nudności, wymiotów, wzdęć, biegunek lub zaparć. Towarzyszy im często uczucie pełności nawet po zjedzeniu niewielkiego posiłku oraz zmęczenie. Objawy te często nasilają się zwłaszcza w sytuacjach stresowych. Jeśli więc czeka cię trudna rozmowa z szefem lub ważny egzamin, do tego miewasz kłopoty trawienne, jak ognia unikaj palących dań. Wybieraj te o łagodnym smaku.

Reklama