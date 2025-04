Słyszałam, że mielone skorupki kurzych jaj zapobiegają osteoporozie. Czy to prawda?

Iwona

Reklama

Czy skorupki jaj leczą osteoporozę?

Skorupki jaj nie zastąpią leków na osteoporozę, mogą tylko wspomóc kurację. Zawierają wzmacniający kości wapń (w postaci węglanu wapnia). Jest on jednak gorzej przyswajany niż ten pochodzący z jedzenia. Dlatego najlepszym sposobem na to, by nie dopuścić do choroby, jest picie mleka, jedzenie twarogów i mlecznych napojów fermentowanych (kefir, jogurt).

Jeśli natomiast już cierpi Pani na osteoporozę, radzę przede wszystkim wzbogacić menu w nabiał, ryby morskie drobnoościste jedzone ze szkieletem (np. szprotki), warzywa kapustne (kapustę, brukselkę, jarmuż) i rośliny strączkowe (fasolę i soczewicę), a także nasiona dyni i słonecznika.

Dodatkowo można stosować zmielone skorupki jaj. Proszę umyć jaja ciepłą wodą z detergentem. Białko i żółtko zużyć do jajecznicy, a skorupki zalać wrzątkiem. Wysuszyć i drobno pokruszyć lub zemleć. Proszkiem posypywać potrawy. Stosować nie więcej niż 1–2 łyżeczki dziennie.

Na pytanie odpowiadała dietetyk Agnieszka Leciejewska

Reklama

Czytaj także:

Jak ustrzec się przed rozwojem osteoporozy?

Czy grozi ci osteoporoza?

5 skutecznych sposobów na mocne kości